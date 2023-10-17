Comment nous avons conçu Slack AI

Note de l’éditeur : Jackie Rocca est la vice-présidente produit de Slack et dirige le développement de Slack AI. Nous prenons au sérieux notre engagement envers la protection des données de nos clients. Découvrez comment nous avons créé Slack de manière à ce que les données restent sécurisées et privées.

Nous sommes à l’aube d’une révolution de la productivité.

Ces derniers mois, de nombreuses avancées en matière d’IA ont été adoptées par le grand public et ont changé la donne. Nous avons notamment assisté à l’essor des grands modèles de langage (les LLM) et de leurs interfaces, comme ChatGPT d’OpenAI, ou encore Google Bard, qui transforment la manière de comprendre et d’interpréter le langage humain. Cette innovation a donné naissance à une multitude d’applications, des chatbots à la création automatique de contenu.

Avec la montée en puissance de ces outils basés sur l’IA, l’engouement sur les multiples possibilités est très fort, au point de susciter des attentes démesurées. Nos équipes produit gardent les pieds sur terre et voient les choses sous un angle légèrement différent. Notre question est plutôt de savoir comment tirer parti de ces nouvelles technologies pour repousser les limites de notre plateforme et aider les clients à gagner encore plus en productivité.

Les lignes directrices de notre stratégie de conception

Deux priorités se sont imposées dans la conception de Slack AI. Les clients génèrent énormément de valeur grâce à Slack, mais ne font qu’effleurer les possibilités qu’offre le partage du savoir collectif de leur entreprise. Notre but est de les aider à trouver immédiatement les informations dont ils ont besoin. Par ailleurs, ils doivent pouvoir repérer immédiatement les éléments les plus pertinents.

Si nous nous réjouissons évidemment du potentiel de l’IA, cette innovation soulève un certain nombre de questions que nous devons traiter avec sagesse. Il était essentiel pour nous de garder trois éléments à l’esprit :

Sécurité : Cette technologie est-elle sécurisée et en mesure de garantir la sécurité des données de nos clients ? Pertinence : Dans quelle mesure l’IA peut-elle optimiser l’expérience des clients dans Slack ? Utilisation : L’IA est-elle facile à utiliser dans Slack ?

Sur la base de ces priorités, nous avons développé une série de principes qui sous-tendent notre stratégie de développement.

Il ne s’agit pas de forcer les utilisateurs à créer des invites complexes. Notre objectif principal est de permettre aux utilisateurs de générer immédiatement de la valeur, sans les forcer à acquérir de nouvelles compétences spécifiquement pour ces outils. Slack AI vous accompagne en proposant des suggestions, au lieu de nourrir votre syndrome de la page blanche.

Indiquer clairement l’utilisation de l’IA. Il est essentiel d’indiquer clairement le contenu généré par IA. Cette approche favorisera progressivement la confiance, et permettra aux utilisateurs de mieux comprendre la manière dont cette technologie les assiste dans leur travail.

Il est essentiel d’indiquer clairement le contenu généré par IA. Cette approche favorisera progressivement la confiance, et permettra aux utilisateurs de mieux comprendre la manière dont cette technologie les assiste dans leur travail. Permettre aux utilisateurs d’interagir avec l’IA de manière privée. Par défaut, les utilisateurs interagissent de manière individuelle avec l’IA. C’est seulement lorsqu’ils sont prêts qu’ils peuvent partager les informations avec leurs collègues, afin de développer la collaboration progressivement.

Par défaut, les utilisateurs interagissent de manière individuelle avec l’IA. C’est seulement lorsqu’ils sont prêts qu’ils peuvent partager les informations avec leurs collègues, afin de développer la collaboration progressivement. Faire preuve de flexibilité. Si notre solution basée sur l’IA est conçue pour s’effacer lorsque vous n’avez pas besoin de ses suggestions, nous savons aussi que les utilisateurs souhaitent pouvoir modifier les résultats générés par défaut. Vous souhaitez générer un récapitulatif pour une plage de dates spécifique ? Vous préférez des réponses plus concises ? Aucun problème, l’IA est là pour vous aider.

Si notre solution basée sur l’IA est conçue pour s’effacer lorsque vous n’avez pas besoin de ses suggestions, nous savons aussi que les utilisateurs souhaitent pouvoir modifier les résultats générés par défaut. Vous souhaitez générer un récapitulatif pour une plage de dates spécifique ? Vous préférez des réponses plus concises ? Aucun problème, l’IA est là pour vous aider. Proposer des informations contextuelles pertinentes. Notre objectif est de vous simplifier le travail, notamment en générant des récapitulatifs automatisés d’informations que vous auriez ratées. Le rôle de l’IA est de vous aider de manière intuitive et fluide, sans que vous ayez besoin de faire appel à elle de manière explicite.

Alors que de nombreuses entreprises cherchent à intégrer l’IA dans le moindre aspect de leurs produits, nous adoptons une approche différente. Nous peaufinons cette première fonctionnalité basée sur l’IA afin qu’elle améliore votre expérience au quotidien, à tel point que vous ne pourrez plus vous en passer.

La transparence génère la confiance

Chez Slack et Salesforce, notre société mère, la confiance est notre valeur la plus importante. En fait, la principale préoccupation des clients à l’égard de l’IA concerne la sécurité. C’est pourquoi nous adhérons à un ensemble de valeurs produit qui guident notre prise de décision, toutes axées en priorité sur le maintien de votre confiance.

Vos données ne sont pas notre produit

À l’heure où certaines entreprises considèrent les données des clients comme un atout à exploiter, nous donnons la priorité à la sécurité des utilisateurs et à la confidentialité des données. Nos nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA sont conçues dans l’infrastructure sécurisée de Slack pour garantir que vos données restent uniquement vôtres. Nous ne vendons pas et ne louons pas vos données. Nous avons conçu des mécanismes robustes afin d’améliorer Slack pour vous et tous les clients de Slack tout en protégeant la confidentialité et la sécurité de vos informations, car nous sommes convaincus que votre confiance n’est pas à vendre.

Vous contrôlez l’accès à vos données

Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute information propriétaire de passer d’un client à l’autre. L’ensemble de l’écosystème de Slack adhère à une norme élevée de sécurité et de conformité. Notre gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM) permet aux clients de contrôler leurs clés de chiffrement, et vous donne même l’autonomie de révoquer l’accès quand vous le souhaitez. Vous n’avez pas à nous croire sur parole : nous respectons des normes reconnues telles que HIPAA, FINRA, FedRAMP et SOC 2, qui ont toutes fait l’objet d’un audit par des experts tiers du secteur.

Nous vous donnons les moyens de vérifier les résultats

Pour faire confiance à une technologie, vous devez pouvoir compter sur sa fiabilité à tout moment. Slack AI ne remplacera pas le jugement de vos employés. Au contraire, nous concevons les fonctionnalités basées sur l’IA de manière transparente, afin que vous puissiez approfondir ce qui est important et vérifier les résultats de manière indépendante.

Nouveautés à venir dans Slack

La version pilote de Slack AI sera lancée cet hiver. Avec tous les messages envoyés, les canevas partagés et les clips enregistrés, Slack devient un précieux réservoir de connaissances au sein de l’entreprise. Pour mettre en avant le plein potentiel de ce savoir collectif, nous proposerons une première série de fonctionnalités puissantes, qui vous aideront à tirer pleinement parti du produit :

Résumé du canal. Les utilisateurs peuvent générer un récapitulatif des événements clés dans chaque canal, ce qui les aide à aller à l’essentiel. Imaginez pouvoir rattraper les conversations qui ont eu lieu pendant que vous étiez en vacances, ou extraire instantanément les principaux thèmes d’un canal dédié à un projet spécifique. Grâce à de nouvelles informations accessibles facilement et rapidement, les équipes sont en mesure de prendre des décisions éclairées et pertinentes concernant les clients. Résumé du fil de discussion. Les utilisateurs peuvent rattraper n’importe quelle conversation en quelques clics. Imaginez par exemple que l’équipe d’assistance traite une demande par essaimage et intègre des experts dans le fil de discussion. Grâce aux résumés des fils de discussion, ces experts pourront rapidement rattraper l’ensemble de la discussion, et intervenir pour faciliter la résolution du problème. Résultats de recherche intelligents. Avec Slack AI, les utilisateurs peuvent poser une question et obtenir une réponse claire et concise basée sur les messages Slack pertinents. Par exemple, lorsqu’ils s’informent sur un nouveau projet, ils pourront plus rapidement comprendre l’objectif du projet, les principaux intervenants impliqués et d’autres éléments essentiels. Les résultats sont présentés visuellement comme des résultats de recherche classiques.

Nous prévoyons bien d’autres fonctionnalités intelligentes, qui vous aideront à gagner en efficacité. Vous souhaitez savoir quand ces fonctionnalités basées sur l’IA seront disponibles pour votre espace de travail ? Découvrez tous les détails dans notre nouvel e-book, et inscrivez-vous dès maintenant à notre programme pilote Slack AI.