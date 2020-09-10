En tant que dirigeant, le temps et les ressources que vous consacrez à vos collaborateurs représentent l’investissement le plus important que vous puissiez faire. La réussite de votre entreprise nécessite une culture forte qui donne aux collaborateurs les moyens d’agir et met à leur disposition les outils performants dont ils ont besoin pour être productifs. En cette période de crise, votre culture d’entreprise et vos outils sont mis à l’épreuve de nouvelles méthodes de travail.

Au début de la crise et au cours des premiers mois de télétravail, les entreprises ont transposé dans l’urgence leurs méthodes et processus de travail dans le monde numérique. Les salariés suivaient les mêmes horaires de travail et le même rythme de réunions hebdomadaires. Les discussions étaient simplement transférées des salles de réunion aux appels vidéo.

Mais au septième mois d’une crise qui se prolonge, une chose est sûre : une adaptation viable à long terme nécessite de revoir en profondeur la façon dont vous dirigez votre équipe. Il ne s’agit plus de surmonter une crise. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère du travail.

C’est à vous de décider si vous voulez faire partie des quelques entreprises qui sortiront renforcées de cette crise. Vous avez une décision à prendre : soit continuer à espérer que, d’une façon ou d’une autre, les choses vont revenir à la normale, soit prendre le taureau par les cornes et vous adapter, et ainsi devancer vos concurrents.

Une nouvelle étude de Slack sur la population active aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Japon et en Australie révèle que les attentes des salariés ont fondamentalement changé. Selon cette étude, moins de 12 % des actifs souhaitent retourner à temps plein au bureau. À l’autre bout de l’échelle, seuls environ 16 % souhaitent continuer à télétravailler à temps plein. La grande majorité, 72 %, préfère une approche hybride.

Les données montrent également les défis considérables à relever pour que l’approche hybride fonctionne. Comment passer d’un siège d’entreprise centralisé à des équipes distribuées ? Comment passer d’horaires fixes de 9 h à 17 h à un flux de travail asynchrone ? Comment permettre à votre équipe de tisser des liens sans se voir régulièrement en face à face ? En tant que dirigeant, vous devez vous pencher dès à présent sur ces questions.

Il n’est pas nécessaire que vous ayez toutes les réponses tout de suite. Mais vous devez reconnaître qu’un changement global est impératif. Une approche a minima, c’est-à-dire de petites modifications incrémentales et des ajustements mineurs des nouveaux modes de travail, sera toujours insuffisante. Réussir dans cette nouvelle ère du travail nécessite de réinventer les outils et la technologie que vos salariés utilisent ainsi que la culture et les normes avec lesquelles ils travaillent.

L’ambition de Slack est de vous aider à transformer la façon dont vous travaillez. Au cours des prochains mois, nous publierons régulièrement des articles dans le cadre de notre série intitulée « Accueillir le changement », qui vous présentera comment utiliser Slack pour vous développer dans ce nouveau contexte. Ces articles, rédigés par les plus hauts dirigeants de Slack, traiteront des éléments clés que toute entreprise doit intégrer.

Nous vous y expliquerons comment vous servir de Slack pour atteindre ces trois buts majeurs :

Coordination et souplesse de l’entreprise Investissement des collaborateurs Maximisation du ROI de vos investissements logiciels

Voici un aperçu de ce que nous aborderons :

Créer un QG numérique pour rester coordonné

Dans sa célèbre étude sur les « croissances singulières », la professeur Rita Gunther McGrath de la Columbia Business School a analysé 2 300 grandes entreprises américaines. Elle s’est concentrée sur seulement 10 d’entre elles qui ont accru leurs revenus nets d’au moins 5 % par an pendant 10 ans. Elle a découvert que ces 10 entreprises singulières avaient une chose en commun : elles conjuguaient la stabilité et l’innovation. Elles remettaient constamment tout en question et embrassaient l’innovation. Parallèlement, leurs responsables dépensaient énormément d’énergie à développer une stratégie cohérente et des valeurs transparentes. « Cela peut sembler paradoxal, écrit Rita Gunther McGrath, mais c’est intentionnel. La stabilité est précisément ce qui permet à ces entreprises d’innover et de conserver une croissance solide. »

Le télétravail exige d’embrasser cette dualité. Comme le montre l’étude de Slack, les actifs saisissent l’opportunité de tester différentes façons de travailler, de communiquer et de collaborer. Parallèlement, ils recherchent la stabilité et la prévisibilité que les habitudes du bureau offraient auparavant.

Que faire pour allier ces deux facettes opposées ? Les outils sur lesquels vous vous reposiez avant la crise sanitaire – réunions générales en personne, e-mails dans toute l’entreprise, réunions stratégiques hors site, etc. – ne fonctionnent plus. Où votre équipe peut-elle trouver des informations ? Où les problèmes importants sont-ils débattus ? Il vous faut un lieu spécifique. Au lieu d’un QG physique, vous avez besoin d’un QG numérique.

Slack est conçu précisément dans ce but. Slack sert d’infrastructure commune dans l’entreprise pour y développer des liens sociaux durables et une coordination efficace, que ce soit via les canaux généraux, où vous et votre équipe dirigeante pouvez partager votre vision du futur, ou via des canaux plus informels, où les collaborateurs peuvent tisser des liens en discutant de leurs centres d’intérêt par exemple.

Pour optimiser l’efficacité d’une équipe distribuée, vous devez lui donner les moyens de travailler aussi bien de manière synchrone qu’asynchrone. Vous ne pouvez pas attendre la prochaine réunion pour avancer. Pour résoudre ce problème, Slack remplace les e-mails et les réunions en présentiel par des communications dans des canaux. Vous pouvez créer un canal pour chaque projet, équipe, lieu de travail, unité commerciale et domaine fonctionnel. C’est dans ces canaux que les discussions ont lieu, que les documents sont partagés et que les décisions sont expliquées. Chaque personne a accès à la même source d’information, au lieu d’avoir une vue partielle en fonction de sa participation ou non à une réunion ou de son intégration à une chaîne d’e-mails. Cela signifie moins de silos entre les équipes, une communication plus transparente, et permet ainsi une prise de décision décisive rapide.

Voici quelques-uns des articles que nous publierons sur la façon dont nous utilisons Slack comme QG numérique :

Article sur la gestion du passage soudain au télétravail au début de la crise sanitaire, par Robby Kwok, directeur du personnel chez Slack

Article sur la façon dont Slack Connect assure la coordination à travers plusieurs entreprises, par Tamar Yehoshua, directrice produit

Article sur notre première levée de capitaux de 862,5 millions de dollars, en tant qu’entreprise publique en pleine crise sanitaire

Investissement des collaborateurs

Une étude récente de McKinsey a révélé que des facteurs tels que la cohésion sociale, l’existence de relations de confiance et l’alignement avec les valeurs de l’entreprise ont un impact considérable sur l’investissement des collaborateurs et les performances professionnelles. Par exemple :

Les collaborateurs qui se sentent respectés par leurs collègues ont un niveau d’implication 51,8 % plus élevé.

Les collaborateurs qui se sentent en phase avec les valeurs et l’objectif de l’entreprise ont un niveau d’implication 49 % plus élevé.

Les collaborateurs qui ont confiance dans leurs dirigeants ont un niveau d’engagement 47,6 % plus élevé.

Vos salariés ne seront pas plus indulgents avec vous parce que nous traversons une crise sanitaire. Plus que jamais, ils vont avoir besoin de faire confiance à votre management, de se sentir en phase avec les valeurs que vous mettez en avant et de se sentir respectés par leurs collègues.

En utilisant Slack comme QG numérique, vous pouvez proposer des pratiques de communication interne modernes, bénéfiques aussi bien pour vous que pour vos collaborateurs :

Partage transparent des informations clés : Slack vous permet de communiquer facilement des informations sur le fonctionnement de votre entreprise. Qu’il s’agisse du lancement d’un produit ou d’un contrat de vente clé enfin conclu, les canaux publics permettent aux collaborateurs de se plonger directement dans le fonctionnement interne de l’entreprise.

Slack vous permet de communiquer facilement des informations sur le fonctionnement de votre entreprise. Qu’il s’agisse du lancement d’un produit ou d’un contrat de vente clé enfin conclu, les canaux publics permettent aux collaborateurs de se plonger directement dans le fonctionnement interne de l’entreprise. Réponses aux questions des salariés : Slack vous permet de créer des lieux de confiance où les salariés peuvent discuter de façon productive. Les canaux de questions-réponses permettent aux salariés d’échanger avec vous sur un changement majeur dans l’entreprise que vous venez d’annoncer, par exemple. Vous pouvez ainsi couper court aux rumeurs en répondant directement à leurs inquiétudes.

Slack vous permet de créer des lieux de confiance où les salariés peuvent discuter de façon productive. Les canaux de questions-réponses permettent aux salariés d’échanger avec vous sur un changement majeur dans l’entreprise que vous venez d’annoncer, par exemple. Vous pouvez ainsi couper court aux rumeurs en répondant directement à leurs inquiétudes. Sélection des sujets brûlants : Slack vous permet de sonder votre entreprise et ainsi de déterminer ce sur quoi vous devez porter votre attention en priorité. De nombreux commentaires vous suggèrent de traiter le problème en question de manière proactive, tandis qu’un trafic minimal indique que la communication initiale était claire.

Slack vous permet de sonder votre entreprise et ainsi de déterminer ce sur quoi vous devez porter votre attention en priorité. De nombreux commentaires vous suggèrent de traiter le problème en question de manière proactive, tandis qu’un trafic minimal indique que la communication initiale était claire. Exemples de comportements : Avec Slack comme QG numérique, vous et votre équipe dirigeante pouvez incarner les valeurs qui guident chaque jour vos actions. Vous n’êtes plus un simple cadre parmi les autres. Vous avez l’occasion d’être vraiment entendu et compris. Cette situation peut être inconfortable, mais elle est la promesse d’une meilleure coordination d’entreprise, d’une compréhension partagée, et de niveaux de confiance et de crédibilité supérieurs.

Voici quelques-uns des articles à ce sujet que nous publierons dans cette série :

Article d’Ali Rayl, vice-présidente de l’expérience client chez Slack, qui supervise une initiative à l’échelle de l’entreprise visant à réinventer les rythmes de fonctionnement de Slack à l’ère du télétravail

Article d’Amanda Atkins, directrice des communications internes chez Slack, dans lequel elle présente les grandes lignes d’un « guide de la transparence dans l’entreprise pour le dirigeant moderne »

Article sur la maximisation du ROI de vos investissements logiciels

Les outils dont se sert votre équipe doivent être aussi flexibles et ouverts que l’est la culture de votre entreprise. Slack est conçu pour s’intégrer aux outils que vous utilisez tous les jours. C’est une plateforme ouverte qui permet facilement d’accéder aux données de votre entreprise, d’agir à partir de celles-ci et de les partager à travers tous vos services. Slack représente les 1 ou 2 % de votre budget logiciel capables d’accroître la productivité de vos collaborateurs et la valeur de leurs outils, où qu’ils travaillent.

Slack assure à votre entreprise un retour sur investissement positif en changeant la façon dont les salariés travaillent. Par exemple, les entreprises qui utilisent Slack :

commercialisent leurs produits 23 % plus vite ;

connaissent une baisse de 32 % de l’utilisation des e-mails ;

réduisent le nombre de réunions de 23 %.

Une nouvelle étude de Forrester, qui sera publiée dans les prochaines semaines, explore en profondeur la façon dont Slack permet aux entreprises d’améliorer considérablement les cycles de développement de produit tout en réduisant le temps nécessaire pour gérer les incidents.

Dans cette nouvelle ère du travail, Slack peut être la couche d’intégration qui rassemble votre équipe, et vos outils préférés, dans un bureau numérique unique pour assurer la coordination et la souplesse de l’entreprise.

Voici quelques-uns des sujets qui seront abordés dans cette série d’articles :

Article de Steve Wood, responsable de plateforme chez Slack, sur la façon dont la plateforme ouverte de Slack permet d’exploiter une architecture axée sur les événements

Articles sur la façon dont différentes fonctions (service commercial, RH, technologie et développement, et assistance client) utilisent Slack pour générer de la valeur

L’époque actuelle crée à la fois de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. C’est l’occasion unique d’ouvrir votre entreprise à un avenir ambitieux, d’accéder à un vivier de talents plus large et varié, et de réaliser de multiples gains de productivité et d’efficacité. Il n’est jamais facile de faire évoluer son entreprise, surtout en temps de crise sanitaire. Mais c’est inévitable. Réussir cette transformation permet de mettre en place un nouveau plan ambitieux pour réussir. Faites confiance à Slack pour vous aider dans cette aventure.