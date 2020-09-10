리더로서 할 수 있는 가장 중요한 투자는 직원들에게 쏟는 시간과 리소스입니다. 조직의 성공은 번영을 이끄는 탄탄한 기업 문화와 최고 수준의 도구를 바탕으로 직원들의 역량을 강화하는 데 달려 있습니다. 팬데믹 위기가 계속되는 지금, 기업의 문화와 도구는 새로운 업무 방식에 따른 테스트를 거치고 있습니다.

위기 극복을 위해 대부분의 조직은 원격 업무 초반 수개월 동안 기존 사무실 기반의 일상을 가상 세계로 옮기느라 정신없는 시간을 보냈습니다. 직원들은 동일한 시간을 근무하고 동일한 주간 미팅 방식을 따랐습니다. 대화 장소가 회의실에서 비디오 통화로 옮겨졌을 뿐이었죠.

하지만 끝이 보이지 않는 상황이 7개월 차에 접어들면서, 지속 가능한 장기적 적응을 위해서는 팀을 이끄는 방식을 훨씬 더 근본적으로 재검토할 필요가 있다는 것이 분명해졌습니다. 단순히 위기에서 살아남는 것으로 생각하지 마세요. 새로운 업무의 시대를 맞이하여 균형을 찾아가는 것으로 생각하시기 바랍니다.

이 위기를 발판 삼아 더욱 부상하는 조직이 될 것인지 결정하는 것은 여러분의 몫입니다. 두 가지 선택지가 있습니다. 어떻게든 상황이 다시 정상으로 회복될 것이라는 희망을 품고 버티거나 시대에 한발 앞서 적응하며 시장에서 승리자로 남는 것이죠.

미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본, 호주의 지식 노동자를 대상으로 이루어진 Slack 설문조사에 근거한 새로운 데이터 에 따르면 직원 경험이 근본적으로 변화했다는 것이 밝혀졌습니다. 설문조사에 따르면 업무 시간 전체를 사무실에서 근무하는 방식으로 돌아가는 것을 원하는 지식 노동자는 12% 미만이었습니다. 반대로, 업무 시간 내내 원격으로 근무하는 방식을 원하는 응답자는 약 16%였습니다. 대부분에 해당하는 72%가 하이브리드 접근 방식을 선호했습니다.

또한 데이터는 하이브리드 접근 방식이 제대로 작동하기 위해서 반드시 극복해야 할 중대한 과제가 있음을 시사했습니다. 중앙 집중식에서 분산형 팀으로 전환하는 방법은 무엇인가? 고정된 9~5시 일과에서 비동기식 흐름으로 전환하는 방법은 무엇인가? 팀이 정기적인 대면 접촉 없이 사회적 결속을 구축하고 유지할 수 있도록 지원하는 방법은 무엇인가? 여러분이 리더라면 이러한 문제에 시급히 주목해야 합니다.

그렇다고 해서 모든 질문에 대한 답변을 다 갖고 있어야 시작할 수 있는 것은 아닙니다. 하지만 대대적인 변화가 필요하다는 점은 인정해야 합니다. 변화를 점차적으로 확대하고 새로운 업무 스타일을 조금씩 수용하는 “적당한” 접근 방식으로는 결코 충분하지 않습니다. 새로운 업무 시대에서의 성공은 직원이 업무에 사용하는 도구와 기술, 그리고 업무의 기준이 되는 기업 문화와 규범을 재구상하는 데 달려 있습니다.

Slack은 여러분이 업무 방식을 재편하는 것을 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다. 향후 수개월에 걸쳐, Slack을 사용해 새로운 시대에 성공할 수 있는 방법을 소개하는 “채널 변경” 시리즈를 꾸준히 게재할 예정입니다. Slack의 리더들이 작성할 이 블로그 시리즈에서는 조직이 올바른 방향으로 나아가는 데 필요한 핵심 요소를 다룰 것입니다.

또한 Slack을 활용해 다음과 같은 세 가지의 주요 이점을 얻는 방법도 설명할 예정입니다.

조직의 일관성 및 민첩성 직원 참여도 소프트웨어 투자에 대한 ROI 극대화

그 내용을 간략하게 소개해드리겠습니다.

일관성 유지를 위한 Digital HQ 구축

콜롬비아 경영대학원 교수인 Rita Gunther McGrath는 “성장 아웃라이어”라는 본인의 유명한 연구에서 2,300개에 달하는 미국의 대기업을 분석했습니다. 그중에서도 10년 동안 연간 순수익이 최소 5% 증가한 10개의 기업에 주목했죠. McGrath는 높은 성장세를 보인 이러한 10개 기업의 공통된 특성이 실험 정신과 안전성 모두에 몰두하는 것이었음을 발견했습니다. 그들은 지속적으로 모든 것에 대해 의문을 제기했고 혁신을 받아들이면서, 한편으로 리더는 일관된 전략과 투명한 가치를 명확히 전달하는 데 엄청난 에너지를 투입했습니다. McGrath는 다음과 같이 적고 있습니다. “역설처럼 보일 수 있지만 이는 버그가 아니라 특성입니다. 안정성이야 말로 기업이 혁신하고 꾸준한 성장세를 유지할 수 있게 하는 요소입니다.”

원격 근무 경험은 이러한 이중성을 포용할 것을 요구합니다. Slack 설문조사 데이터에서 볼 수 있듯이, 지식 노동자는 업무, 소통, 협업 방식에 대한 실험을 할 기회에 직면하고 있습니다. 이와 동시에 직원들은 사무실 중심의 일상이 한때 제공했던 안정성과 예측 가능성을 원하고 있습니다.

이 간극을 해소하기 위해 무엇을 할 수 있을까요? 팬데믹 이전 시대에 활용했던 기본 도구(모두 수동으로 진행하던 대면 미팅, 전사적인 이메일, 전략 워크숍)는 더 이상 효과적이지 않습니다. 팀이 어디에서 정보를 찾나요? 중대한 문제에 대한 논쟁이 벌어지는 곳은 어디인가요? 이를 위한 장소가 필요합니다. 물리적인 HQ 대신, Digital HQ가 필요한 것이죠.

Slack은 Digital HQ가 되기에 제격입니다. 여러분과 경영진이 미래에 대한 비전을 공유하는 전사적 채널에서 직원들이 공유된 관심사를 통해 결속을 다지는 비공식 채널에 이르기까지, Slack에서는 오래 지속되는 사회적 결속과 조직의 조정 과정을 뒷받침하는 공통 인프라의 역할을 할 수 있습니다.

분산된 인력이 지닌 힘을 온전히 발휘할 수 있는지 여부는 팀에 동기식 및 비동기식으로 일할 수 있는 기능을 제공하는 데 달려 있습니다. 다음 예정된 미팅을 기다리면서 나아갈 여유가 없습니다. Slack은 이메일과 대면 미팅을 채널 기반 커뮤니케이션으로 대체하여 이를 해결합니다. 모든 프로젝트, 팀, 사무실 위치, 비즈니스 단위 및 부서 영역을 위한 채널을 만들 수 있습니다. 이러한 채널은 논의가 시작되고 문서가 공유되고 결정에 대한 설명이 공개되는 장소입니다. 여러분의 미팅 참여 여부나 이메일 체인에 포함되었는지 여부에 따라 가시성이 부분적으로 달라지는 것이 아니라, 모두가 동일한 정보 출처에 액세스할 수 있습니다. 이는 팀 간의 고립이 줄어들고 소통이 더욱 투명해지고 빠르고 결단력 있는 의사 결정의 토대가 마련된다는 것을 의미합니다.

Slack을 Digital HQ로 사용하는 방법에 대한 몇 가지 예시는 다음과 같습니다.

Slack의 인사 책임자인 Robby Kwok이 공개하는, 팬데믹 발발 시점에 원격 근무로의 갑작스러운 전환을 관리하는 것에 대한 스레드

Slack의 최고 제품 책임자인 Tamar Yehoshua가 공개하는, Slack Connect가 조직 전반에서 일관성을 구축하는 방법에 대한 스레드

팬데믹 중에 공개 기업으로서 당사 최초로 8억 6,250만 달러의 자본을 조달한 방법에 대한 스레드

직원 참여도

최근의 McKinsey 보고서에 따르면 사회적 결속, 신뢰 관계, 회사 가치와의 일치 등의 요인이 직원들의 참여와 업무 효과에 극적인 영향을 미치는 것으로 밝혀졌습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

동료들의 존중을 받고 있다고 믿고 있는 직원들은 참여 점수가 51.8% 높게 나타났습니다.

회사의 가치 및 목적과 일치하는 기분을 느끼는 직원은 참여 점수가 49% 높게 나타났습니다.

회사 경영진을 신뢰하고 있다고 말하는 직원의 참여 점수는 47.6% 높게 나타났습니다.

직원들은 팬데믹이라고 해서 리더에게 프리패스를 주지는 않을 것입니다. 그들은 경영진을 신뢰해야 하고, 여러분이 명확하게 전달한 가치와 자신의 가치가 일치하는 기분을 느껴야 하고, 동료들의 존중을 받아야 합니다. 그 어느 때보다 더욱 그렇습니다.

Slack을 Digital HQ로 활용하면 여러분과 직원에게 이점을 제공할, 다음을 포함한 첨단 내부 커뮤니케이션 방식을 제공할 기회를 갖게 됩니다.

핵심 정보를 투명하게 공유: Slack을 이용하면 비즈니스 업무 방식에 관한 정보를 더 쉽게 전달할 수 있습니다. 제품 출시든, 마침내 성사된 주요 판매 거래든, 공개 채널은 직원들에게 회사 내부 업무에 바로 연결할 수 있는 기능을 제공합니다.

Slack을 이용하면 비즈니스 업무 방식에 관한 정보를 더 쉽게 전달할 수 있습니다. 제품 출시든, 마침내 성사된 주요 판매 거래든, 공개 채널은 직원들에게 회사 내부 업무에 바로 연결할 수 있는 기능을 제공합니다. 직원 문의 해결: Slack을 이용하면 생산적인 대화에 직원을 참여시킬 수 있는, 신뢰할 만한 장소를 구축할 수 있습니다. 예를 들어, “무엇이든 물어보세요” 채널은 방금 발표된 중대한 조직적 변화에 관한 직원들의 다양한 의견을 표면 위로 올려주는 포럼을 제공합니다. 뒷담화 대신 우려 사항을 정면으로 다룰 기회가 있습니다.

Slack을 이용하면 생산적인 대화에 직원을 참여시킬 수 있는, 신뢰할 만한 장소를 구축할 수 있습니다. 예를 들어, “무엇이든 물어보세요” 채널은 방금 발표된 중대한 조직적 변화에 관한 직원들의 다양한 의견을 표면 위로 올려주는 포럼을 제공합니다. 뒷담화 대신 우려 사항을 정면으로 다룰 기회가 있습니다. 까다로운 주제 분류: Slack은 가장 관심을 기울여야 할 사항이 무엇인지 파악할 수 있도록 회사 분위기를 읽을 수 있게 해줍니다. 코멘트가 밀려드는 사안이라면 적극적으로 대응해야 한다는 것을 나타내며, 반대로 트래픽이 적다면 초기 커뮤니케이션이 분명하게 잘 전달되었음을 시사합니다.

Slack은 가장 관심을 기울여야 할 사항이 무엇인지 파악할 수 있도록 회사 분위기를 읽을 수 있게 해줍니다. 코멘트가 밀려드는 사안이라면 적극적으로 대응해야 한다는 것을 나타내며, 반대로 트래픽이 적다면 초기 커뮤니케이션이 분명하게 잘 전달되었음을 시사합니다. 본보기가 될 행동: Slack을 Digital HQ로 이용하면 여러분과 경영진은 일상을 통해 자신이 중요하게 생각하는 가치를 보여줄 수 있습니다. 여러분은 더 이상 최고 경영진 사이에 숨어 있는 존재가 아닙니다. 진정으로 본인을 드러내고 이해받을 기회가 있습니다. 이는 불편할 수도 있지만 더욱 개선된 의견 일치, 공유된 이해, 향상된 수준의 신뢰, 믿음, 확신을 약속합니다.

이 시리즈에서 공개할 일부 예시는 다음과 같습니다.

원격 근무 시대에 맞춰 Slack의 운영 흐름을 재구상하기 위한 전사적 노력을 감독하는, Slack의 고객 경험 부문 부사장인 Ali Rayl의 스레드

Slack의 내부 커뮤니케이션 이사인 Amanda Atkins의 스레드, 요약하자면 “현시대의 리더를 위한 조직 투명성에 대한 가이드”

소프트웨어 투자에 대한 ROI 극대화

기업 문화가 유연하고 개방적이라면 팀이 업무에 사용하는 도구도 마찬가지여야 합니다. Slack은 팀이 이미 사용 중인 모든 소프트웨어 도구와 통합되도록 처음부터 설계되었습니다. 이는 조직 전반에서 데이터에 액세스하고, 이를 토대로 조치를 취하고 공유하는 작업을 더욱 수월하게 만들어주는 개방형 플랫폼입니다. Slack은 소프트웨어 예산의 1~2%밖에 차지하지 않지만 업무가 진행되는 모든 부분에서 사용자의 생산성과 소프트웨어의 가치를 배가하는 역할을 합니다.

Slack은 직원들의 업무 방식을 변경해 조직의 ROI 수치를 양수로 만들어줍니다. 예를 들어 Slack을 사용하는 조직은 다음과 같은 결과를 얻었습니다.

제품을 시장에 출시하는 시간이 23% 단축됨

이메일 사용량이 32% 감소함

미팅이 23% 감소함

향후 수주 내에 공개될 새로운 Forrester 연구에서는 조직이 사고 관리에 소요하는 시간을 단축하면서 제품 개발 주기를 극적으로 개선하는 데 Slack이 어떤 도움을 제공하는지를 심도 있게 다룰 것입니다.

새로운 업무의 시대에 Slack은 여러분의 팀과 팀원들이 선호하는 도구를 하나의 디지털 사무실에 모아 조직의 일관성과 민첩성을 추구할 수 있게 해주는 통합 레이어가 될 수 있습니다.

이 시리즈에서 이어질 이야기의 예시는 다음과 같습니다.

Slack 플랫폼 책임자 Steve Wood의 스레드, Slack의 개방형 플랫폼이 이벤트 기반 아키텍처의 잠재력을 제공하는 방법에 대한 내용

영업, HR, 기술 및 개발, 고객 지원 등 다양한 부서에서 Slack을 사용해 가치를 향상하는 방법에 대한 스레드

이러한 시대는 새로운 과제와 새로운 기회가 동시에 가득 차 있습니다. 이는 여러분이 조직을 대담하고 새로운 미래로 이끌 수 있는 특별한 순간입니다. 또한 보다 광범위하고, 보다 다양한 최고의 인재 풀에 액세스하고 언제나 효율성 및 생산성 이점을 실현할 수 있는 일생일대의 기회입니다. 비즈니스 전환은 늘 어렵습니다. 팬데믹 도중에는 훨씬 더 어렵죠. 하지만 필요하다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 이를 제대로 해낸다면 대담한 성공의 새 청사진을 실현하는 것은 따 놓은 당상입니다. Slack이 그 여정의 파트너가 되게 해주세요.