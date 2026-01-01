Solarisbank accélère la communication avec ses partenaires grâce à Slack

Solarisbank est une société berlinoise qui se décrit comme une entreprise technologique avec une licence bancaire. Elle possède l’esprit pionnier et novateur d’une startup, et ce depuis son lancement en 2016. Elle se concentre sur les besoins techniques de ses clients B2B et accélère leur transformation numérique. Elle s’affirme comme un partenaire de confiance tout au long du processus.

Solarisbank permet aux entreprises d’offrir à leurs clients une variété de services financiers adaptés au contexte. Disons par exemple que le concessionnaire automobile en ligne CarNext veuille proposer des prêts adaptés aux clients pendant son processus de vente en ligne. Les ingénieurs en solutions techniques de Solarisbank travailleront alors en étroite collaboration avec les employés de CarNext pour développer une interface qui relie le site web à la plateforme de services bancaires.

Pour rationaliser ce type de communication, le directeur de la technologie de Solarisbank a installé Slack dans toute l’entreprise dès le lancement. « Slack est le meilleur moyen de connecter entre elles les personnes, les équipes de projet et les machines », affirme Dennis Winter, vice-président TechOps de Solarisbank. « La flexibilité de cette plateforme nous permet d’y intégrer nos outils de travail indispensables, en toute transparence. Cet aspect est très important, car nous développons une large gamme de produits. Slack, qui se développe et prend de l’importance en parallèle de nos équipes de projet, s’est très vite révélé indispensable. »

« Slack est le meilleur moyen de connecter entre elles les personnes, les équipes de projet et les machines. » Dennis Winter Vice-président, TechOps, Solarisbank, Solarisbank

Développer une collaboration transparente grâce à Slack

La sécurité et la protection des données sont importantes pour de nombreuses entreprises, en particulier celles qui doivent se conformer au règlement général sur la protection des données (RGPD). Cela se vérifie particulièrement pour les banques qui disposent d’une licence bancaire complète, comme Solarisbank, et qui opèrent dans un environnement très réglementé. « Par exemple, nous devons être en mesure d’indiquer aux autorités allemandes l’emplacement du stockage de nos données », indique Dennis Winter. « Grâce à la fonctionnalité de résidence des données du forfait Business+ de Slack, nous pouvons tout simplement leur indiquer “à Francfort”. » Les paramètres de conservation de Slack représentent également un réel atout. « Nous pouvons programmer les paramètres de conservation dans Slack pour que tous les messages et fichiers soient supprimés au bout d’un an, même s’ils ont été partagés dans des conversations individuelles. »

Slack intervient aussi au niveau des exigences de sécurité autour de la gestion des incidents, en aidant à assurer la sécurité des opérations et à éliminer les incidents techniques avant qu’ils ne se produisent. L’intégration PagerDuty pour Slack identifie les rapports d’incident de Solarisbank et les transmet automatiquement dans un canal Slack spécifique, pour une communication transparente et efficace qui permet de résoudre rapidement les problèmes.

Pour rationaliser davantage le processus, les techniciens de Solarisbank ont créé un bot Slack à partir de quelques lignes de code. Lorsque le bot est activé, un nouveau ticket d’incident est automatiquement généré, ainsi qu’un canal Slack spécifique pour lequel le technicien de garde reçoit une invitation. En fournissant les bonnes informations aux bonnes personnes, instantanément et en tenant compte du contexte, cette automatisation accélère le processus de résolution qui suit. Une fois que l’équipe est parvenue à une solution, les informations provenant du canal Slack sont transférées à la documentation appropriée afin qu’elles soient traçables à long terme et à tout moment.

« Toutes les collaborateurs concernés par la résolution d’un incident (toute l’entreprise, en fait) savent où trouver les réponses qu’ils cherchent en cas de problème : dans le canal Slack correspondant. » Dennis Winter Vice-président, TechOps, Solarisbank, Solarisbank

Solarisbank triple ses effectifs et conserve son agilité grâce à Slack

Depuis son lancement, les effectifs de Solarisbank ont triplé. Aujourd’hui, l’entreprise emploie plus de 300 personnes dans 50 pays différents, et ce chiffre est en constante augmentation. Pour Sandra Schaarschmidt, responsable de la communication interne depuis 2017, l’augmentation du nombre de salariés s’est accompagnée d’une hausse de la participation dans Slack.

« Nous avons de collaborateurs à l’aise avec la technologie, dont les méthodes de travail et les idées sont ouvertes et itératives », affirme-t-elle. « Cela influence beaucoup notre culture d’entreprise, et cela nous différencie des banques traditionnelles. Slack incarne pour nous ce nouveau monde, ouvert et flexible, où nous pouvons communiquer et échanger des informations. »

Les nouveaux collaborateurs reçoivent le premier jour une invitation à l’espace de travail Slack pour leur intégration. Ils disposent tous d’un mentor de l’équipe Personne et organisation, qui publie leur photo et les présentent dans le canal #general. L’équipe en charge de l’intégration des nouveaux collaborateurs leur fournit ensuite des informations sur le secteur et les projets sur lesquels ils vont travailler. « S’ensuit généralement une série de messages de bienvenue de la part de toute l’équipe du projet. Le nouveau collaborateur voit ainsi à quel point Slack est important », indique Sandra Schaarschmidt. « Ils réalisent que c’est le lieu d’échanges et de communication de l’entreprise. C’est là qu’ils peuvent s’intégrer. »

Schaarschmidt attend la deuxième journée des nouveaux arrivants pour prendre contact. « Je leur dis un petit bonjour, je me présente et je leur donne des informations générales qui les concernent. Beaucoup en profitent pour poser des questions d’ordre général et briser la glace. » Le processus d’intégration de Slack, décontracté mais efficace, a été très bien reçu. « J’ai déjà eu des retours de la part des nouveaux salariés, qui se sentent tout de suite épaulés car on leur donne dès leur arrivée des référents à contacter dans Slack en cas de besoin. »

« Slack incarne pour nous ce nouveau monde, ouvert et flexible, où nous pouvons communiquer et échanger des informations. » Sandra Schaarschmidt Directrice de la culture et de la gestion administrative, Solarisbank

Grâce à Slack, les clients deviennent des partenaires

La plateforme de services bancaires de Solarisbank permet aux partenaires d’intégrer des services bancaires modernes et évolutifs dans leurs propres offres. Cependant, une coopération étroite entre les développeurs et les partenaires de Solarisbank est nécessaire pour parvenir à une intégration transparente via les interfaces techniques.

Solarisbank doit avoir une communication transparente pour pouvoir aider ses clients à intégrer des services bancaires plus modernes et plus évolutifs. C’est pourquoi les deux parties utilisent Slack Connect, un moyen sécurisé de partager les connaissances et de collaborer efficacement avec des partenaires extérieurs dans des canaux Slack. « L’utilisation de Slack Connect nous aide à établir de bonnes relations avec nos partenaires et à travailler très efficacement avec eux », explique Bernhard Frese, responsable ingénieur spécialiste des solutions techniques chez Solarisbank. De plus, les appels vidéo via l’intégration Zoom de Slack offrent un moyen direct de discuter des problèmes et d’aboutir à une solution qui fonctionne pour tout le monde.

Slack Connect est particulièrement utile lors du processus d’intégration technique d’un partenaire externe avec la plateforme Solarisbank. « Nous travaillons dans un environnement qui évolue rapidement, et nos partenaires sont généralement des entreprises très modernes et dynamiques », explique Bernhard Frese. « Au début de la phase d’intégration, de nombreuses questions se posent, et nous pouvons y répondre très rapidement dans Slack. Les e-mails sont trop lents pour ces échanges. » Il évoque le manque de transparence des e-mails comme un inconvénient supplémentaire, tandis que Slack Connect permet un rapprochement et donne un sentiment de proximité. « Slack Connect est un outil de communication et de collaboration très efficace. »

« Slack a vraiment accéléré les choses. Auparavant, l’intégration d’un nouveau partenaire pouvait nous prendre jusqu’à 6 mois. Aujourd’hui, il nous faut seulement 3 mois. » Bernhard Frese Responsable ingénieur spécialiste des solutions techniques, Solarisbank

Pour Solarisbank, faire confiance à Slack dès le départ a porté ses fruits. Cela a permis de renforcer la culture d’entreprise et de soutenir une collaboration fluide avec ses partenaires, tout en répondant aux exigences strictes de sécurité du très réglementé secteur bancaire.