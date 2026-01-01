Livrer du code de qualité plus rapidement avec Slack

Organiser les réunions, passer d’un outil à l’autre, rechercher le collègue compétent pour revoir votre « pull request »… autant de tâches qui ne vous laissent que peu de temps pour faire vraiment votre travail. C’est là que Slack entre en jeu.

Avec Slack, les activités ont lieu dans des canaux. Ce sont des espaces organisés pour gérer tous les aspects relatifs à un projet, un sujet ou une équipe. En fluidifiant l’organisation des projets, la révision et le déploiement de code, Slack aide les développeurs à livrer des produits et services de haute qualité, plus rapidement que leurs concurrents.

« Nous avons un “processus de livraison de bout en bout” qui commence par le code source et va jusqu’au déploiement de la production. Désormais, Slack est intégré à toutes les étapes importantes de ce processus. » Thomas Lawless Expert informatique exécutif, IBM Lire l’étude de cas

Commencez à programmer rapidement

Les canaux de Slack permettent aux chefs de produits, aux concepteurs et aux ingénieurs de s’accorder rapidement sur ce qu’ils programment et dans quel but. Cela permet aux équipes de passer très rapidement du lancement à la réalisation, en limitant les réunions. En rassemblant l’ensemble des parties prenantes, des décisions et des experts au même endroit, les canaux évitent aux équipes les tensions liées à l’organisation. Ils fournissent la visibilité et la coordination nécessaires pour rester cohérent et avancer.

Comment lancer un projet dans Slack

Rassembler les exigences fonctionnelles et examiner rapidement les projets grâce à la collaboration des équipes transverses dans les canaux Épingler les messages et les documents importants, comme les étapes des projets ou les exigences fonctionnelles, sur le canal du projet pour les retrouver facilement Utiliser les réactions émoji pour indiquer le statut d’une requête (👀 signifie souvent « en cours de vérification »), remercier rapidement un collaborateur ou encore confirmer des informations

Connectez vos outils de développement dans Slack

Simplifier et accélérer les tests

Rédigez un code de meilleure qualité et assurez des déploiements plus sécurisés en créant un espace central pour tester et vérifier le code. Les intégrations, associées aux canaux Slack, permettent au processus d’assurance qualité de s’insérer facilement dans le flux de travail du développeur. Les équipes peuvent ainsi identifier et assigner les problèmes rapidement, faire des pull requests et donner leur feedback en temps réel pour améliorer le code, le tout depuis Slack. En ajoutant dans un canal Slack des applications ou des intégrations telles que GitHub, les développeurs ont une meilleure visibilité sur le statut des pull requests (traitées ou en attente). Ils passent ainsi moins de temps à attendre et évitent les doublons.

Comment gérer la révision de code dans Slack

Créez un seul canal Slack pour tous les membres de l’équipe de révision du code L’intégration GitHub publie automatiquement les pull requests à traiter dans le canal L’un des collaborateurs utilise l’émoji pour montrer qu’il ou elle effectue les vérifications, et l’émoji lorsque celles-ci sont terminées

Augmenter la visibilité des déploiements

Livrez plus rapidement du code aux clients en favorisant la transparence et la rapidité dans le déploiement. Les développeurs peuvent lancer un déploiement directement depuis Slack et connecter des outils comme Jira qui permettent aux équipes d’automatiser le processus d’intégration et de déploiement continus CI/CD. Vérifiez le statut du code, visualisez les structures et les déploiements, mais découvrez aussi ce qui a été mis en ligne directement depuis Slack.

23 % de temps gagné pour la mise sur le marché* La transparence et la collaboration sont essentielles pour nous, car c’est dans cette optique que nous développons des produits pour nos clients. Si nous ne parvenons pas à le développer en interne, ce sera très difficile de concevoir des logiciels. Guy Martin, Directeur d’Open Source et Autodesk Lire l’étude de cas

Les développeurs apprécient Slack

De nombreuses équipes, de taille et structure diverses, utilisent déjà Slack.