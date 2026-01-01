Envie códigos de qualidade mais rapidamente com o Slack

Entre agendar reuniões, alternar entre ferramentas e identificar o colega de equipe certo para analisar sua solicitação de pull, dificilmente há tempo suficiente para realizar qualquer trabalho real. É aí que o Slack entra em cena.
No Slack, o trabalho em equipe acontece nos canais: espaços organizados para tudo relacionado a um projeto, um assunto ou uma equipe. Desde o planejamento de projetos sem obstáculos até a simplificação de implantações e análises de códigos, o Slack ajuda os desenvolvedores a fornecer produtos e serviços de alta qualidade mais rapidamente do que a concorrência.
“Nós temos o que gostamos de chamar de ‘fluxo de entrega de ponta a ponta’, que começa pelo código-fonte e percorre todo o processo até a implantação na produção. Agora integramos o Slack aos principais marcos desse processo”.
Comece a criar rapidamente
Os canais do Slack facilitam que os gerentes de produto, designers e engenheiros cheguem a um acordo sobre o que estão criando e por que, para que as equipes possam trabalhar desde o início até a implementação em menos tempo e com menos reuniões. Ao reunir todas as partes interessadas, decisões e especificações corretas em um único local, os canais eliminam os obstáculos do processo de planejamento e fornecem a visibilidade e a coordenação estreita necessárias para que as equipes permaneçam alinhadas e avancem.
Como iniciar projetos no Slack
- Reúna requisitos de recursos e pense no escopo de projetos mais rapidamente com equipes multifuncionais que usam canais
- Fixe mensagens e documentos importantes, como marcos do projeto e requisitos funcionais, no canal do projeto para facilitar o acesso a essas informações
- Use reações de emoji para indicar o status de uma solicitação (👀 geralmente significa "em análise") ou para dar um rápido agradecimento ou reconhecimento
Conecte suas ferramentas de desenvolvimento ao Slack
Monitoramento
Integração contínua
Acompanhamento de projetos
Colaboração
Acompanhamento de projetos
Simplifique e acelere os testes
Escreva um código melhor e forneça implantações de código mais seguras criando um local central para testes e análises de códigos. As integrações e os canais do Slack fazem com que todo o processo de controle de qualidade se encaixe perfeitamente no fluxo de trabalho de um desenvolvedor, para que as equipes possam rapidamente identificar e atribuir problemas, fazer solicitações de pull e fornecer feedback em tempo real que melhora a qualidade do código. Ao adicionar apps e integrações como o GitHub aos canais Slack, os desenvolvedores obtêm mais visibilidade sobre quais solicitações de pull precisam ser analisadas e quais já foram abordadas, para que possam passar menos tempo aguardando análises e evitem duplicar o trabalho uns dos outros.
Como gerenciar análises de código no Slack
- Crie um único canal do Slack para todas as análises de código da equipe
- A integração do GitHub para o Slack publica automaticamente solicitações de pull para análise no canal
- Um revisor usa um emoji para mostrar que está verificando e outro emoji quando tiver concluído
Aumente a visibilidade das implantações
Entregue códigos para os clientes mais rapidamente, proporcionando transparência e velocidade ao processo de implantação. Os desenvolvedores podem acionar uma implantação diretamente no Slack, e ferramentas de conexão, como o Jira, permitem que as equipes automatizem grande parte do pipeline CI/CD. Verifique o status do código, visualize compilações e implantações e veja o que foi publicado, tudo diretamente no Slack.
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mais rápido para comercializar*
A transparência e a colaboração são essenciais para nós, porque são nosso foco ao criar produtos para os clientes. Se não conseguíssemos aplicar esses valores internamente, seria muito difícil desenvolver software.
Os desenvolvedores amam o Slack
Equipes de todos os tamanhos, estruturas e tipos colaboram em canais do Slack.
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