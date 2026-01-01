Envie códigos de qualidade mais rapidamente com o Slack

Entre agendar reuniões, alternar entre ferramentas e identificar o colega de equipe certo para analisar sua solicitação de pull, dificilmente há tempo suficiente para realizar qualquer trabalho real. É aí que o Slack entra em cena.

No Slack, o trabalho em equipe acontece nos canais: espaços organizados para tudo relacionado a um projeto, um assunto ou uma equipe. Desde o planejamento de projetos sem obstáculos até a simplificação de implantações e análises de códigos, o Slack ajuda os desenvolvedores a fornecer produtos e serviços de alta qualidade mais rapidamente do que a concorrência.

“Nós temos o que gostamos de chamar de ‘fluxo de entrega de ponta a ponta’, que começa pelo código-fonte e percorre todo o processo até a implantação na produção. Agora integramos o Slack aos principais marcos desse processo”. Thomas Lawless Gerente especialista de TI, IBM Leia o estudo de caso

Comece a criar rapidamente

Os canais do Slack facilitam que os gerentes de produto, designers e engenheiros cheguem a um acordo sobre o que estão criando e por que, para que as equipes possam trabalhar desde o início até a implementação em menos tempo e com menos reuniões. Ao reunir todas as partes interessadas, decisões e especificações corretas em um único local, os canais eliminam os obstáculos do processo de planejamento e fornecem a visibilidade e a coordenação estreita necessárias para que as equipes permaneçam alinhadas e avancem.

Como iniciar projetos no Slack

Reúna requisitos de recursos e pense no escopo de projetos mais rapidamente com equipes multifuncionais que usam canais Fixe mensagens e documentos importantes, como marcos do projeto e requisitos funcionais, no canal do projeto para facilitar o acesso a essas informações Use reações de emoji para indicar o status de uma solicitação (👀 geralmente significa "em análise") ou para dar um rápido agradecimento ou reconhecimento

Conecte suas ferramentas de desenvolvimento ao Slack

Simplifique e acelere os testes

Escreva um código melhor e forneça implantações de código mais seguras criando um local central para testes e análises de códigos. As integrações e os canais do Slack fazem com que todo o processo de controle de qualidade se encaixe perfeitamente no fluxo de trabalho de um desenvolvedor, para que as equipes possam rapidamente identificar e atribuir problemas, fazer solicitações de pull e fornecer feedback em tempo real que melhora a qualidade do código. Ao adicionar apps e integrações como o GitHub aos canais Slack, os desenvolvedores obtêm mais visibilidade sobre quais solicitações de pull precisam ser analisadas ​​e quais já foram abordadas, para que possam passar menos tempo aguardando análises e evitem duplicar o trabalho uns dos outros.

Como gerenciar análises de código no Slack

Crie um único canal do Slack para todas as análises de código da equipe A integração do GitHub para o Slack publica automaticamente solicitações de pull para análise no canal Um revisor usa um emoji para mostrar que está verificando e outro emoji quando tiver concluído

Aumente a visibilidade das implantações

Entregue códigos para os clientes mais rapidamente, proporcionando transparência e velocidade ao processo de implantação. Os desenvolvedores podem acionar uma implantação diretamente no Slack, e ferramentas de conexão, como o Jira, permitem que as equipes automatizem grande parte do pipeline CI/CD. Verifique o status do código, visualize compilações e implantações e veja o que foi publicado, tudo diretamente no Slack.

23% mais rápido para comercializar* A transparência e a colaboração são essenciais para nós, porque são nosso foco ao criar produtos para os clientes. Se não conseguíssemos aplicar esses valores internamente, seria muito difícil desenvolver software. Guy Martin, diretor de código aberto, Autodesk Leia o estudo de caso

Os desenvolvedores amam o Slack

Equipes de todos os tamanhos, estruturas e tipos colaboram em canais do Slack.