Envía código de calidad más rápido gracias a Slack

Entre programar reuniones, cambiar de una herramienta a otra y buscar al compañero de equipo preciso para revisar tu solicitud pull, te queda muy poco tiempo para hacer cosas productivas. Es ahí donde entra en juego Slack.

En Slack, se trabaja en canales: espacios organizados para todo lo relacionado con un proyecto, tema o equipo. Slack ayuda a los desarrolladores a ofrecer productos y servicios de la mejor calidad más rápido que sus competidores a través de ciertos procesos, como una planificación de proyectos fluida o revisiones de código e implementaciones no supongan problemas

“Disponemos de lo que nos gusta llamar un ‘canal de entrega de principio a fin’ que se inicia con el código fuente y recorre todo el proceso hasta la implementación de la producción. Y ahora hemos integrado a Slack en todos los momentos clave de ese proceso”. Thomas Lawless Especialista ejecutivo de TI, IBM Lee el estudio de caso

Empezar a construir la estructura

Los canales de Slack ayudan a los gestores de productos, diseñadores e ingenieros a ponerse de acuerdo sobre lo que están creando y por qué. De esta forma, los equipos pueden pasar de la puesta en común al trabajo tangible más rápido y con menos reuniones. Al reunir a las personas adecuadas, decisiones y especificaciones en un mismo lugar, los canales solucionan problemas del proceso de planificación y proporcionan la visibilidad y coordinación perfecta que los equipos necesitan para coordinarse y sacar adelante el trabajo.

Cómo poner en marcha los proyectos en Slack

Establece los requisitos de funciones y el ámbito de los proyectos más rápidos con equipos multidisciplinarios a través de canales Pon una chincheta a los mensajes y documentos importantes como, por ejemplo, los objetivos del proyecto y los requisitos funcionales, en el canal del proyecto, para que todo el mundo pueda encontrarlos fácilmente. Utiliza reacciones emoji para indicar el estado de una solicitud (👀 suele significar que algo se está “revisando”), da rápidamente las gracias y reconoce el buen trabajo de alguien

Conecta tus herramientas de desarrollo a Slack

Simplifica y agiliza las pruebas

Escribe código mejor y proporciona implementaciones de código más seguras creando un centro de mandos para probar y revisar el código. Los canales y las integraciones de Slack hacen que todo el proceso de control de calidad se ajuste al flujo de trabajo de los desarrolladores para que los equipos puedan detectar y asignar los problemas que se deben resolver rápidamente, crear solicitudes pull y comentar en tiempo real qué se necesita para mejorar la calidad del código. Al añadir aplicaciones e integraciones como GitHub a los canales de Slack, los desarrolladores pueden ver mejor qué solicitudes pull necesitan revisiones y cuáles se han solucionado ya. De esta manera, pasan menos tiempo esperando las revisiones y se evitan la duplicación del trabajo.

Cómo gestionar revisiones del código en Slack

Crea un único canal de Slack para las revisiones de código de todo el equipo. La integración de GitHub para Slack publica automáticamente solicitudes pull para revisar en el canal Un revisor utiliza un emoji para mostrar que lo están comprobando y otro emoji cuando han terminado

Aumenta la visibilidad de las implementaciones

Ofrece código a los clientes más rápido incorporando transparencia y velocidad al proceso de implementación. Los desarrolladores pueden activar una implementación desde Slack. Además, conectar herramientas como Jira permite a los equipos automatizar gran parte del proceso CI/CD. Comprueba el estado del código, consulta las compilaciones e implementaciones y comprueba qué contenido aparece en vivo, directamente desde Slack.

23 % implantación más rápida en el mercado * La transparencia y la colaboración nos resultan esenciales porque queremos usar ese enfoque a la hora de diseñar productos para nuestros clientes. Si no podemos modelar eso internamente, va a ser muy difícil crear el software de esa manera. Guy Martin, Director, Open Source, Autodesk Lee el estudio de caso

A los desarrolladores les encanta Slack

Equipos de todo tipo, tamaño y estructura ya han empezado a colaborar en los canales de Slack.