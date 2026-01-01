Slack으로 높은 품질의 코드를 더 빠르게 납품하기

회의 일정을 잡고, 도구 사이를 전전하고 풀 요청을 검토할 적절한 팀원을 추적하다 보면 실제 업무를 할 시간이 모자라게 됩니다. 이것이 바로 Slack이 필요한 이유죠.

Slack에서는 업무가 프로젝트, 주제 또는 팀과 관련된 모든 것을 위한 체계화된 공간인 채널에서 이루어집니다. 막힘 없는 프로젝트 계획부터 간소화된 코드 검토 및 배포까지 Slack은 개발자가 더 높은 품질의 제품과 서비스를 경쟁사보다 더 빠르게 제공하도록 지원합니다.

“우리는 소스 코드에서 시작해 프로덕션 배포에 이르는 ‘엔드 투 엔드 제공 파이프라인’을 갖추고 있습니다. 현재는 해당 프로세스의 모든 중요 단계에 Slack을 통합했습니다.” IBM Executive IT Specialist Thomas Lawless 사례 연구 읽어보기

구축을 더 빨리 시작하기

Slack의 채널을 사용하면 제품 관리자, 디자이너, 엔지니어가 구축하는 내용과 이유에 대해 쉽게 합의할 수 있어서 킥오프부터 소요 시간과 회의 횟수를 줄일 수 있습니다. 모든 적절한 관계자, 결정 사항 및 사양을 한곳에 모아주는 채널은 계획 프로세스부터 마찰을 없애주며 팀이 한 방향으로 전진하는 데 필요한 가시성과 면밀한 조정을 제공합니다.

2179807518852 start building quickly Acme Corp 채널 공지 지원-복리후생 지원-it 프로젝트-스핑크스 웹-마케팅 다이렉트 메시지 김화윤 강민석 이희영 웹-마케팅 주제 추가 3 이현식 안녕하세요! 다음 분기 로드맵에 새로운 마이크로사이트가 포함되었으면 좋겠는데요. 엔지니어링 부서에 어떻게 문의드리면 될까요? 김미정 프로젝트 요청 템플릿을 전달해 드립니다. 템플릿을 사용하시면 됩니다! 작업을 살펴본 후에 JIRA 티켓을 시작하고 이현식님을 추가하겠습니다. PDF 웹 프로젝트 요청 템플릿 114kb PDF 이현식 감사합니다, 최대한 빨리 완료하겠습니다. 2

Slack에서 프로젝트를 킥오프하는 방법

채널을 사용한 부서 간 협업팀으로 기능 요구 사항을 수집하고 프로젝트 범위를 정합니다. 프로젝트 마일스톤 및 기능적 요구 사항 등 중요 메시지 및 문서를 프로젝트 채널에 고정하면 쉽게 찾을 수 있습니다. 이모티콘 반응을 사용해 요청의 상태를 표시하거나(👀은 ‘검토 중’을 의미하는 경우가 많음) 빠른 감사나 인정의 표현을 할 수 있습니다.

개발 툴을 Slack에 연결하기

테스트의 간소화 및 가속화

테스트와 코드 검토를 위한 중심적 장소를 만들면 더 나은 코드를 작성하고 안전한 코드 배포를 납품할 수 있습니다. Slack 채널 및 통합으로 전체 QA 프로세스를 개발자의 워크플로에 딱 맞게 만들면 팀에서 문제를 빠르게 파악하여 할당하고 풀 요청을 하여 코드의 품질을 개선하는 실시간 피드백을 제공할 수 있습니다. GitHub 같은 앱과 통합을 Slack에 추가하면 검토해야 PR과 해결된 PR에 대한 개발자의 가시성이 개선되어 검토 대기 시간을 줄이고 서로의 업무 중복을 피할 수 있습니다.

2179553106420 pull request Checkpoint APP 김화윤 님이 풀 요청을 열었습니다. slack/webapp의 PR #142930 PR-142930 ️ : FF 뒤에 숨겨진 Usertesting.com 영상 공개

usertesting_unfurls 브랜치의 커밋 7개 강민석 최강훈 님, Sonic 앱 목록을 확인해 주세요. PR https://checkpoint.tinyspeck.com/142937 PR-142937: sonic-apps-list-unified-2

실행 중인 테스트 • 박소영 님의 커밋 3개 • Github에서 PR 보기 | Checkpoint 1 1

Slack에서의 코드 검토 관리 방법

전체 팀의 코드 검토를 위한 단일한 Slack 채널을 만듭니다. Slack용 GitHub 통합에서 채널에 검토를 위한 PR을 자동으로 포스트합니다. 검토자는 확인 중, 완료를 표시하는 이모티콘을 사용합니다.

배포에 대한 가시성 향상

투명성을 통해 고객에게 더 빨리 코드를 납품하고 배포 프로세스를 가속화합니다. 개발자는 Slack에서 직접 배포를 트리거하고 Jira 같은 연결 도구를 사용해 팀에서 CI/CD 파이프라인의 많은 부분을 자동화할 수 있습니다. 코드의 상태를 점검하고 빌드와 배포를 보고 라이브로 푸시된 내용을 확인하는 작업을 모두 Slack에서 직접 할 수 있습니다.

23% 더 빠른 출시 시간* 투명성과 협업은 고객을 위한 제품을 만들기 위해 우리가 집중하는 요소이므로 우리에게 매우 중요합니다. 이를 내부적으로 모델링할 수 없다면 그렇게 소프트웨어를 만들긴 정말 어려울 겁니다. Autodesk 오픈소스 부문 이사 Guy Martin 사례 연구 읽기

