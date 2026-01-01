Envía código de calidad más rápido con Slack

Entre la programación de reuniones, el cambio de herramientas y el seguimiento del compañero de equipo adecuado para revisar tu solicitud de extracción, apenas hay tiempo suficiente para realizar un trabajo real. Ahí es donde Slack hace su aparición.

En Slack, el trabajo transcurre en canales: espacios organizados para todo lo relacionado con un proyecto, un tema o un equipo. Desde una planificación de proyectos sin problemas hasta revisiones e implementaciones de código optimizadas, Slack ayuda a los desarrolladores a ofrecer productos y servicios de mayor calidad más rápido que la competencia.

“Disponemos de lo que nos gusta llamar una ‘canalización de entrega de principio a fin’, que se inicia con el código fuente y recorre todo el proceso hasta la implementación de producción. Ahora tenemos a Slack integrado en todos los hitos clave de ese proceso”. Thomas Lawless Especialista ejecutivo en TI, IBM Lee el estudio de caso

Empieza a compilar rápidamente

Los canales en Slack facilitan que los gerentes de productos, diseñadores e ingenieros se pongan de acuerdo sobre lo que están construyendo y por qué, para que los equipos puedan pasar del inicio al compromiso en menos tiempo y con menos reuniones. Al reunir a todas las partes interesadas, decisiones y especificaciones correctas en un solo lugar, los canales eliminan la fricción del proceso de planificación y entregan la visibilidad y la coordinación estricta necesarias para que los equipos se mantengan alineados y avancen.

Cómo iniciar proyectos en Slack

Reúne requisitos de funciones y alcanza proyectos más rápido con equipos multifuncionales que utilizan canales. Fija con un pin los mensajes y documentos importantes (como los hitos del proyecto y los requisitos funcionales) en el canal del proyecto para que sean fáciles de encontrar. Usa reacciones emoji para indicar el estado de una solicitud (👀 suele significar “en revisión”) o agradece o reconoce algún logro rápidamente.

Conecta tus herramientas de desarrollo a Slack

Simplifica y agiliza las pruebas

Escribe un código mejor y entrega implementaciones de código más seguras creando un lugar central para las pruebas y la revisión del código. Los canales y las integraciones de Slack hacen que todo el proceso de control de calidad se adapte perfectamente al flujo de trabajo de un desarrollador, por lo que los equipos pueden capturar y asignar problemas rápidamente, realizar solicitudes de extracción y proporcionar comentarios en tiempo real que mejoran la calidad de su código. Al agregar aplicaciones e integraciones como GitHub en los canales de Slack, los desarrolladores tienen más visibilidad sobre qué RP necesitan revisión y cuáles se han abordado, por lo que pueden pasar menos tiempo esperando revisiones y evitan duplicar el trabajo de los demás.

Cómo administrar las revisiones de códigos en Slack

Crea un único canal de Slack para las revisiones de códigos de todo el equipo. La integración GitHub para Slack publica automáticamente RP para ser revisados en los canales. Un revisor usa emojis para mostrar que lo está revisando y el emoji cuando está completo.

Aumenta la visibilidad en las implementaciones

Obtén códigos para los clientes más rápido al agregar transparencia y velocidad al proceso de implementación. Los desarrolladores pueden activar una implementación directamente desde Slack, y la conexión de herramientas como Jira permite a los equipos automatizar gran parte de la canalización de CI/CD. Verifica el estado del código, ve las compilaciones y las implementaciones y mira lo que se publicó en vivo, todo directamente en Slack.

23 % más rápido para lanzarse al mercado* La transparencia y la colaboración son cruciales para nosotros porque son el enfoque que estamos adoptando al crear para nuestros clientes. Si internamente no predicamos con el ejemplo, es muy difícil desarrollar software de esa manera. Guy Martin, director de código abierto en Autodesk Lee el estudio de caso

A los desarrolladores les encanta Slack

Los equipos de todo tipo, tamaño y estructura ya empezaron a colaborar en los canales de Slack.