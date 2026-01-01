Leistungsstarken Code mit Slack schneller bereitstellen

Zwischen dem Planen von Meetings, dem Hin- und Herwechseln zwischen den Tools und dem Ausfindigmachen des richtigen Team-Mitglieds, das deine Pull-Anforderung überprüfen soll, bleibt kaum genug Zeit, um echte Arbeit zu erledigen. An dieser Stelle kommt Slack ins Spiel.

Die Arbeit findet bei Slack in Channels statt. Das sind organisierte Bereiche für alles, was mit einem Projekt, Thema oder Team zu tun hat. Mit Slack können Entwicklerinnen und Entwickler hochwertig Produkte und Services schneller als Mitbewerberinnen und Mitbewerber bereitstellen – angefangen bei der reibungslosen Projektplanung bis hin zur optimierten Prüfung und Bereitstellung von Code.

„Wir haben etwas, was wir als ‚End-to-End-Pipeline‘ bezeichnen, die mit dem Quellcode beginnt und sich bis zur Produktimplementierung durchzieht. Und jetzt haben wir Slack in alle wichtigen Meilensteine dieses Prozesses integriert.” Thomas Lawless Executive IT Specialist, IBM Fallstudie lesen

Schnell mit der Erstellung beginnen

Durch Channels in Slack fällt es Produktmanagerinnen und -managern, Designerinnen und Designern sowie Softwareentwicklerinnen und -entwicklern leichter, sich darüber abzustimmen, was sie entwickeln wollen und warum. Projekt-Teams benötigen weniger Meetings und können schneller mit der Umsetzung beginnen. Durch die Zusammenführung der richtigen Akteure, Entscheidungen und Spezifikationen an einem Ort beseitigen Channels Konflikte im Planungsprozess und sorgen für die nötige Transparenz und enge Koordination, damit die Projekt-Teams sich abstimmen und vorankommen können.

So werden Projekte in Slack gestartet

Mit funktionsübergreifenden Projekt-Teams über Channels können Funktionsanforderungen und Umfang von Projekten schneller erfasst werden Pinne wichtige Nachrichten und Dokumente wie Projektmeilensteine und Funktionsanforderungen an den Projekt-Channel, damit sie leicht zu finden sind Verwende Emoji-Reaktionen, um den Status einer Anfrage anzuzeigen (👀 bedeutet oft „Wird überprüft“) oder einen schnellen Dank oder eine Bestätigung zu geben

Entwicklungs-Tools mit Slack verbinden

Vereinfachtes und schnelleres Testen

Schreibe besseren Code und stelle sicherere Code-Implementierungen bereit, indem du einen zentralen Ort für Tests und Code-Überprüfungen schaffst. Dank Slack-Channels und -Integrationen fügt sich der gesamte QA-Prozess nahtlos in den Workflow einer Entwicklerin oder eines Entwicklers ein, sodass Projekt-Teams Probleme schnell erfassen und zuweisen, Pull-Anforderungen stellen und Echtzeit-Feedback liefern können, um die Qualität ihres Codes zu verbessern. Durch die Einbindung von Apps und Integrationen, wie GitHub in die Slack-Channels, haben Entwicklerinnen und Entwickler einen besseren Überblick darüber, welche Pull-Anforderungen überprüft werden müssen und welche bereits bearbeitet wurden, sodass sie nicht mehr so lange auf Überprüfungen warten müssen und doppelte Arbeit vermieden werden kann.

So werden Code-Überprüfungen in Slack verwaltet

Erstelle einen einzelnen Slack-Channel für die gesamten Code-Überprüfungen des Projekt-Teams Die GitHub-Integration für Slack postet Pull-Anforderungen für die Überprüfung im Channel Eine Prüferin oder ein Prüfer zeigt mit einem Emoji an, dass der Code überprüft wird, und mit einem anderen Emoji, dass die Überprüfung abgeschlossen ist

Erhöhte Transparenz bei Bereitstellungen

Durch einen transparenten und schnellen Bereitstellungsprozess kommt der Code schneller zu den Kundinnen und Kunden. Entwicklerinnen und Entwickler können eine Bereitstellung direkt von Slack aus auslösen, und durch die Verbindung mit Tools wie Jira können Projekt-Teams einen Großteil der CI/CD-Pipeline automatisieren. Überprüfe den Status des Codes, schaue dir Builds und Bereitstellungen an und sehe, was live gepusht wurde – alles direkt in Slack.

23 % schnellere Markteinführung* Transparenz und Zusammenarbeit sind für uns entscheidend, denn darauf liegt der Fokus, wenn wir die Produkte für unsere Kundinnen und Kunden entwerfen. Wenn wir das intern nicht vorleben können, wird es wirklich schwer, auf diese Weise Software zu entwickeln.” Guy Martin, Director of Open Source, Autodesk Fallstudie lesen

Entwicklerinnen und Entwickler sind von Slack begeistert

Projekt-Teams jeder Größe, Struktur und Art arbeiten in Slack-Channels zusammen.