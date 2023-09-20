Secondo una ricerca di Gallup sulla cultura aziendale, fare affidamento su dipendenti fortemente impegnati riduce del 41% l’assenteismo sul posto di lavoro e aumenta del 17% la produttività. Inoltre, sono più produttivi del 21%, poiché lo stesso studio dimostra che i collaboratori non impegnati costano all’organizzazione l’equivalente del 18% del loro stipendio annuale.
Che cos’è la employee experience?
Con employee experience si fa riferimento all’insieme di percezioni, emozioni e opinioni che un dipendente ha del proprio ambiente di lavoro.
Influenza il grado di soddisfazione per il proprio lavoro, il livello di impegno, il rapporto con i colleghi e i superiori o la percezione del proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.
Quali elementi compongono la employee experience?
Una employee experience ottimale prevede che i dipendenti si sentano valorizzati, ascoltati e supportati nel loro sviluppo professionale. In questo senso, tra alcuni degli elementi che compongono la employee experience possiamo annoverare quelli che seguono:
- Cultura dell’organizzazione: una cultura del lavoro positiva e collaborativa può migliorare la employee experience. Se i dipendenti si sentono parte di un team e vedono che il loro lavoro è apprezzato, è più probabile che siano soddisfatti.
- Comunicazione efficace: è necessaria una comunicazione chiara e aperta tra i lavoratori e la direzione. I dipendenti devono ricevere regolarmente un feedback sulle loro prestazioni, essere messi al corrente dei traguardi e degli obiettivi dell’organizzazione e avere l’opportunità di esprimere idee e preoccupazioni.
- Sviluppo professionale: durante la loro carriera, i dipendenti apprezzano le opportunità di crescita e sviluppo. Queste includono formazione, programmi di tutoraggio, possibilità di promozione e di sviluppo delle competenze.
- Equilibrio tra lavoro e vita privata: un sano equilibrio tra lavoro e vita privata è essenziale per la soddisfazione e il benessere. Politiche di lavoro flessibili, permessi retribuiti e programmi dedicati al benessere possono migliorare la employee experience.
- Riconoscimento e premi: i lavoratori apprezzano il riconoscimento del loro duro lavoro e dei loro contributi. I premi possono essere sia tangibili (aumenti di stipendio e bonus) che non tangibili (elogi pubblici e opportunità di sviluppo).
- Ambiente fisico e risorse: un ambiente lavorativo sicuro e confortevole, dotato degli strumenti e delle risorse necessari per svolgere il lavoro in modo efficiente, può avere un impatto positivo sulla employee experience.
Perché è importante la employee experience
Una employee experience positiva non è vantaggiosa solo per i collaboratori, ma anche per l’organizzazione in generale. I dipendenti soddisfatti tendono a essere più impegnati, produttivi e propensi a rimanere con l’organizzazione a lungo termine.
Senza andare oltre, grazie a una employee experience ottimale si ottengono i seguenti vantaggi:
- Aumento della soddisfazione lavorativa: se i dipendenti sperimentano una employee experience positiva sul lavoro, si sentono maggiormente soddisfatti. Tutto questo si traduce in un atteggiamento più positivo, una maggiore motivazione e un impegno superiore nei confronti dell’organizzazione.
- Migliore fidelizzazione dei talenti: i lavoratori tendono a rimanere più a lungo nell’organizzazione. Una employee experience ottimale può contribuire a ridurre il turnover del personale e la necessità di assumere e formare costantemente nuovi collaboratori.
- Aumento della produttività: la soddisfazione del proprio lavoro e l’impegno sono strettamente correlati a prestazioni lavorative di qualità superiore e dedizione ai compiti e agli obiettivi dell’organizzazione. Infatti, come sottolinea Gallup, le aziende che si impegnano migliorano del 10% la stima dei clienti e ottengono un aumento delle vendite del 20%.
- Miglioramento dell’immagine e della reputazione dell’azienda: una employee experience ottimale può rafforzare l’immagine e la reputazione dell’azienda. Secondo la fonte citata, i lavoratori impegnati hanno 23 volte più probabilità di diventare ambasciatori del marchio e di consigliare la propria compagnia come un ottimo luogo di lavoro.
- Attrazione di talenti di qualità: i professionisti altamente qualificati cercano quelle organizzazioni che offrono una employee experience ottimale, che può dare all’organizzazione un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro.
- Clima lavorativo e relazioni interpersonali migliorati: una employee experience ottimale contribuisce a creare un clima lavorativo positivo, in cui i professionisti si sentono più felici e soddisfatti e dove sono presenti buone relazioni interpersonali, collaborazione e sostegno reciproco.
- Aumento dell’impegno e della lealtà: i dipendenti si impegnano maggiormente per soddisfare gli obiettivi e i valori dell’organizzazione. Sono anche più fedeli e, quindi, esiste un minor rischio di fuga dei talenti.
- Migliore attenzione al cliente: una employee experience ottimale ha un impatto diretto sull’esperienza dei clienti. A tal proposito, secondo uno studio di IDC, l’85% degli intervistati dichiara di essere più propenso a offrire un servizio clienti eccellente.
Come ottenere una employee experience ottimale?
Per ottenere una employee experience ottimale, è importante mettere in atto una serie di strategie e pratiche che si concentrano sulla promozione del benessere e della soddisfazione dei dipendenti. Tra le più importanti, si possono ricordare:
- Coltivare una cultura positiva: incoraggiare una cultura aziendale che valorizzi il rispetto, la collaborazione, la trasparenza e la comunicazione aperta e promuovere un ambiente di lavoro inclusivo in cui i dipendenti si sentano valorizzati e possano esprimere idee e preoccupazioni.
- Stabilire canali di comunicazione efficaci: i dipendenti devono poter esprimere opinioni, suggerimenti e preoccupazioni. Occorre inoltre incoraggiare un feedback regolare e costruttivo, per migliorare le condizioni di lavoro e la soddisfazione dei dipendenti.
- Offrire opportunità di sviluppo e crescita professionale: qui possono essere inclusi programmi di formazione, tutoraggio, assegnazione di progetti stimolanti e di promozione interna. Lo sviluppo professionale aiuta i dipendenti a sentirsi valorizzati e impegnati nella loro crescita all’interno dell’organizzazione.
- Puntare a un equilibrio: incoraggiare un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, offrire opzioni di orario flessibile o la possibilità di lavorare da casa e includere politiche di congedo retribuito. Queste soluzioni consentono ai dipendenti di gestire in modo equilibrato le proprie responsabilità personali e lavorative.
- Mettere in atto programmi di riconoscimento e premi per sottolineare e valorizzare i risultati e i contributi: possono essere riconoscimenti formali, elogi pubblici, bonus o programmi di incentivazione. Il riconoscimento dimostra ai dipendenti che il loro lavoro è apprezzato e contribuisce al successo dell’organizzazione.
- Creare un ambiente di lavoro sicuro, confortevole e ben attrezzato: i dipendenti devono avere a disposizione gli strumenti e le risorse necessari per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente. Questi includono tecnologie aggiornate, attrezzature ergonomiche e spazi adeguati per il relax e la collaborazione.
- Mettere in atto programmi di benessere che promuovano la salute fisica e mentale dei dipendenti: possono includere attività sportive, programmi di mindfulness, consulenza e servizi di supporto. Il benessere dei dipendenti è fondamentale per una employee experience positiva sul lavoro.
- Incoraggiare la partecipazione dei dipendenti al processo decisionale e alla risoluzione dei problemi: è necessario chiedere l’opinione dei collaboratori su questioni rilevanti e dare loro l’opportunità di contribuire in modo attivo allo sviluppo dell’organizzazione. In questo modo percepiscono un senso di appartenenza e di sostegno.
In che modo la tecnologia contribuisce a migliorare a employee experience
La tecnologia svolge un ruolo cruciale nel miglioramento della employee experience sul posto di lavoro:
- Comunicazione efficace: gli strumenti di comunicazione online, come la posta elettronica, le applicazioni di messaggistica istantanea e le piattaforme di collaborazione tra team, facilitano una comunicazione rapida ed efficiente tra i dipendenti e i team di lavoro. In questo modo, vengono migliorati collaborazione, coordinamento e risoluzione dei problemi, che a sua volta rafforza la employee experience.Slack offre canali di comunicazione in tempo reale che consentono ai dipendenti di collaborare e comunicare nel modo più efficiente. Inoltre, è possibile creare canali tematici per progetti, team o aree specifiche.
- Flessibilità e lavoro da remoto: la tecnologia consente di lavorare da remoto e con orari flessibili. Gli strumenti di videoconferenza, l’accesso a documenti e applicazioni su cloud e le soluzioni di gestione di compiti e progetti permettono ai dipendenti di collaborare e completare le assegnazioni da qualsiasi luogo. In questo modo ottengono una maggiore autonomia ed equilibrio tra lavoro e vita privata, migliorando così la loro esperienza lavorativa.
- Accesso alle informazioni e alle risorse: i sistemi di knowledge management, le intranet aziendali e i database online consentono ai dipendenti di accedere facilmente a informazioni, politiche, procedure e risorse necessarie per svolgere in modo efficace il proprio lavoro. In questo modo si evitano frustrazioni e perdite di tempo nella ricerca di informazioni.Con Slack, i team possono condividere file, documenti e link attraverso i canali. Inoltre, rende più facile la ricerca e il recupero delle informazioni, poiché è possibile accedere alle conversazioni passate, ai file condivisi e ai documenti importanti in modo rapido tramite la funzione di ricerca. Allo stesso modo, Slack integra anche altri strumenti famosi, come Google Drive e Trello, consentendo una maggiore produttività ed efficienza nel lavoro collaborativo.
- Formazione e sviluppo: le piattaforme di apprendimento online, i corsi virtuali e gli strumenti di formazione digitale consentono ai dipendenti di accedere alle risorse di apprendimento comodamente e in modo personalizzato. Tramite questi strumenti viene incentivato lo sviluppo professionale, le competenze sono migliorate e aumenta la soddisfazione nel lavoro.
- Employee experience digitalizzata: per migliorare la employee experience, le organizzazioni utilizzano sempre più spesso soluzioni per l’Ufficio del personale basate sulla tecnologia. Queste includono sistemi di gestione dei talenti, piattaforme self-service per l’amministrazione di benefit e stipendi e applicazioni mobili per l’accesso alle informazioni e per l’esecuzione di transazioni relative al lavoro. Queste soluzioni digitali snelliscono i processi amministrativi e offrono ai dipendenti un’esperienza più fluida e vantaggiosa.Con Slack, i dipendenti possono partecipare a canali di interesse comune, condividere notizie e risultati o avere conversazioni informali. Si promuove così un senso di appartenenza e di connettività tra i lavoratori, anche in ambienti di lavoro da remoto o distribuiti.
Come si può vedere, la tecnologia dispone del potenziale necessario per trasformare in positivo la employee experience e Slack, in quanto piattaforma completa per la comunicazione e la collaborazione, incentiva un senso di appartenenza e di comunità, migliorando comunicazione, coordinamento e coesione del team.
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
Capito!
Grazie per il feedback!
Ops! Si è verificato un problema. Riprova più tardi.