Secondo lo studio Business at Work 2024, condotto da Okta, le PMI utilizzano in media 89 applicazioni diverse nel loro lavoro quotidiano, mentre nelle grandi aziende questa cifra sale a 231. I dati suggeriscono la mancanza di soluzioni complete di controllo gestione che centralizzino e ottimizzino i processi.

Sebbene non ci sia nulla di male nell’utilizzare applicazioni diverse, una simile frammentazione può portare a una disconnessione tra i vari uffici, che a sua volta può portare a inefficienze operative, duplicazione degli sforzi e difficoltà di controllo gestione delle informazioni. Le aziende che devono affrontare questi problemi potrebbero aver bisogno di soluzioni più olistiche per unificare e semplificare le operazioni quotidiane.

In questo articolo esaminiamo cosa sono le soluzioni di controllo gestione aziendale, i diversi tipi esistenti e in che modo possono aiutare le aziende a migliorare in efficienza e produttività.

Soluzioni di controllo gestione, di cosa si tratta?

Le soluzioni di controllo gestione sono sistemi software che offrono diverse funzionalità che consentono alle aziende di gestire in modo integrato le diverse aree della propria attività. Il loro scopo è centralizzare le informazioni e automatizzare i processi, migliorare l’efficienza operativa e facilitare il processo decisionale basato sui dati.

Quali tipi di soluzioni gestionali esistono?

L’evoluzione tecnologica e informatica, così come le esigenze delle aziende e dei clienti, hanno dato vita a un’ampia varietà di soluzioni di controllo gestione aziendale. La diversità delle risorse è molto ampia, per cui possono essere classificate in diversi modi: per dimensione dell’azienda, tipo di licenza, settore, dipartimenti, ecc. Alcuni dei sistemi più importanti sono:

ERP (Enterprise Resource Planning) : sistemi completi e modulari che consentono controllo gestione di più aree di un’azienda, dalla finanza alle risorse umane .

CRM (Customer Relationship Management) : strumenti incentrati sulla gestione delle relazioni con i clienti, sulle vendite e sul marketing.

HCM (Human Capital Management) : soluzioni specializzate in controllo gestione del capitale umano, tra cui buste paga, assunzioni e sviluppo dei dipendenti.

DMS (Document Management System) : sistemi che consentono l’organizzazione, l’archiviazione e la gestione di documenti elettronici, facilitandone la ricerca, il controllo delle versioni e la collaborazione.

PMS (Project Management System) : facilitano la pianificazione, il monitoraggio e il controllo dei progetti, consentendo l’allocazione delle risorse, la gestione delle attività e il monitoraggio dei progressi.

SCM (Supply Chain Management) : aiutano a gestire e ottimizzare la catena di fornitura, dall’acquisizione delle materie prime alla consegna del prodotto finale.

BPM (Business Process Management) : strumenti progettati per modellare, automatizzare e ottimizzare i processi aziendali, migliorando l’efficienza operativa.

BI (Business Intelligence) : consentono di raccogliere, analizzare e visualizzare i dati per facilitare il processo decisionale.

8 vantaggi delle soluzioni di controllo gestione aziendale

Grazie all’utilizzo di soluzioni e software per il controllo e la gestione aziendale, le aziende possono ottenere una serie di vantaggi. Ne elenchiamo otto.

1. Produttività

Le soluzioni di gestione aziendale aumentano la produttività automatizzando le attività ripetitive, riducendo gli errori, evitando le duplicazioni e snellendo i processi. Il controllo e la gestione sono semplificati e i processi sono più efficaci, il che riduce i costi e libera tempo da dedicare ad altre attività di maggiore complessità e valore.

2. Informazione centralizzata

Uno dei principali vantaggi delle soluzioni di controllo gestione aziendale è la centralizzazione delle informazioni. Questi sistemi consentono di archiviare e accedere a tutti i dati rilevanti in un unico luogo. Questo non solo fa risparmiare tempo, ma evita anche gli errori e migliora la coerenza delle informazioni all’interno dell’azienda. Tutti hanno accesso alle informazioni corrette e aggiornate.

3. Collaborazione

Quando si utilizzano applicazioni scollegate, è frequente che le informazioni vengano isolate in unità dipartimentali, rendendo difficile per i team collaborare in modo efficace. Le soluzioni di gestione aziendale facilitano la collaborazione fornendo una piattaforma unificata dove i dipendenti possono condividere informazioni, lavorare su progetti comuni e comunicare in modo efficiente.

4. Processo decisionale

Le soluzioni di controllo gestione aziendale forniscono strumenti di reporting e analisi in tempo reale che facilitano il processo decisionale. Avendo accesso a dati accurati e aggiornati, i manager possono identificare le tendenze, anticipare i problemi e cogliere le opportunità in modo più efficace.

5. Customer experience

Il beneficiario finale dell’attuazione di soluzioni di gestione aziendale è il cliente. Questi strumenti consentono di offrire un servizio più personalizzato ed efficiente, in cui la risoluzione dei problemi è più agile e i risultati sono di qualità superiore, per cui la soddisfazione del cliente migliora in modo significativo.

6. Adattamento e scalabilità

Le soluzioni di controllo gestione consentono alle aziende di adattarsi più rapidamente ai cambiamenti, poiché dispongono degli strumenti necessari per farlo. Inoltre, facilitano la scalabilità, dato che sia il volume di informazioni che possono gestire sia le loro funzionalità possono crescere allo stesso ritmo dell’azienda.

7. Sicurezza e trasparenza

I dati vengono archiviati in modo sicuro e centralizzato, riducendo il rischio di perdita o fuga di informazioni sensibili. Inoltre, queste soluzioni spesso includono funzioni di auditing e monitoraggio che aumentano la trasparenza delle operazioni aziendali. Così non solo si migliora la sicurezza interna, ma si facilita anche la conformità alle norme e ai regolamenti.

8. Innovazione e competitività

Le aziende che applicano tali soluzioni adottano una cultura incentrata sulla trasformazione digitale e sull’innovazione. Ciò si traduce in un modo di agire che favorisce l’adozione tempestiva delle tendenze tecnologiche e il miglioramento continuo dei processi. Essendo all’avanguardia in termini di controllo, gestione e tecnologia, le aziende possono rimanere competitive in un mercato sempre più digitalizzato.

Slack: soluzione di gestione aziendale e hub di produttività

Negli ultimi anni, molte aziende hanno trovato in Slack la soluzione di controllo gestione aziendale di cui avevano bisogno. Pur essendo nata come piattaforma di comunicazione e collaborazione interna, si è evoluta fino a diventare un hub di produttività completo, che offre un’ampia gamma di funzionalità che vanno oltre la semplice messaggistica.

Una delle principali ragioni è che Slack offre una soluzione affidabile alla frammentazione e all’utilizzo di più applicazioni scollegate tra loro. Con oltre 2.600 applicazioni disponibili nel suo catalogo, le aziende possono facilmente collegare tutte le loro applicazioni, centralizzando le informazioni e la comunicazione in un unico luogo. Inoltre, grazie alle API di Slack, è possibile collegare quasi tutte le app per uso interno.

Tutto questo ha ancora più senso quando, all’interno di un canale o di un messaggio, è possibile connettersi con le applicazioni per condividere facilmente le informazioni, nonché automatizzare le attività ripetitive grazie al costruttore di workflow personalizzati. E con la recente introduzione degli agenti IA, tutto questo si è moltiplicato in modo esponenziale.

Gli agenti IA possono analizzare le conversazioni, fornire riepiloghi, rispondere a domande e offrire suggerimenti intelligenti, aumentando ulteriormente l’efficienza e la produttività del team. L’integrazione dell’intelligenza artificiale rende Slack una soluzione di controllo gestione aziendale ancora più potente, agile e adattabile.