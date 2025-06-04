L’importanza del lavoro di squadra per le aziende è oggi innegabile: le prestazioni sono migliori, gli obiettivi più ambiziosi e le probabilità di successo più elevate, soprattutto quando è presente una motivazione per raggiungere uno scopo comune. Tuttavia, è possibile un ulteriore salto di qualità per questo vantaggio competitivo? Sì, senza dubbio, formando un gruppo ad alto rendimento.

Questa strategia non solo raduna professionisti dal grande talento, ed esperti di determinati settori (che comunque non guastano mai), ma forgia un gruppo che presenta precise caratteristiche. Un gruppo ad alto rendimento può risultare determinante per qualsiasi tipo di attività, nel medio e lungo periodo, ma prima di tutto occorre capire in cosa consiste e come formarlo.

Che cos’è un gruppo ad alto rendimento professionale?

Un gruppo ad alto rendimento mantiene sempre un certo livello di eccellenza, lavora in modo efficace senza sacrificare la qualità dei risultati ed è in grado di crescere costantemente. Si tratta del gruppo di lavoro di cui necessitano tutte le aziende e di cui dispongono le imprese di maggior successo, ma in cosa consiste esattamente?

Caratteristiche principali di un gruppo ad alto rendimento

Ciò che distingue questo team di professionisti sono le loro qualità, sulle quali si basano le prestazioni, le modalità di lavoro, le strategie, gli obiettivi e, ovviamente, i risultati. Ecco le 10 caratteristiche principali di un gruppo ad alto rendimento:

Una gerarchia ben definita

In molti casi i team devono essere coordinati da un buon leader, elemento fondamentale, ma occorre fare qualche precisazione: in realtà l’aspetto più essenziale è una gerarchia definita, e che ogni membro conosca alla perfezione la propria posizione, infatti esistono anche gruppi ad alto rendimento autogestiti che funzionano alla perfezione.

Una mentalità innovativa

Viviamo in un periodo in cui i progressi tecnologici sono all’ordine del giorno. E qui risulta più attuale che mai il detto O rinnovarsi o morire!, che però non avrà mai alcun effetto negativo su un gruppo ad alto rendimento, che si dedica sempre all’innovazione.

Capacità di autogestione

L’autonomia è una delle altre caratteristiche fondamentali di un gruppo ad alto rendimento, al punto che la figura del leader non è sempre imprescindibile, e, se disponibile, deve mantenere almeno lo stesso livello del gruppo. Indipendentemente dalla presenza di questa figura, i membri del gruppo conoscono alla perfezione le proprie mansioni e le svolgono impeccabilmente da soli.

Eterogeneità

Probabilmente una delle qualità più sorprendenti di questo settore. L’eterogeneità permette ai membri di apportare nel team le proprie conoscenze, visioni, approcci e idee, utili ad arricchire le prestazioni di gruppo.

Condivisione degli stessi obiettivi

Una cosa è certa: gli obiettivi aziendali e professionali sono un concetto intrinseco al lavoro. Oltre al rendimento, è evidente che ogni team deve disporre di obiettivi comuni per sviluppare le proprie mansioni nel suo complesso; tuttavia, in questo contesto gli obiettivi devono essere molto più chiari, fino a diventare qualcosa di unico per il gruppo.

Una visione comune

La missione, la visione e i valori sono le caratteristiche essenziali quando si tratta di creare un’impresa e, soprattutto, per descriverla internamente ed esternamente. In questo caso, la visione di un team ad alto rendimento va ben oltre la sua missione, che pensa a come completarla prima di tutto. Ovviamente dev’essere la stessa per ogni membro del gruppo.

Obiettivo perfezione

Indipendentemente dal progetto, dall’obiettivo o dal compito da svolgere, nel gruppo ad alto rendimento non è ammissibile un risultato mediocre. La ricerca dell’eccellenza è una costante in questo genere di gruppo, che per raggiungere la perfezione non smette mai di migliorarsi.

Fiducia reciproca

Affinché un gruppo ad alto rendimento funzioni e presenti tutte le caratteristiche che stiamo citando, è fondamentale che ci sia una fiducia totale sul piano professionale di tutti i membri. Un progetto non raggiungerà mai l’eccellenza se persistono dubbi sulle capacità dei colleghi.

Incoraggiamenti

Gli incoraggiamenti e i commenti positivi sono tra gli elementi principali per la gestione del talento: la rotazione tra le imprese è più frequente e semplice che mai, e i professionisti con più capacità sono diventati una risorsa di alto valore, che può passare da un gruppo ad alto rendimento all’altro.

Comunicazione trasparente ed efficace

Per mettere in pratica le caratteristiche sopramenzionate, un team ad alto rendimento deve mantenere una comunicazione trasparente, che garantisca la fiducia e le prestazioni congiunte di tutti i suoi membri, ed efficace, per ottenere il massimo dei risultati dal lavoro di gruppo.

Come formare un gruppo ad alto rendimento

Non basta conoscere le caratteristiche di un gruppo ad alto rendimento per riuscire a crearlo all’interno di un’organizzazione. È consigliabile selezionare i dipendenti più adatti, integrarli nell’azienda e trattenerli per far sì che entrino a far parte di un gruppo di successo. Ecco come fare:

Ricerca e trattenimento dei talenti

Oltre alle virtù sopraelencate, è evidente che stiamo parlando di professionisti di alto livello, e di conseguenza anche l’azienda dev’essere all’altezza durante le assunzioni e nella gestione dei talenti, tentando di motivarli sempre affinché tirino fuori la loro migliore versione per il gruppo di lavoro.

Pianificazione degli obiettivi

Come abbiamo detto, una delle qualità di un gruppo ad alto rendimento sta nel riuscire a mantenere obiettivi comuni. Ovviamente questi dovranno essere in linea con gli obiettivi aziendali ed essere proposti e diretti dall’impresa stessa, proprio come avviene con la visione del gruppo.

Assegnazione dei ruoli

In questo genere di team è fondamentale che ogni membro abbia chiara la propria posizione, non solo a livello gerarchico, ma anche rispetto al ruolo ricoperto all’interno del gruppo e soprattutto ai compiti che deve svolgere per raggiungere gli obiettivi comuni.

Formazione costante

L’apprendimento costante è uno degli aspetti fondamentali per trattenere i talenti, continuare a migliorare, far crescere l’azienda e, di conseguenza, aumentare la competitività e la sopravvivenza sul mercato della stessa. Non è possibile innovare senza una corretta formazione, un vero e proprio must in questo tipo di team.

Valutazione delle prestazioni

Infine, per riuscire a mantenere l’eccellenza professionale è fondamentale che l’impresa adotti tecniche per valutare le prestazioni. Risulta sempre possibile trovare opportunità per migliorare ulteriormente il livello del gruppo ad alto rendimento.

Alcuni esempi di gruppi ad alto rendimento

Riguardo alla formazione di gruppi ad alto rendimento e alle istruzioni che devono seguire, non è mai inutile ricorrere a esempi pratici. Nonostante si tratti di importanti multinazionali, possiamo sempre imparare qualcosa da queste grandi imprese già avviate:

Southwest Airlines ha creato un gruppo ad alto rendimento attraverso l’autonomia e l’innovazione: da decenni forma nuovi modelli aziendali in un settore così affollato come quello delle compagnie aeree.

Starbucks ha creato gruppi ad alto rendimento per il suo miglioramento continuo, che permettono di individuare opportunità con più facilità e di adottarle in maniera efficace.

Spotify si è sempre contraddistinta per offrire una buona autonomia ai suoi gruppi di lavoro, lasciando totale libertà anche per correggere eventuali errori e migliorare le prestazioni.

Google è un esempio di innovazione mondiale, il trend-setter da seguire in numerosi mercati. Tutto ciò sarebbe stato impossibile da raggiungere senza un gruppo ad alto rendimento, grandi motivazioni e gestione del talento.

Slack, un team ad alto rendimento a disposizione della tua azienda

La comunicazione è una delle caratteristiche principali di un gruppo ad alto rendimento, per il semplice fatto che risulta fondamentale nello sviluppo di progetti di qualsiasi tipo. Anche in questo aspetto occorre puntare all’eccellenza, e per riuscirci occorre generare conversazioni fluide ed efficaci tramite canali semplici e con tutte le risorse necessarie per il team.

Noi di Slack sappiamo di cosa stiamo parlando perché abbiamo già creato un gruppo ad alto rendimento per mettere a disposizione delle aziende uno degli strumenti più completi sul mercato: una piattaforma nella quale è la comunicazione a farla da padrona, ma che è anche dotata di tutte le soluzioni esterne di cui necessitano i tuoi dipendenti per moltiplicare l’efficienza lavorando nello stesso posto.