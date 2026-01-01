このウェビナーの対象者 :
Slack Tour Japan Online は、新しい働き方とデジタル変革について学ぶオンラインカンファレンスです。
先進企業から豪華ゲストスピーカーを多数お迎えし、リモートワーク、組織変革や生産性向上を実現するための、最新のアイデアを紐解いていきます。
最新トレンドや先端事例を学べるセッションに加えて、
ネットワーキングやブースエリアなどユーザーが参加できるコンテンツも多数ご用意しています。
Slack を普段お使いの方も、これから利用を開始する方も、
あらゆる業界や職種の参加者にとって、新しい働き方のヒントが見つかるはずです。
注目のスピーカー
SlackCEO 兼 共同創業者スチュワート・ バターフィールド
Slack最高製品責任者タマル・イェホシュア
Slackエンジニアリング 担当ディレクターマーセル・ウィーク
Slack Japan 株式会社日本法人代表佐々木 聖治
ソフトバンク株式会社代表取締役 社長執行役員 兼 CEO宮内 謙 様
日本アイ・ビー・エム 株式会社代表取締役社長執行役員山口 明夫 様
三ッ輪ホールディングス 株式会社代表取締役社長尾日向 竹信 様
株式会社 クレディセゾン常務執行役員 CTO小野 和俊 様
SOMPO システムズ 株式会社常務執行役員白羽 隆浩 様
株式会社アイレップ執行役員 テクノロジービジネスUnit UnitManager柴山 大 様
東京電力エナジーパートナー 株式会社DX推進室飯塚 孝高 様
SBIセキュリティ・ ソリューションズ 株式会社SENIOR MANAGER中居 憲久 様
東映アニメーション 株式会社経営管理本部 情報システム部 課長賀東 敦 様
日本マクドナルド 株式会社マーケティング本部 デジタルマーケティング担当 執行役員ラファエル マズゥワイエ 様
株式会社ベルシステム24DX推進リーダー川崎 佑治 様
ネクストモード 株式会社代表取締役社長里見 宗律 様
富士通クラウド テクノロジーズ 株式会社クラウドインフラ 本部 プリンシパル エンジニア五月女 雄一 様
青山学院大学地球社会共生学部 教授 陸上競技部長距離ブロック監督原 晋 様
