このウェビナーの対象者 :

Slack Tour Japan Online は、新しい働き方とデジタル変革について学ぶオンラインカンファレンスです。

先進企業から豪華ゲストスピーカーを多数お迎えし、リモートワーク、組織変革や生産性向上を実現するための、最新のアイデアを紐解いていきます。

最新トレンドや先端事例を学べるセッションに加えて、

ネットワーキングやブースエリアなどユーザーが参加できるコンテンツも多数ご用意しています。

Slack を普段お使いの方も、これから利用を開始する方も、

あらゆる業界や職種の参加者にとって、新しい働き方のヒントが見つかるはずです。

このウェビナーで聞けること : リモートワーク・多様な働き方の推進

生産性向上

組織改革・カルチャーシフト・イノベーション創出

コラボレーション・イノベーション

エンタープライズグレードのセキュリティ

注目のスピーカー :