金融業向け Slack 紹介セッション

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
金融DXを支える組織の垣根を超えた
コミュニケーション変革
世界のビジネス環境で不確実性が益々高まる中、金融業界での働き方や
お客様への商品・サービスにも大きな変革が起きています。
このような状況下で、いかに変化へ柔軟に順応し、俊敏性の高い組織を作り出し、
お客様に貢献できる商品・サービスを世に送り出すかが多くの企業の課題になっています。
社内および社外とのコミュニケーション課題を解決するだけでなく、
従業員がより有益な情報を取り入れ活用しやすくする仕組みを構築することで、
更なるビジネスインパクトを生み出すことへの重要性が高まっています。
本ウェビナーでは、金融業界の Slack 利用ユーザー企業の皆さまをお招きし、
下記のテーマについて講演いただきます。
テーマ：
● 縦割り組織から脱却し、タテヨコの連携を実現するコミュニケーション
● 社内文化変革による煩雑なプロセスの解消および効率化
● Suite製品をはじめとした様々なアプリケーションとの共存
● セキュリティを担保し、組織の垣根を超えたアジャイルな開発業務の実現
注目のスピーカー :
SOMPOシステムイノベーションズ株式会社主任エンジニア西山 龍弥 氏
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社技術・事業開発本部 事業開発部 調査役関根 毅 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 ソリューション・エンジニアリング本部 部長高瀬 純平
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 エンタープライズ本部 第一営業部 シニアアカウントエグゼクティブ許斐 一孝
