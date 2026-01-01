金融業向け Slack 紹介セッション

このウェビナーの対象者 :

金融DXを支える組織の垣根を超えた

コミュニケーション変革

世界のビジネス環境で不確実性が益々高まる中、金融業界での働き方や

お客様への商品・サービスにも大きな変革が起きています。

このような状況下で、いかに変化へ柔軟に順応し、俊敏性の高い組織を作り出し、

お客様に貢献できる商品・サービスを世に送り出すかが多くの企業の課題になっています。

社内および社外とのコミュニケーション課題を解決するだけでなく、

従業員がより有益な情報を取り入れ活用しやすくする仕組みを構築することで、

更なるビジネスインパクトを生み出すことへの重要性が高まっています。

本ウェビナーでは、金融業界の Slack 利用ユーザー企業の皆さまをお招きし、

下記のテーマについて講演いただきます。

テーマ：

● 縦割り組織から脱却し、タテヨコの連携を実現するコミュニケーション

● 社内文化変革による煩雑なプロセスの解消および効率化

● Suite製品をはじめとした様々なアプリケーションとの共存

● セキュリティを担保し、組織の垣根を超えたアジャイルな開発業務の実現

このウェビナーで聞けること : このイベントの対象者： IT関連部署および業務部門の方

働き方改革や DX推進を担われている方

Slack という製品を聞いたことはあるがよくわからない方

注目のスピーカー :