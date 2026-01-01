Why Enterprise Grid ? セキュアな環境での Slack の真価

このウェビナーの対象者 :

安心・安全な環境でのコミュニケーションの最大化

昨今では、出社をしなくても働ける環境を求める従業員が増えています。

その中で、Slack という Digital HQ で仕事を推進されている企業も非常に多くなっています。

Slack は、ビジネスの根幹にあるコミュニケーションやツールをいつでも、どこでも利用できる Digital HQ です。

Slack を使っているが、「Enterprise Grid って何ができるの？」「Free PlanやPro Planと何が違うの？」「具体的にどのようなセキュリティ対策をしているか知りたい！」といった皆さまを対象に、Enterprise Grid の運用事例をお伝えします。

このウェビナーでは、は「セキュリティ」や「マルチワークスペース」をテーマに、Enterprise Grid 導入企業ではどのような運用で Digital HQ での働き方を実現し、変化に対応しているのか、実際の事例をご紹介します。

このウェビナーで聞けること : Enterprise Grid で実現できること

Enterprise Grid にしか無い Slack の機能

マルチワークスペースで発揮できる Slack の価値

注目のスピーカー :