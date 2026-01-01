Why Enterprise Grid ? セキュアな環境での Slack の真価

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
安心・安全な環境でのコミュニケーションの最大化
昨今では、出社をしなくても働ける環境を求める従業員が増えています。
その中で、Slack という Digital HQ で仕事を推進されている企業も非常に多くなっています。
Slack は、ビジネスの根幹にあるコミュニケーションやツールをいつでも、どこでも利用できる Digital HQ です。
Slack を使っているが、「Enterprise Grid って何ができるの？」「Free PlanやPro Planと何が違うの？」「具体的にどのようなセキュリティ対策をしているか知りたい！」といった皆さまを対象に、Enterprise Grid の運用事例をお伝えします。
このウェビナーでは、は「セキュリティ」や「マルチワークスペース」をテーマに、Enterprise Grid 導入企業ではどのような運用で Digital HQ での働き方を実現し、変化に対応しているのか、実際の事例をご紹介します。
注目のスピーカー :
株式会社サイカ開発本部 Corporate Engineering マネージャー長谷川 真 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 ソリューションズエンジニアリング本部 ソリューションエンジニア松本 穣
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括本部 エンタープライズ第二営業本部 第三営業部 アカウントエグゼクティブ下薗 雅大
助かります！
ご意見ありがとうございました！
了解です！
ご意見ありがとうございました！
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。