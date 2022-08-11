일 잘하는 조직은 이모티콘을 이렇게 사용합니다.

아직도 직장 동료와 😀(활짝 웃는 얼굴), 😅(땀 흘리며 웃는 얼굴), 🥺(애원하는 얼굴), ✅(체크 표시), 👍(올린 엄지), 🤷(어깨를 으쓱하는 사람)을 사용해 소통해본 적이 없으신가요? 그렇다면 이제는 달라져야 합니다. 직원들이 입을 모아 ‘일하기 좋은 회사’라고 말하는 요즘 조직은 모두 직장 내 커뮤니케이션에 이모티콘을 적극적으로 사용하고 있습니다.

직장 내 커뮤니케이션을 향상하는 ‘이모티콘’

직장인의 이모티콘 사용 빈도는 비대면 근무의 도입과 함께 늘어나기 시작했습니다. 대면 근무 시에는 표정이나 몸짓과 같은 비언어적 의사소통이 말의 의미를 부연하지만, 비대면 근무 환경에서는 정확한 의미 전달에 한계가 있습니다. “알겠습니다.”라는 텍스트 메시지만 보아서는 단순히 메시지를 읽었다는 뜻인지, 요청한 일을 진행하겠다는 뜻인지 쉽게 파악할 수 없습니다.

텍스트 기반 커뮤니케이션에서 발생하는 비언어적 표현의 공백을 채워주는 것이 바로 이모티콘입니다. 그림 형태의 이모티콘은 말하는 사람의 의도를 직관적으로 전달하는 데 큰 도움을 줍니다. 수천 개에 달하는 이모티콘 속에는 우리가 일상과 업무 환경에서 사용하는 거의 모든 표현이 담겨 있다고 해도 무방합니다.

이모티콘은 비대면 근무 환경의 한계를 극복할 뿐만 아니라 좋은 팀워크 형성에도 긍정적으로 작용합니다. 대면 근무를 병행하는 조직이 늘어나도 직장 내 이모티콘 사용 트렌드가 사그라지지 않는 이유입니다. 다양한 감정 표현이 가능한 이모티콘을 사용하면 동료와 친밀한 인간관계를 유지하기 좋습니다. Adobe의 글로벌 이모지 트렌드 보고서에서는 10명 중 7명(67%)이 이모티콘을 사용하는 사람에게 더 큰 호감을 느낀다고 답했고, Slack의 조사에서도 이모티콘의 의미를 이해하는 사람과 대화를 나눌 때 더 큰 친밀감과 유대감을 느낀다고 밝힌 응답자가 많았습니다.

일각에서는 직장 동료와의 친밀한 인간관계가 도리어 업무에 방해가 된다고 말하기도 합니다. 직장에서 만난 사람들과는 약간의 거리를 두는 것이 좋다고 말하기도 합니다. 그러나 친밀하고 우호적인 팀 분위기는 좋은 팀워크를 만드는 밑거름이 됩니다. 좋은 팀워크는 ‘일하기 좋은 회사’라는 명성을 가져다주기도 합니다. 동료가 🥺 이모티콘과 함께 업무를 요청했다고 생각해보세요. 아무리 바쁜 와중에도 입가에 저절로 미소가 피어오르지 않나요?

이모티콘은 대화에 재미를 더하기도 하지만, 한편으로 업무의 효율성을 높여주기도 합니다. “팀장님께서 말씀하신 업무를 확인하고 있습니다.”라는 길고 소모적인 메시지 대신, 👀을 보내 간단하고 신속하게 답변하는 방식입니다. 많은 조직이 👍은 확인, ✅은 업무 완료 등 합의된 내용을 토대로 이모티콘을 사용하는 이유도 여기 있습니다. 이러한 이모티콘 사용은 의도에 벗어나지 않는 명확한 의사 전달을 돕습니다.

나만의 이모티콘으로 Slack에서 자유롭게 소통하세요.

Slack은 이모티콘 친화적인 업무 환경을 제공합니다. 업무 대화부터 일상 대화, 공유 문서, 이미지, 링크까지 업무를 위해 오가는 모든 메시지에 이모티콘을 더할 수 있습니다. ‘이모티콘 천국’이라고 불리는 Slack에서는 수천 개가 넘는 이모티콘(Joypixel emoji set)은 물론, 원하는 이모티콘을 마음껏 추가하고 등록해 사용합니다.

여러분의 워크스페이스에 Slack 사용자만을 위해 준비한 이모티콘 팩 세트를 추가해보세요. 이모티콘 팩은 Slack이 조직의 커뮤니케이션을 돕기 위해 디자인한 이모티콘입니다. 이모티콘 메뉴에서 이모티콘 추가를 클릭하고, 이모티콘 팩을 둘러보세요. 원격 근무 상황을 위한 이모티콘, 감사의 표현을 위한 언어별 이모티콘 등 특별한 Slack만의 이모티콘 팩을 워크스페이스에 추가할 수 있습니다.

창의력을 발휘해 나만의 이모티콘을 만들어보는 것은 어떤가요? JPG, GIF 또는 PNG 형식의 이미지만 있으면, 간단히 사용자 지정 이모티콘을 만들 수 있습니다. 128X128px 크기의 정사각형 이미지를 사용해 완성도 높은 이모티콘을 완성해보세요. 사용자 지정 이모티콘은 워크스페이스에 있는 사람 모두가 함께 쓸 수 있습니다. 인터넷에서 유행하는 밈(meme)을 이모티콘으로 만들고, 동료들과의 대화에 재미를 더해보세요.

기본 이모티콘이 비언어적 표현의 빈자리를 메워주었다면, 사용자 지정 이모티콘은 커뮤니케이션을 더욱더 풍성하게 만들어줄 겁니다. 어떤 이모티콘을 추가해야 할지 모르겠다면, Slack에서 유용하게 사용할 수 있는 이모티콘을 모아둔 Slackmojis 사이트를 방문해보세요. 인기 있는 Slack 이모티콘을 여러분의 워크스페이스에 손쉽게 추가할 수 있습니다.

이모티콘, 직장에서 이렇게 활용해보세요.

불필요한 후속 메시지를 줄이는 이모티콘 반응 ‘리액티콘‘은 Slack에서 자주 이뤄지는 이모티콘 커뮤니케이션입니다. 업무를 승인하거나 완료했을 때, 지지나 연대를 보내고 싶을 때, 안건이나 아이디어에 투표하고 싶을 때, 리액티콘은 업무 상황 적재적소에 활용되죠. 대화하다가 이모티콘으로 간단한 의사 표현을 하고 싶다면, 메시지 위에 잠시 마우스를 올려보세요. 단 1초 만에 감사, 확인, 지지, 동의 등의 이모티콘 반응을 전달할 수 있어요. 물론, 메시지 필드에서 이모티콘 메뉴를 선택하거나 이모티콘 코드를 직접 입력해 이모티콘을 보내는 것도 가능하답니다.

Slack의 고객들은 이모티콘의 순기능을 활용해 커뮤니케이션의 질을 높이고 있습니다. 삼성전자 MX사업부의 프레임워크 R&D 그룹은 이모티콘으로 비효율적인 답신 문화를 없앴어요. 내용을 확인했을 때는 ✅, 훌륭한 의견에 칭찬을 전하고 싶을 때는 👍🏻 이면 충분합니다. 무신사는 Slack 도입 이후, 반려동물 사진을 사용자 지정 이모티콘으로 만들어 사용하는 문화가 생겼습니다. 반려동물 사진으로 만든 이모티콘 덕분에 무신사는 직원 간의 교류가 더 활발해졌습니다.

SK주식회사 C&C는 직원들의 회의 참여 여부나 일정을 조사할 때 이모티콘을 사용합니다. 1번 선택지는 ❤️, 2번 선택지는 💚, 3번 선택지는 💜와 같이 선택지별로 이모티콘을 부여하고, 이모티콘 반응으로 간단하고 빠르게 투표합니다. SK주식회사 C&C는 이모티콘을 이용한 투표로 동료들과 아이디어를 빠르게 나누고, 업무를 실행에 옮깁니다. 사용자 지정 이모티콘이 9천 개가 넘을 만큼 이모티콘을 적극적으로 사용하는 크래프톤은 업무 프로세스 간소화에 이모티콘을 활용하기도 했습니다. 이모티콘 반응을 누르면 Slack 봇 알림 메시지가 자동으로 발송되도록 설정해 반복적인 업무를 신속하게 처리하도록 합니다.

이모티콘을 사용하면 재미있게, 명확하게, 효율적으로 소통하는 조직 문화를 만들 수 있습니다. Slack이 얼굴을 마주했을 때처럼 자연스럽고 풍부한 커뮤니케이션을 도와드리겠습니다. Slack과 수천 개의 이모티콘으로 직장 내 커뮤니케이션을 더 풍요롭게 만들어가 보세요.