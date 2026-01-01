Slack을 통해 한계를 넘어서는 구매 경험 만들기

대부분의 회사들은 현재 계속되는 팬데믹을 고려하여 이른바 “새로운 표준”에 적응했습니다. 그러나 비즈니스 방식에 찾아온 큰 변화로 인해 영업팀에서는 그 파급 효과를 계속해서 겪고 있습니다.

회사 예산은 업계 전반에 걸쳐 타이트합니다. 구매자는 영업 활동에 대한 반응이 줄었습니다. 대면 회의와 무역 박람회와 같은 기존 영업 분야의 핵심 요소들은 더 이상 실현 불가능하며 당분간은 불가능할 것으로 보입니다.

하지만 귀사의 영업 팀은 “상황을 예전처럼” 돌려놓기 위한 방법을 모색해서는 안 됩니다. 대신, 이제 보다 신속한 영업 프레임워크를 구축해야 할 때입니다. 이제는 영업 담당자가 어디에 있든 회사 내부와 외부에서 생산적인 관계를 구축할 수 있도록 역량을 강화해야 할 때입니다.

여러분에게는 더 효과적이고, 인간적인 디지털 협업 방식이 필요합니다. 즉, 회사의 요구와 구매자의 요구를 모두 충족하는 팀의 능력을 극대화할 수 있는 방법이 필요한 것이죠.

Slack의 최신 전자책을 다운로드하여 Slack이 어떻게 영업 담당자의 생산성을 높이고 신뢰를 구축하며 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있는지 알아보세요.