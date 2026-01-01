ファネルを越えて : Slack で営業体験を再構築

コロナ禍で、ほとんどの企業が何らかの「ニューノーマル」に適応してきました。とはいえ多くの営業チームでは、ビジネスの進め方が劇的に変わったことの影響が続いています。

どの業界でも企業の予算は縮小し、営業活動に対する顧客の反応も鈍くなりました。対面での打ち合わせや展示会など従来での営業で中心となっていた手法はもはや使えなくなっています。この状況は今後もしばらく続くでしょう。

しかし営業チームが模索すべきは、コロナ前のやり方に戻る方法ではありません。今こそ、営業チームが機動的に動ける枠組みを作る時なのです。それは、担当者がいる場所にかかわらず、社内外で有意義な関係を築くことのできる仕組みです。

今必要なのは、デジタルなコラボレーションをより人間らしくスムーズに行う方法です。それによって私たちは自社と顧客のニーズを最大限に満たせるようになるのです。

