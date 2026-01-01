Slack이 원격 협업의 미래인 이유

원격 근무라는 새로운 현실을 긴급 상황이라고 볼 수도 있습니다. 하지만, 사실 팬데믹은 업무의 방향성을 바꿔놓은 것이 아니라 이미 진행 중이던 장기적인 경향을 가속화한 것에 불과합니다.

이렇게 판도라의 상자가 열린 이상 잘 닫아야 할 것입니다. Gartner에서 발표한 결과에 따르면 예상과 다르게 기업 경영자의 82%는 팬데믹이 끝나 정상 출근이 가능해져도 직원이 재택근무를 원한다면 부분적으로 허용할 예정이라고 합니다. 또한 Slack에서 전 세계의 지식 근로자를 대상으로 실시한 설문 결과에서 근로자의 72%는 경영진과 마찬가지로 출근과 재택을 병행하는 근무 형태를 원했습니다.

새로운 현실에 적응하는 열쇠는 한곳에 모여 근무하는 관습에서 벗어나는 것입니다. 직원은 도심 한가운데 있는 고층 건물에서 근무할 때처럼 집의 남는 공간에서 근무할 때 생산성과 보안을 유지해야 합니다.

이러한 원격 근무로의 변화는 단순히 사무실 문화를 디지털화하는 것에 그치지 않습니다. 모두가 협업 방식을 혁신할 수 있는 기회가 되죠. 우리는 시간과 장소에 구애받는 협업을 언제, 어디서든 가능한 협업으로 바꿀 수 있는 일생 일대의 기회를 다함께 맞이하고 있습니다.

