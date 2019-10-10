Nem todos os usuários ativos por dia são criados da mesma maneira: o trabalho é impulsionado pelo verdadeiro engajamento

Hoje em dia, observamos uma mudança geracional na maneira de trabalhar em equipe. As pessoas estão deixando de usar o e-mail e migrando para os canais, abandonando pacotes antigos de produtos mal conectados e passando a usar uma nova plataforma personalizável, capaz de conectar as ferramentas necessárias para trabalhar com mais facilidade. Em setembro de 2019, ultrapassamos a marca de 12 milhões de pessoas que usam ativamente o Slack todos os dias. É um aumento de cerca de 37% a cada ano. Além disso, com mais de 6 milhões de licenças pagas, o número de pessoas ativas e engajadas trabalhando com o Slack continua crescendo rapidamente.

Fala-se muito sobre os usuários ativos por dia, os DAUs (Daily Active Users), mas, se pararmos para pensar, qual é a importância deles? Para nós, o que importa é o “U” da sigla: usar! É o engajamento que faz o Slack funcionar. Não é possível transformar um local de trabalho se as pessoas não estiverem realmente usando o produto. Nós adoramos o fato de que muitas pessoas estão criando apps e integrações na plataforma do Slack, pois isso ajuda a impulsionar o engajamento. Nossa comunidade de desenvolvedores cresceu conosco para criar um ecossistema próspero que possa fomentar esse engajamento. Durante os preparativos para o Spec, nossa conferência anual para desenvolvedores que estão criando integrações e apps para o Slack, estamos dedicando nosso foco total à melhor maneira de apoiar essa comunidade.

Uma ferramenta de colaboração não pode dar certo se as pessoas não a usarem

Nós e nossos quase 600 mil desenvolvedores registrados ativos por dia estamos criando recursos para os milhões de pessoas que estão de fato fazendo seu trabalho no Slack. Níveis profundos e sustentáveis de engajamento entre empresas são o principal motivo pelo qual as pessoas estão adotando o Slack e passando a usá-lo com mais frequência do que outras maneiras de trabalhar que não oferecem o mesmo tipo de conexão.

Em uma pesquisa realizada com usuários localizados nos EUA, 87% deles disseram que o Slack melhorou a comunicação e a colaboração na organização. Entre nossos clientes pagos, os usuários passam mais de nove horas de trabalho por dia conectados ao nosso serviço e, desse tempo, passam 90 minutos usando o Slack ativamente. Mas o que esse uso ativo representa? São, em média, mais de 5 bilhões de ações por semana, o que inclui ler e escrever mensagens, fazer upload de arquivos e comentários neles, pesquisar e, o mais importante para nossa equipe de Plataforma, interagir com apps. O Slack não existe em um vácuo. O que temos de melhor e mais valioso a oferecer aparece quando trabalhamos em parceria com as outras ferramentas que os clientes usam todos os dias. A pesquisa revela que 95% dos usuários de apps no Slack consideram que usar uma ferramenta no Slack agrega valor a ela.

Essa troca circular de valor é o que impulsiona plataformas bem-sucedidas, e quando esse ciclo começa, ele não para mais. Temos mais de 1.800 apps no nosso Diretório de apps e mais de 500 mil apps personalizados (aplicativos personalizados criados por clientes para fazer a integração com sistemas internos e software externo) foram usados por semana em setembro de 2019. Além disso, conforme nossa rede de desenvolvedores cresce, adicionando novos apps de todos os tipos de fornecedores, o valor para os clientes também cresce.

No entanto, sabemos que podemos fazer muito mais. No Spec, mostraremos aos desenvolvedores maneiras novas e aprimoradas de criar apps para atender às necessidades dos usuários profundamente engajados do Slack, entre eles a maioria dos usuários, que não tem uma função técnica, e aqueles que trabalham nas maiores empresas do mundo, incluindo as mais de 65 empresas da Fortune 100 que usam o Slack.

A rede está crescendo, e todos nós fazemos parte dela

Nosso jeito de trabalhar está mudando radicalmente: tudo o que fazemos está mais rápido, flexível e colaborativo. Essa mudança é impulsionada pelo engajamento. Seja enviando uma mensagem em um canal, organizando uma reunião no Zoom, compartilhando um arquivo pelo Google ou iniciando seu dia com uma conferida no app de calendário do Outlook, todas as ações que você realiza para se conectar à sua equipe por meio do Slack e fazer com que seus projetos avancem se somam nessa nova maneira de trabalhar.

É por isso que queremos dizer a todos que se juntarão a nós no Spec que estamos ansiosos para ver vocês e descobrir o que andam criando. Se você não puder participar do evento, fique à vontade para entrar em contato conosco e nos contar como podemos agregar mais valor à plataforma para você. Seja qual for a sua participação, ficamos muito felizes de contar com você para fazer parte da construção de uma plataforma que as pessoas adoram usar!

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Gostaríamos de adicionar uma explicação breve sobre os números que usamos nesta postagem.

Quando falamos em usuários ativos por dia, nos referimos a um usuário que criou ou consumiu conteúdo no Slack em um dado período de 24 horas com um plano de assinatura gratuito ou pago. Em setembro de 2019, excedemos a marca de 12 milhões de usuários ativos por dia, incluindo quase 600 mil desenvolvedores registrados. No Slack, definimos uma organização como uma entidade independente (como uma empresa, uma instituição educacional ou governamental ou uma unidade comercial distinta de uma empresa) que faz parte de um plano de assinatura, seja ele gratuito ou pago. Definimos um cliente pago como uma organização com três ou mais usuários que fazem parte de um plano de assinatura pago.

Os resultados demonstrando uma melhoria na comunicação e colaboração são de uma pesquisa realizada em junho de 2019 com aproximadamente 1.600 usuários localizados nos EUA e que tinham usado o Slack durante pelo menos um mês; nos referimos a ela como Pesquisa de 2019. Além disso, de acordo com nossa Pesquisa de 2019, mais da metade dos usuários do Slack não tem uma função técnica.

Em setembro de 2019, em um dia típico de trabalho, os usuários com planos de assinatura pagos passaram, em média, nove horas conectados ao Slack em pelo menos um dispositivo (como um notebook ou celular) e cerca de 90 minutos usando o Slack ativamente.

Em setembro de 2019, vimos, em média, mais de 5 bilhões de ações por semana no Slack durante uma semana de trabalho típica. Com ações no Slack, nos referimos a ler e escrever mensagens, fazer upload ou comentários em arquivos, pesquisar, interagir com um app ou ações semelhantes que indiquem uso ativo do Slack.

Os resultados da pesquisa mostrando que 95% dos usuários de apps no Slack dizem que usar um app no Slack agrega mais valor a ele são de uma pesquisa realizada em julho de 2019 com aproximadamente 1.700 usuários localizados nos EUA e que tinham usado o Slack durante pelo menos seis meses, além de ter usado pelo menos dois dos nossos apps mais populares nas duas semanas que antecederam a realização da pesquisa. Nossos principais apps incluem apps desenvolvidos pelo Slack, por nossos parceiros ou por desenvolvedores de terceiros.

Em 31 de janeiro de 2019, mais de 65 empresas da Fortune 100 estavam usando o Slack.