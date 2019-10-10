No todos los usuarios activos a diario son iguales: el trabajo se transforma con verdadera participación

Estamos presenciando un cambio generacional en la forma de colaborar en el trabajo. Las personas pasan del correo electrónico a los canales y de los antiguos paquetes de productos desvinculados a una nueva plataforma personalizable que puede conectar más fácilmente las herramientas que usan para trabajar. En septiembre de 2019, superamos los 12 millones de usuarios activos que utilizan Slack a diario, lo que representa un aumento aproximado del 37 % año a año. Además, con más de 6 millones de miembros de pago, el número de usuarios activos y participativos que confían en Slack sigue creciendo rápidamente.

Se menciona mucho el término “usuarios activos a diario” (DAU, por sus siglas en inglés), pero ¿qué significa realmente? Para nosotros, la “U” es lo más importante, porque significa “uso”. La participación es el motor de Slack; no puedes transformar un entorno de trabajo si las personas no utilizan el producto. Además, nos encanta que las personas creen aplicaciones e integraciones en la plataforma de Slack, porque contribuyen a impulsar esa participación. Nuestra comunidad de desarrolladores ha crecido a la par nuestra con el objetivo de crear un ecosistema en el que reine el espíritu de superación que nutre a esa participación. Mientras nos preparamos para Spec, nuestra conferencia anual para desarrolladores que crean integraciones y aplicaciones para Slack, nuestra prioridad es encontrar la forma óptima de apoyar a esta comunidad.

Si las personas no la usan, no es una herramienta de colaboración exitosa

Junto con nuestros casi 600 000 desarrolladores registrados activos a diario diseñamos aplicaciones para los millones de personas cuyo trabajo tiene lugar en Slack. El alto nivel de participación en las empresas es lo que hace que las personas sigan adoptando y eligiendo Slack frente otras formas de trabajar menos conectadas.

En una encuesta realizada a usuarios de EE. UU., el 87 % de los encuestados manifestó que Slack mejoró la comunicación y la colaboración en su organización. Entre nuestros clientes de pago, los usuarios pasan más de 9 horas por jornada laboral conectados a nuestro servicio, lo que incluye casi 90 minutos por jornada laboral de uso de Slack de forma activa. ¿Qué implica este uso activo? Representa una media de más de 5000 millones de acciones por semana, entre las que se cuentan leer y redactar mensajes, cargar archivos y comentarlos, buscar información e interactuar con otras aplicaciones (lo más importante para quienes formamos parte del Equipo de plataforma). Además, Slack no flota en el vacío, alejado del mundo. Ofrecemos el máximo valor cuando trabajamos codo a codo con las demás herramientas que nuestros clientes utilizan a diario. El 95 % de los usuarios de aplicaciones de Slack que participaron en la encuesta respondió que utilizar una aplicación en Slack aporta más valor a esas herramientas.

Este intercambio circular de valor es lo que sustenta las plataformas exitosas, un efecto que una vez que se pone en marcha, es casi imposible detenerlo. Nuestro Directorio de Aplicaciones incluye más de 1800 aplicaciones. Durante una semana típica de septiembre de 2019, se utilizaron más de 500 000 aplicaciones personalizadas; esto es, aplicaciones personalizadas creadas por los clientes para que se integren con sus sistemas internos y con los software externos. Además, a medida que nuestro ecosistema de desarrolladores sigue creciendo gracias a la incorporación de nuevas aplicaciones en todos los tipos de proveedores, el valor para nuestros clientes aumenta a la par.

Sin embargo, sabemos que podemos dar más. En Spec, presentaremos a los desarrolladores formas nuevas y mejoradas de crear aplicaciones que satisfacen las necesidades de los tan participativos usuarios de Slack, que incluyen la mayoría de los usuarios de Slack que no tienen roles técnicos y aquellos que trabajan en las empresas más grandes del mundo, como las más de 65 empresas del listado Fortune 100 que utilizan Slack.

La red se amplía, y todos formamos parte de ella

La forma de trabajar está cambiando sustancialmente, ya que cada vez es más rápida, más adaptable y más colaborativa. Y este cambio no sería posible sin la participación. Ya sea que envíes un mensaje en un canal, inicies una llamada de Zoom, compartas un archivo de Google o empieces el día consultando la aplicación Calendario de Outlook, cada acción que realices para conectarte con tu equipo en Slack y sacar adelante un proyecto contribuye a una forma de trabajar completamente nueva.

Para quienes podáis acompañarnos en Spec: estamos ansiosos por veros y conocer vuestros planes. Para los que no podáis asistir, no dudéis en poneros en contacto con nosotros si podemos ayudar a agregar valor a la plataforma. De un modo u otro, ¡estaremos encantados de que nos acompañéis en la creación de una plataforma que las personas adoran!

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Deseamos ofrecer una explicación breve sobre algunas cifras que indicamos en esta publicación.

Cuando mencionamos el término “usuarios activos a diario”, nos referimos a un usuario que ha creado o usado contenido en Slack dentro de un determinado período de 24 horas, ya sea en un plan de suscripción gratuito o de pago. En septiembre de 2019, superamos los 12 millones de usuarios activos a diario; este valor incluye casi 600 000 desarrolladores registrados activos a diario. En Slack, el término “organización” se define como una entidad independiente (por ejemplo, una empresa, una entidad oficial o educativa, o diferentes unidades de negocio de una compañía) que cuenta con un plan de suscripción de pago o gratuito. El término “cliente de pago” hace referencia a una organización con tres o más usuarios suscrita a un plan de pago.

Los resultados de la encuesta que indican una mejora en la comunicación y la colaboración se basan en una encuesta de junio de 2019 que realizamos sobre una muestra de aproximadamente 1600 usuarios de EE. UU. que utilizaron Slack durante al menos un (1) mes. Esta encuesta se denomina Encuesta de 2019. Además, en función de dicha encuesta, más de la mitad de los usuarios de Slack no desempeñan roles técnicos.

En una jornada laboral típica de septiembre de 2019, los usuarios de la categoría Clientes de pago alcanzaron un promedio de nueve (9) horas de conexión con Slack a través de un dispositivo, como mínimo, (por ejemplo, un portátil o un teléfono móvil) y usaron Slack de forma activa durante 90 minutos aproximadamente.

En septiembre de 2019, observamos una media de más de 5000 millones de acciones semanales en Slack durante una semana de trabajo típica. El término "acciones" en Slack hace referencia a actividades tales como redactar mensajes, leer mensajes, subir archivos y comentarlos, realizar búsquedas, interactuar con una aplicación o una actividad similar que representa el uso activo de Slack.

Los resultados de la encuesta que indican que el 95 % de los usuarios de aplicaciones de Slack manifestó que el uso de una aplicación en Slack aporta valor a tales herramientas se basan en una encuesta que realizamos en julio de 2019 sobre una muestra de aproximadamente 1700 usuarios de EE. UU. que utilizaron Slack durante un mínimo de seis (6) meses y usaron al menos dos (2) de nuestras aplicaciones más populares durante las dos (2) semanas previas a la encuesta. Nuestras aplicaciones más destacadas incluyen aplicaciones desarrolladas por Slack, nuestros colaboradores y por desarrolladores externos.

Hasta el 31 de enero de 2019, más de 65 empresas del listado Fortune 100 utilizan Slack.