No todos los usuarios activos diarios son iguales: el trabajo se transforma con verdadera participación

El cambio generacional en la forma de colaborar en el trabajo es cada vez más notorio. Las personas están pasando del correo electrónico a los canales y de los antiguos paquetes de productos mal conectados a una nueva plataforma personalizable que les ofrece una mayor facilidad a la hora de conectar las herramientas que usan para trabajar. En septiembre de 2019, superamos los 12 millones de usuarios activos que utilizan Slack a diario, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente el 37 %. Además, con más de 6 millones de plazas de pago, el número de usuarios activos y participativos que confían en Slack sigue creciendo rápidamente.

Se menciona mucho la expresión “usuarios activos diarios” (DAU, por sus siglas en inglés), pero ¿qué significa realmente? Para nosotros, la “U” es lo más importante, porque significa “Uso”. La participación es la alma mater de Slack; no se puede transformar un entorno de trabajo si las personas no utilizan el producto. Además, nos encanta que las personas creen apps e integraciones en la plataforma de Slack porque ayudan así a impulsar esa participación. Nuestra comunidad de desarrolladores ha crecido a la par nuestra con el objetivo de crear un ecosistema en el que reine el espíritu de superación que nutre a esa participación. Mientras nos preparamos para Spec, nuestra conferencia anual para desarrolladores que crean integraciones y apps para Slack, nos centramos completamente en encontrar la mejor forma de apoyar a esta comunidad.

No es una herramienta de colaboración exitosa si las personas no la usan

Junto con nuestros casi 600 000 desarrolladores registrados activos diarios, diseñamos apps para las millones de personas que trabajan con Slack. El alto grado de participación en las empresas es lo que hace que las personas sigan adoptando y eligiendo Slack en comparación con otras formas de trabajar menos conectadas.

En una encuesta realizada a usuarios de EE. UU., el 87 % de los encuestados manifestó que Slack mejoró la comunicación y la colaboración en su organización. Entre nuestros clientes de pago, los usuarios pasan más de 9 horas por jornada laboral conectados a nuestro servicio, lo que incluye casi 90 minutos por jornada laboral de uso de Slack de forma activa. ¿Qué implica este uso activo? Representa un promedio de más de 5000 millones de acciones por semana, entre las que se cuentan leer y redactar mensajes, cargar archivos y comentarlos, buscar información e interactuar con otras apps (lo más importante para quienes formamos parte del equipo de la plataforma). Además, Slack no es una isla que deja de lado otros factores del sector. Ofrecemos el máximo valor cuando trabajamos codo a codo con las demás herramientas que nuestros clientes utilizan a diario. El 95 % de los usuarios de las apps de Slack que participaron en la encuesta respondió que usar una app en Slack aporta más valor a esas herramientas.

Este intercambio circular de valor es lo que sustenta las plataformas exitosas, un efecto que una vez que se pone en marcha, se vuelve imparable. Nuestro Directorio de aplicaciones incluye más de 1800 apps. Durante una semana típica de septiembre de 2019, se utilizaron más de 500 000 apps personalizadas; es decir, apps personalizadas creadas por los clientes para que se integren con sus sistemas internos y con los software externos. Además, a medida que nuestro ecosistema de desarrolladores aumenta gracias a la incorporación de nuevas apps en todos los tipos de proveedores, el valor para nuestros clientes aumenta a la par.

Sin embargo, sabemos que podemos dar más de nosotros. En Spec, vamos a presentar a los desarrolladores formas nuevas y mejoradas de compilar apps que cubren las necesidades de los tan participativos usuarios de Slack, que incluyen la mayoría de los usuarios de Slack que no son profesionales de la tecnología y aquellos que trabajan en las empresas más grandes del mundo, como las más de 65 empresas del listado Fortune 100 que utilizan Slack.

La red se amplía y todos formamos parte de ella

La forma de trabajar está cambiando sustancialmente, ya que cada vez es más rápida, más adaptable y colaborativa. Y este cambio solo es posible gracias a la participación. Ya sea que envíes un mensaje en un canal, inicies una llamada de Zoom, compartas un archivo de Google o empieces el día consultando la app Calendario de Outlook, cada acción que realices para conectarte con tu equipo en Slack y sacar adelante un proyecto contribuye a una forma de trabajar completamente nueva.

Para aquellos que puedan acompañarnos en Spec: estamos ansiosos por reunirnos y conocer sus planes. Para los que no puedan asistir: no duden en ponerse en contacto con nosotros si podemos ayudar a agregar valor a la plataforma. De un modo u otro, ¡estaremos encantados de que nos acompañen en la creación de una plataforma que a todos les encanta!

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Deseamos ofrecer una explicación breve sobre algunas cifras que indicamos en esta publicación.

Cuando mencionamos la frase “usuarios activos diarios”, nos referimos a un usuario que ha creado o usado contenido en Slack dentro de un determinado período de 24 horas, ya sea en un plan de suscripción gratuito o de pago. En septiembre de 2019, superamos los 12 millones de usuarios activos diarios; este valor incluye casi 600 000 desarrolladores registrados activos por día. En Slack, el término “organización” se define como una entidad independiente (por ejemplo, una empresa, una entidad oficial o educativa, o diferentes unidades de negocio de una compañía) que cuenta con un plan de suscripción de pago o gratuito. El término “cliente de pago” hace referencia a una organización con tres o más usuarios suscrita a un plan de pago.

Los resultados de la encuesta que indican una mejora en la comunicación y la colaboración se basan en una encuesta de junio de 2019 que realizamos sobre una muestra de aproximadamente 1600 usuarios de EE. UU. que utilizaron Slack durante al menos un mes. Esta encuesta se denomina Encuesta de 2019. Además, en función de dicha encuesta, más de la mitad de los usuarios de Slack no desempeñan roles técnicos.

En una jornada laboral típica de septiembre de 2019, los usuarios de la categoría Clientes de pago alcanzaron un promedio de nueve (9) horas de conexión con Slack a través de un dispositivo, como mínimo, (por ejemplo, una computadora portátil o un teléfono celular) y usaron Slack de forma activa durante 90 minutos aproximadamente.

En septiembre de 2019, observamos un promedio de más de 5000 millones de acciones semanales en Slack durante una semana de trabajo típica. El término “acciones” en Slack hace referencia a actividades tales como redactar mensajes, leer mensajes, subir archivos y comentarlos, realizar búsquedas, interactuar con una app o una actividad similar que representa el uso activo de Slack.

Los resultados de la encuesta que indican que el 95 % de los usuarios de apps de Slack manifestó que el uso de una app en Slack aporta valor a tales herramientas se basan en una encuesta que realizamos en julio de 2019 sobre una muestra de aproximadamente 1700 usuarios de EE. UU. que utilizaron Slack durante un mínimo de seis meses y usaron al menos dos de nuestras apps más populares durante las dos semanas previas a la encuesta. Nuestras apps más destacadas incluyen apps desarrolladas por Slack, nuestros colaboradores y por desarrolladores externos.

A fecha de 31 de enero de 2019, más de 65 empresas del listado Fortune 100 utilizan Slack.