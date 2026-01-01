Um guia de serviços financeiros com o Slack

O Slack é adaptado exclusivamente para responder aos desafios de setores regulamentados que mudam com rapidez. Isso inclui desde assegurar que aparelhos e dados móveis estejam seguros até resolver casos de fraude com agilidade. Nosso programa de segurança líder no setor foi feito para atender às transformações digitais em todas as unidades de negócios, não apenas as técnicas.
O Slack também pode ser integrado a sistemas de diferentes setores do seu negócio, simplificando o trabalho e impulsionando a eficiência.
Segurança de nível empresarial
O Slack permite que organizações financeiras acelerem transformações e inovações digitais sem perder a conformidade com regulações específicas do setor e padrões de privacidade de dados, incluindo FINRA, residência de dados e GDPR. O programa de segurança do Slack oferece gerenciamento de dispositivo móvel (MDM) total, bem como recursos nativos de segurança móvel, alcançando a segurança móvel que funciona para seu negócio e modelos de risco.
Uma nova maneira de colaborar com colegas, parceiros e clientes
O Slack une os especialistas certos, externos ou internos, por meio dos canais num piscar de olhos. Lá, eles podem fazer um pouco de tudo, desde discutir questões relacionadas à empresa até buscar soluções mais ágeis para casos graves de fraude. Com o Slack Connect, fica mais fluida a colaboração com clientes e parceiros externos, gerando menos resistência, mais inovação e tomadas de decisão mais rápidas.
“Para sermos o banco n.º 1, nós precisamos ser a equipe de tecnologia n.º 1. Para atender às expectativas dos nossos clientes, nossos funcionários precisam ter acesso às melhores ferramentas, e o Slack é uma delas.”
Operações comerciais extremamente simplificadas
A plataforma Slack se integra a mais de 2.200 apps, o que significa que todo seu trabalho pode ser centralizado em um só lugar. Assim, você passará menos tempo alternando entre programas. Para os desenvolvedores que criam as melhores experiências bancárias digitais, o Slack oferece ferramentas e recursos que possibilitam o desenvolvimento de apps personalizados para transformar digitalmente processos importantes.
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