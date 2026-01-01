Eine Einführung in Slack für Finanzdienstleistungen

Slack ist auf eine einzigartige Weise dafür geeignet, auf die Herausforderungen schnelllebiger, regulierter Branchen zu reagieren – von der Sicherung von Mobilgeräten und Daten bis hin zur Hilfe bei der Lösung von Betrugsfällen. Unser branchenführendes Sicherheitsprogramm ist darauf ausgelegt, die digitale Transformation in allen Geschäftsbereichen zu unterstützen, nicht nur den technischen.

Slack lässt sich außerdem mit verschiedenen Systemen unterschiedlicher Bereiche eines Unternehmens integrieren. Hierdurch werden Arbeitsprozesse verschlankt und die Effizienz gesteigert.

Sicherheit auf höchstem Niveau

Slack ermöglicht es Finanzdienstleistern, die digitale Transformation zu beschleunigen, Innovation voranzutreiben und dabei weiterhin branchenspezifische Bestimmungen und Datenschutzstandards einzuhalten, darunter die Bestimmungen der FINRA, zu Datenresidenz und der DSGVO. Das Sicherheitsprogramm von Slack bietet vollständiges Management für Mobilgeräte (Mobile Device Management, MDM) sowie native Sicherheitsfunktionen. Hiermit lässt sich ein Sicherheitsstandard erreichen, der all deinen Geschäfts- und Risikomodellen entspricht.

Eine neue Form der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, Partnerinnen und Partnern und Kundinnen und Kunden

Slack hilft den richtigen Sachverständigen – ob intern oder extern – dabei, schnell in Slack-Channels zusammenzukommen, wo sie von der Besprechung unternehmensweiter Themen bis hin zur Verbesserung der Lösungszeit bei kritischen Betrugsfällen wirklich alles tun können. Slack Connect ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit mit externen Partnern und Kunden – hierdurch kommt es zu weniger Konflikten, mehr Innovationen und schnellerer Entscheidungsfindung.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir das beste Tech-Team sein müssen, um die beste Bank zu werden. Damit wir die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden erfüllen können, müssen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zugang zu den besten Tools geben, und Slack ist eines davon.“ Martin Wildberger Executive Vice President of Innovation and Technology, RBC

Grundlegend vereinfachter Geschäftsbetrieb

Die Slack-Plattform lässt sich in mehr als 2.200 Apps integrieren. Dies bedeutet, dass all deine Aufgaben zentral an einem Ort zusammengefasst werden können und du weniger Zeit durch das Wechseln zwischen unterschiedlichen Software-Produkten verlierst. Für Entwicklerinnen und Entwickler, die das beste digitale Banking entwickeln, bietet Slack Tools und Funktionen zur Entwicklung maßgeschneiderter Apps an, mit denen wichtige Prozesse digital transformiert werden können.

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