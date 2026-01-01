金融サービスでの Slack 活用入門編

規制の厳しい産業の流れは速いですが、Slack はモバイルデバイスやデータの保護から不正インシデントのすばやい解決まで、幅広い課題に対応しています。私たちが提供する業界をリードするセキュリティプログラムは、技術部門だけでなく、さまざまな事業部門でのデジタル変革をサポートします。

Slack はまた、関係するさまざまな部門のシステムを統合できるため、作業を合理化し、効率を高めることができです。

エンタープライズ級のセキュリティ

Slack を使うと、FINRA、データレジデンシー、GDPR など業界固有の規制やデータプライバシー基準に準拠しながら、金融サービス機関のデジタル変革とイノベーションを加速させることができます。私たちのセキュリティプログラムでは、完全なモバイルデバイス管理（MDM）のほか、各企業のビジネスやリスクモデルに合ったモバイルセキュリティを実現するネイティブモバイルセキュリティ機能を備えています。

同僚、パートナー、カスタマーとの新たなコラボレーション

Slack チャンネルでは、全社的なトピックに関するディスカッションから、重大な不正インシデントの早期解決に至るまで、社内外から適切なパートナーをすぐに見つけることができます。また、Slack コネクトでは、外部パートナーやクライアントとシームレスにやり取りすることで、これまでになかったような意思決定をすばやくできるようになります。

「No. 1 の銀行になるためには、No. 1 の技術チームになる必要があると考えています。顧客の期待に応えるため、社員には最高のツールを使ってもらう必要があります。Slack はそうしたツールの 1 つです」 RBC Executive Vice President of Innovation and Technology Martin Wildberger 氏

ビジネスオペレーションの効率を大幅にアップ

Slack プラットフォームは 2,200 を超えるアプリと連携しており、自分の作業をすべて 1 か所にまとめることができます。そのため、使っているソフトウェア製品を切り替える必要がなく、時間の節約につながります。また、優れたデジタルバンキングエクスペリエンスの構築に取り組む開発者には、主要プロセスをデジタル化するためのカスタムアプリ開発をサポートするツールと機能を用意しています。

これらの企業の皆さまから信頼いただいています