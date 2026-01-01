Introducción a Slack para servicios financieros

Slack es especialmente adecuado para responder a los desafíos de los sectores regulados que cambian rápidamente, desde garantizar la seguridad de los dispositivos móviles y los datos hasta resolver incidencias de fraude al instante. Nuestro programa de seguridad líder en el sector está diseñado para respaldar la transformación digital en todas las unidades de negocio, no solo las técnicas.

Además, Slack se integra con los sistemas de los distintos departamentos de tu empresa, lo que simplifica el trabajo y aumenta la productividad.

Seguridad de nivel empresarial

Slack permite que las organizaciones de servicios financieros agilicen el proceso de transformación e innovación a la vez que cumple con la normativa del sector y los estándares de privacidad de datos, entre ellos FINRA, residencia de datos y RGPD. El programa de seguridad de Slack ofrece administración de dispositivos móviles (MDM) completa, además de funciones nativas de seguridad móvil, que te permiten disponer del nivel de seguridad móvil adecuado para tus modelos de empresa y de gestión de riesgos.

Una nueva forma de colaborar con colegas, socios y clientes

Slack ayuda a los expertos adecuados, ya sean internos o externos, a reunirse rápidamente en canales, donde pueden hacerlo todo, desde debatir temas generales de la empresa hasta mejorar el tiempo de resolución de incidencias críticas relacionadas con el fraude. Slack Connect simplifica la colaboración con clientes y socios externos, lo que reduce las controversias, aumenta la innovación y agiliza la toma de decisiones.

“Creemos que para convertirnos en el banco número 1, necesitamos ser el equipo de tecnología número 1. Para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, necesitamos que nuestros empleados tengan acceso a las mejores herramientas, y Slack es una de ellas.” Martin Wildberger, Vicepresidente ejecutivo de Innovación y tecnología,, RBC

Operaciones empresariales totalmente simplificadas

La plataforma de Slack se integra con más de 2200 aplicaciones, lo que significa que tu trabajo se puede centralizar en un único espacio, y así pasarás menos tiempo cambiando entre productos de software. Para los desarrolladores que crean las mejores experiencias de banca digital, Slack proporciona herramientas y funciones que permiten el desarrollo de aplicaciones personalizadas para transformar digitalmente los procesos clave.

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