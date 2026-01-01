Une introduction à Slack pour les services financiers

Slack est une solution unique conçue pour répondre aux enjeux des secteurs réglementés au rythme effréné, de la sécurisation des données et des appareils mobiles à la résolution rapide des incidents liés à la fraude. Notre programme de sécurité de pointe vise à soutenir la transformation numérique au sein de toutes les unités métier ; pas seulement les unités techniques.

En outre, Slack s’intègre aux systèmes des différents secteurs de votre métier, ce qui simplifie les tâches et optimise l’efficacité.

Une sécurité de niveau professionnel

Slack offre aux services financiers la possibilité d’accélérer la transformation numérique et l’innovation tout en respectant les réglementations du secteur et les normes en termes de confidentialité des données, notamment la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority – Autorité de surveillance des marchés financiers), la résidence des données et le RGPD. Le programme de sécurité de Slack propose une gestion des appareils mobiles (MDM) complète ainsi que des fonctionnalités de sécurité mobile natives qui vous permettent de bénéficier de la sécurité mobile adaptée à votre activité et à vos modèles de risques.

Un nouvel esprit de collaboration entre collègues, partenaires et clients

Slack favorise le regroupement rapide d’experts, internes ou externes, sur les canaux Slack où ils peuvent aussi bien discuter de sujets à l’échelle de l’entreprise qu’accélérer la résolution des incidents critiques liés à la fraude. Slack Connect facilite la collaboration avec des partenaires et des clients externes, ce qui réduit les tensions, renforce l’innovation et accélère la prise de décision.

« Nous avons la conviction que pour devenir la banque N°1, nous avons besoin de la meilleure équipe technique. Afin de satisfaire les attentes de nos clients, nos employés ont besoin d’un accès aux meilleurs outils, et Slack arrive naturellement dans les premiers de la liste. » Martin Wildberger Vice-président exécutif de l’innovation et de la technologie, RBC

Des opérations métier drastiquement simplifiées

La plateforme Slack s’intègre à plus de 2 200 applications, ce qui signifie que vous pouvez centraliser tout votre travail en un seul et même endroit. Vous perdrez ainsi moins de temps à passer d’un logiciel à un autre. Pour les développeurs chargés de concevoir les meilleures expériences bancaires numériques, Slack propose des outils et des fonctionnalités qui renforcent le développement d’applications personnalisées pour transformer de manière numérique les principaux processus.

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