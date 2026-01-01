금융 서비스를 위한 Slack 소개

Slack은 모바일 장치 및 데이터를 안전하게 보호하는 것부터 사기 사고가 신속하게 해결되도록 돕는 것에 이르기까지, 빠르게 변화하는 규제 산업의 다양한 과제에 대응하기에 특별히 적합하게 설계되었습니다. Slack의 업계 최고의 보안 프로그램은 단지 기술 분야뿐만 아니라 모든 사업부 전반의 디지털 전환을 지원하도록 설계되었습니다.

또한 Slack은 다양한 비즈니스 부문 전반의 시스템과 통합되어 업무를 간소화하고 효율성을 높여 줍니다.

엔터프라이즈급 보안

금융 서비스 조직은 Slack을 이용해 특정한 산업 규정과 FINRA, 데이터 보존 및 GDPR 등의 데이터 개인정보 보호 표준을 준수하면서 디지털 변환 및 혁신을 가속화할 수 있습니다. Slack의 보안 프로그램은 종합적인 모바일 장치 관리(MDM)는 물론, 비즈니스 및 위험 모델에서 모바일 보안을 이용할 수 있는 기본 모바일 보안 기능도 제공합니다.

동료, 파트너 및 고객과 협업하는 새로운 방법

Slack은 내부 또는 외부의 적합한 전문가가 Slack 채널에 빠르게 모일 수 있도록 지원합니다. 이 채널에서 이들은 전사적인 주제에 대해 논의하는 것부터 중대한 사기 사건의 해결 시간을 앞당기는 것까지, 모든 일을 수행할 수 있습니다. Slack Connect를 이용하면 마찰이 줄고 더 많은 혁신을 발휘하고 신속한 의사결정을 내릴 수 있으므로, 외부 파트너 및 고객과 원활하게 협업할 수 있습니다.

“저희는 최고의 은행이 되기 위해서는 최고의 기술팀이 되어야 한다고 믿습니다. 고객의 기대에 부응하기 위해서는 직원들이 최상의 도구를 이용할 수 있도록 해야 하며 Slack은 그러한 도구 중 하나입니다.” RBC 혁신 및 기술 부문 부사장 Martin Wildberger

매우 간소화된 비즈니스 운영

Slack 플랫폼은 2,200개 이상의 앱과 통합됩니다. 이는 모든 작업을 한 장소에 중앙 집중화할 수 있고, 소프트웨어 제품 사이를 전환하는 데 소요되는 시간을 단축할 수 있다는 의미입니다. Slack은 최고의 디지털 뱅킹 경험을 구축하는 개발자에게 핵심 프로세스를 디지털 방식으로 전환하기 위한 사용자 지정 앱 개발을 돕는 도구 및 기능을 제공합니다.

