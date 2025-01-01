Slack 中的 Agentforce：助力 Salesforce 实现工程卓越

“工程师团队无法扩展”这个说法并不准确，真正制约团队发展的是不断寻找和获取上下文信息的过程。随着团队规模扩大，查找历史记录、在不同工具间切换，以及反复回答相同问题所带来的开销也在不断增加。

在 Salesforce，我们正是通过 Slack 中的“工程代理”来解决这个问题的，它直接部署在工程师们日常协作的频道中。工程代理基于 Agentforce 构建，并与 Data Cloud、MuleSoft 和 Heroku 集成，能够直接连接到我们日常使用的工具。无论是解答技术问题、自动执行测试，还是协助将各种服务集成到工程系统中，它都能提供及时、可靠的支持，让工程师专注于真正重要的工作。

在 Salesforce 的实际应用中，我们看到了令人惊喜的成果：工程师受到的干扰减少了，解决问题的速度更快了，有了更多时间投入到真正重要的工作中。仅仅六个月时间，工程代理就已经处理了 18,000 次支持请求！

在工程师最需要的时候提供支持

随着工程师在岗位上不断成长，他们经常需要承担“随叫随到”的职责，包括回答简单的问题、排查故障或提供指导。在 Salesforce，工程团队估算，每处理一个这样的请求平均需要花费 10 分钟，累积下来会消耗资深工程师大量宝贵的时间。

现在，通过 Slack 中的 Agentforce，工程代理成为了工程师们解决这些问询的首个接触点。无论是需要信息，还是寻求协助，工程师都可以在频道或私信中与代理互动，全天候获得即时、准确的答案和有针对性的指导。

我们的团队对工程代理进行了定制，将其打造为一个“代理的代理”：当团队成员提出问题时，它会智能地将问题转给相应领域的专业代理。回答会以对话的形式在 Slack 中返回给提问者，同时附带相关资源的链接和回答依据。这种方式让工程团队的每个成员都能轻松、直观地获取高度专业化的领域知识，同时不会影响其他团队成员的工作专注度和效率。

为了提供准确、相关的回答，工程代理持续不断地从 Slack、Google 文档、Confluence、GitHub 等多个来源获取结构化和非结构化数据。这些数据源每天都会更新，确保代理的每个回答都是最新且精准的。

为工程师节省时间

除了回答问题，工程代理还能通过 MuleSoft 集成，智能地编排日常任务，采取行动并优化团队的工作流程。它可以处理各项日常流程，例如创建组织请求、管理工作区生命周期等，这样一来，工程师便能从重复性的任务中解放出来，而且系统间的摩擦也减少了。

代理还会主动提醒团队关注重要的系统事件，例如构建失败或合并冲突等，帮助工程师及时察觉并快速响应，最大限度地减少中断。

让工程师专注于高价值工作

工程代理已经成为 Salesforce 工程 360 团队乃至整个工程组织的重要资产。

短短六个月内，工程代理已经处理了超过 18,000 次对话，服务了 3,500 名用户。平均而言，它在每个频道中每月回答 130 个问题，为每个频道节省了约 30 小时。根据三月份的数据推算，它每年可以处理超过 50,000 次对话，节省 17,000 小时，相当于 8 个以上全职工程师的工作量，价值 140 万美元。

随着我们继续扩展内部的 Agentforce 平台，将数据源从 18 个扩展到 30-40 个专业代理，覆盖 700 多个 Slack 频道，我们预计每年可以节省超过 275,000 小时。这相当于释放了 130 多名工程师的工作能力。随着工程团队的采用率不断提升，预计这个项目每年将为我们节省 2,000 万美元。

除了提升效率，工程代理还能让工程师随时获取所需知识，使他们能够专注于更具影响力的工作。对我们来说，Agentforce 不仅仅是一个工具，更是一个全天候在岗的团队成员。

Slack 中的工程代理是一个强大的数字队友

作为工程领导者，选择 Agentforce 并将其部署在工程团队本就开展协作的 Slack 平台上，是一项具有战略意义的决策。这不仅让我们能够根据具体需求定制代理，还能确保对数据的完全掌控。工程代理是 AI 与 Slack 集成的最佳示范：它革新了支持服务，优化了工作流程，营造出更协同高效的环境。对于任何希望提升工程生产力、实现支持服务现代化的企业 IT 组织来说，在 Slack 中部署代理无疑是最明确的前进方向。

欢迎联系专家，了解如何在 Slack 中使用 Agentforce。