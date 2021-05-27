Lyft Business 至关重要的销售工作

虽然 Lyft 以其消费者拼车业务而闻名，但它也作为成千上万组织的首选地面运输合作伙伴取得了进展。从运送商务旅客到为员工提供下班后乘车服务和为患者提供有保险的医院乘车服务，Lyft Business 将对公司客户业务至关重要的人转移到其他地方。

随着 Lyft Business 部门的发展，传统的文档共享、电子邮件和消息应用程序已经无法跟上步伐。自一年前实施以来，Slack 已经成为保持分散团队联系并实时响应客户和合作伙伴的不可或缺的工具。

新的透明度提高了销售速度

虽然 Lyft Business 在推出 Slack 之前使用的工具集在该集团位于同一地点时有效，但随着该团队扩展到丹佛、纽约和旧金山的三个区域办事处，它无法进行扩展。对于有高管赞助的大客户来说，很难找到一个时间让一个客户的几十个人参加一个周会。特定于客户和特定于地区的 Slack 频道则用于整个团队的实时同步。

“我经常使用 Slack 的一个原因是提供高级更新 - 我称之为‘无询问自动更新’。”高级现场客户经理 Samantha Lutz 说。“他们让高管赞助商参与进来，并了解事情的现状。[赞助商]没时间看冗长的电子邮件。但是，如果我能在 Slack 笔记中快速总结客户状态，那就非常有效。"

A sample sales and enterprise conversation in Slack

对于销售领导团队来说，Slack 释放了宝贵的时间，同时提高了高管对关键合作伙伴关系的洞察力，并将他们的注意力集中在最需要的地方。“Slack 做得很好。”地区副总裁 Benjamin Sternsmith 说。“当你在 Slack 中的某处开展协作时，向领导汇报无需再抄送电子邮件。你只需加入一个 Slack 频道，跟着项目同步前进，到需要的时候再介入。”

透明度的提高也让 Lyft Business 变得更加高效。销售代表使用 Troops，一种用于连接 Salesforce 和 Slack 的集成，在 Slack 中更新交易阶段和他们的漏斗仪表板。这样做有两个好处：销售代表不必更新 Salesforce 中的每一笔交易，关键利益相关者可以更好地了解漏斗和客户数据。

A sample Troops app integration usage

Potential roadbloack from CEO, who isn’t convinced of ROI

Pushing close date to next quarter. 朱秀雯 Thanks for the update, 魏辉宁. How can I help push this over the finish line? Let’s set up time to discuss. 魏辉宁 朱秀雯 that would be a huge help. I’ll send over an invite shortly. 1

“在 Salesforce 中，我们花更多的时间在寻找潜在客户上，在管理工作上，减少了更新交易的时间。”高级战略客户主管 Tyler Lefeber 说。“毫无疑问，销售代表能够获得更多业务，更快地完成交易。”

通过 Slack 促进跨职能协作

在 Slack 之前，与当地市场经理密切协调的销售团队缺乏一个地方来轻松地聚集在一起，合作为关键客户创建定制产品。“我想到了在 Slack 之前我们可能已经错过的机会，因为我们没有跨职能部门沟通的能力。”Lutz 说。

协作是 Lyft Business 销售团队成员的核心能力，该团队在寻找新客户时，经常与更广泛的营销和 IT 部门密切合作。此外，就理想的乘客或司机而言，不同的市场有不同的优先级。

“你需要能够跨职能工作，并了解你可以利用什么团队来为客户创建一个全面的合作伙伴关系包。”Lefeber 说。“通过在 Slack 中创建频道和小组的能力，我们能够真正了解其他人在做什么，并提高我们正在做的工作的速度。”

小心处理紧急情况

当 Lyft Business 出现紧急情况时，快速的情况管理和与所有相关业务合作伙伴的沟通至关重要。Slack 为团队提供了一条立即上报的途径，同时让所有客户利益相关者了解正在采取什么措施来解决问题。

“我们有一个非常严密的反应系统。”Lefeber 说。“我们使用 Slack 来快速沟通问题并频繁沟通，以便能够为我们的合作伙伴提供最佳体验，并确保我们的乘客及其客户的安全。”

在 Lyft Business Slack 小组跨职能团队成员的帮助下，通过 Zendesk 集成，几乎可以立即上报紧急问题。“举例来说，当你谈论病人的非固定乘车时，风险很高。”Lefeber 说。“我们需要相信我们的服务近乎完美。Slack 可以实现这一点。”

A sample Zendesk app integration usage

从增加整个组织的协作和透明度到实现关键问题的快速上报，Slack 已经成为扩展 Lyft Business 的一个重要部分。同样重要的是，要确保公司兑现承诺：让客户的乘客到达他们需要的可靠和高效的地方。

“我发现最有价值的频道之一是客户管理和工程。”Lutz 说。“这是最快的上报方法，因为有两个指定的随时待命的工程师。无论客户需要什么样的故障排除，你都可以通过该频道传达信息。这是工程部门的即时支持，否则可能需要 12 到 24 小时。”

对于 Lyft Business 及其客户来说，Slack 节省的时间不仅有助于改善最终用户体验，还能推动每个人的工作向前发展。