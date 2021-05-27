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Trabalho de vendas crítico no Lyft Business

"Quando você é responsável por três grandes centros de operações em um país, o e-mail não é a melhor ferramenta de comunicação, porque não é rápido o suficiente. Ao nos reunirmos nos canais do Slack, podemos conversar sobre assuntos de gestão cotidianos de modo fácil. Isso não tem preço."

Benjamin SternsmithVice-presidente regional de Vendas, Lyft

A Lyft é bastante conhecida por oferecer serviços de carona, mas também está ganhando espaço como parceira de transporte terrestre de milhares de organizações. A Lyft Business oferece serviços de transporte a pessoas que são importantes para o negócio dos seus clientes, seja oferecendo caronas para funcionários fora do horário de trabalho, seja transportando os pacientes cobertos por um plano de saúde para um hospital.

À medida que a Lyft Business crescia, ficou claro que os apps tradicionais de compartilhamento de documentos e envio de mensagens e e-mails não conseguiam acompanhar o ritmo. Desde que foi implementado há um ano, o Slack passou a desempenhar um papel fundamental: fazer com que equipes com pessoas espalhadas por todo mundo se mantenham conectadas e disponíveis em tempo real para clientes e parceiros.

“O Slack nos permite trabalhar da melhor maneira possível. Quando todos colaboram no mesmo lugar, não é preciso colocar os cargos de liderança em cópia nos e-mails. Basta entrar em um canal do Slack, acompanhar o projeto e contribuir quando necessário“.

Benjamin SternsmithVice-presidente regional de Vendas, Lyft Business
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A transparência aumenta as vendas

As ferramentas usadas pela Lyft Business antes de adotar o Slack funcionavam bem quando toda a equipe estava no mesmo local. No entanto, à medida que foram abertos escritórios em Denver, Nova York e São Francisco, essas ferramentas não conseguiram acompanhar o ritmo de crescimento da empresa. No caso das contas mais importantes com patrocínio executivo, em que trabalham dezenas de pessoas, pode ser complicado encontrar o momento certo para organizar reuniões semanais. Então, em vez de reuniões, a equipe se sincroniza em tempo real nos canais do Slack específicos para cada conta e cada região.

"Uma das coisas para que mais uso o Slack é fazer atualizações de alto nível, o que chamo de 'atualizações espontâneas'", explica Samantha Lutz, gerente de contas sênior. "Os patrocinadores executivos ficam envolvidos e por dentro do que está acontecendo. [Eles] não têm tempo para ler e-mails longos. Mas, se tiverem um resumo rápido do status da conta em uma postagem no Slack, a comunicação será muito mais eficaz".

2135446146592A sample sales and enterprise conversation in Slack
Artur García10:55 AM

/zendesk

ZendeskAPP11:00 AM
A ticket has been created byArtur García
Ticket #123456
Urgent customer issue
Requester:Artur García
Assignee:Gabriela Soares
---
Zendesk
Status: New | Today at 1:00PM

Quanto à equipe de liderança em vendas, o Slack economiza tempo, uma vez que aumenta a visibilidade dos executivos para as principais parcerias e permite que eles concentrem sua atenção onde é mais necessário. "O Slack nos permite trabalhar da melhor maneira possível", diz Benjamin Sternsmith, vice-presidente regional. "Quando todos colaboram no mesmo lugar, não é preciso colocar os cargos de liderança em cópia nos e-mails. Basta entrar em um canal do Slack, acompanhar o projeto e contribuir quando necessário".

Com mais transparência, a Lyft Business também ficou mais eficiente Ao usar o Troops, uma integração que se conecta com o Salesforce e o Slack, os representantes de vendas podem atualizar o status de um contrato e o painel do pipeline no próprio Slack. Existem duas vantagens: o representante não precisa atualizar cada contrato separado no Salesforce e as principais partes interessadas têm mais visibilidade do pipeline e dos dados do cliente.

2108506506181A sample Troops app integration usage
Lyft Business
Canais
ent-all
ent-region-south
ent-strat-team
lyft-sales-ny
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Mensagens diretas
Ana Lopes
Ana Lopes
Artur García
Artur García
Matias Brito
Matias Brito
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All hands
Ana Lopes
Artur García
Matias Brito
3
Marcos Souza10:55 AM

Hi here. Please find an update on Account 1 below. Any questions, LMK!

  • Conducted second meeting last Friday with positive response from th CHRO

  • Potential roadbloack from CEO, who isn’t convinced of ROI

  • Pushing close date to next quarter.

Sara da Silva11:00 AM

Thanks for the update, Marcos Souza. How can I help push this over the finish line? Let’s set up time to discuss.

Marcos Souza11:05 AM

Sara da Silva that would be a huge help. I’ll send over an invite shortly.

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Enviar mensagem para o canal (ent-all)

"Agora, passamos mais tempo dedicados a prospectar clientes e menos tempo em tarefas administrativas, como atualizar contratos no Salesforce", diz Tyler Lefeber, executivo de contas estratégicas sênior. "Sem dúvida, os representantes de vendas conseguem fazer mais negócios e fechar contratos mais rápido."

“Não vou enviar um e-mail para toda a equipe de vendas. Mas vou fazer uma postagem no nosso canal de vendas no Slack. São duas coisas muito diferentes.“

Samantha LutzGerente de contas sênior, Lyft Business

Maior colaboração entre equipes no Slack

Antes de adotar o Slack, a equipe de vendas, que trabalha em estreita colaboração com os gerentes de mercados locais, não tinha um lugar para se reunir e criar ofertas personalizadas para as contas mais importantes. "Me pergunto quantas oportunidades perdemos antes do Slack por não ter a capacidade de nos comunicarmos de maneira transversal", diz Lutz.

A colaboração é uma das competências fundamentais dos membros da equipe de vendas da Lyft Business, que trabalha lado a lado com todo o departamento de marketing e de TI para captar novos clientes. Além disso, diferentes mercados têm prioridades distintas quanto ao perfil dos passageiros ou dos motoristas que a empresa quer atrair.

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"É necessário poder trabalhar de maneira multifuncional e saber quais equipes aproveitar para oferecer um pacote completo aos clientes", diz Lefeber. "Ao poder criar canais e grupos no Slack, sabemos o que as pessoas estão fazendo e podemos acelerar o trabalho em curso".

“Me pergunto quantas oportunidades perdemos antes do Slack por não ter a capacidade de nos comunicarmos de maneira transversal.“

Samantha LutzGerente de contas sênior, Lyft Business

Situações urgentes atendidas de modo rápido e seguro

Quando surgem situações urgentes para a Lyft Business, é essencial gerenciá-las de forma ágil e que a comunicação com todos os parceiros comerciais seja fluida. Com o Slack, a equipe pode tomar as providências necessárias imediatamente e, ao mesmo tempo, manter as partes interessadas na conta informadas sobre o que está sendo feito para solucionar o problema.

"Nosso sistema de respostas é rápido", diz Lefeber. "Usamos o Slack para nos comunicarmos sobre o problema de forma ágil e frequente, a fim de oferecermos a melhor experiência possível para nossos parceiros e garantir a segurança dos nossos passageiros e dos seus clientes".

Por meio de uma integração com o Zendesk, o encaminhamento de problemas urgentes é quase imediato, graças aos membros da equipe multifuncional que participam do grupo da Lyft Business no Slack. "Por exemplo, quando se fala no transporte de um paciente para um hospital, muitas coisas estão em jogo", diz Lefeber. "Precisamos estar seguros de que nosso serviço seja quase perfeito. Com o Slack, isso é possível".

2111627368290A sample Zendesk app integration usage
Ana Lopes10:55 AM

/troops open opportunity in Salesforce

TroopsAPP11:00 AM
This deal has been in engaged for 12 days
Opportunity Name: Acme Corp
Stage: Engaged
Close Date: 05/27/2021
Amount: $12,500
Next Step: Sent a contract. Ready to roll!
Update Stage
Create Task
Call

O papel do Slack no crescimento da Lyft Business é essencial, tanto ao aumentar a colaboração e a transparência em toda a organização quanto ao permitir que os assuntos urgentes que precisam de atenção sejam abordados rapidamente. Também é muito importante que a empresa cumpra sua promessa de levar os passageiros dos seus clientes ao seu destino de maneira eficiente e segura.

"Um dos canais mais úteis é o de gestão e engenharia de contas", diz Lutz. "É a forma mais rápida de assegurar que os problemas sejam resolvidos, porque sempre há dois engenheiros disponíveis. É possível enviar uma mensagem para o canal, seja qual for o problema que precise ser solucionado para o cliente. Assim, os engenheiros fornecem suporte imediato, que de outra forma levaria entre 12 e 24 horas".

Para a Lyft Business e seus clientes, economizar essa quantidade de tempo com o Slack não só cria uma melhor experiência para o usuário final, mas também faz com que todos avancem no trabalho.

Resumo do cliente

Setor

Tecnologia

Tamanho da empresa

Grande empresa

Departamentos

Vendas, Serviço

Recursos integrados do Slack

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