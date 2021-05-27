Lyft Business 的關鍵任務銷售工作

Lyft 以消費者共乘服務為人所知，同時也成功成為數千個組織首選的陸上交通合作夥伴。從運送商務旅客到為員工提供下班接送服務，以及為病患提供保險支付的醫院接送服務，只要是和公司客戶業務有關的人，都是 Lyft Business 的服務對象。

隨著 Lyft Business 部門的成長，傳統的文件共用、電子郵件和訊息傳送應用程式已經無法滿足公司需求。採用 Slack 一年後，分散的團隊之間保持溝通以及即時應對客戶和合作夥伴，都少不了這項工具。

「經營企業用 Slack 就對了。當某處有協作專案進行中時，不用把電子郵件副本寄給上司。你只要進入 Slack 頻道，在專案內到處看看，有需要時再介入即可。」 Lyft Business 業務部地區副總裁 Benjamin Sternsmith

改善透明度，成功推升銷售效率

儘管 Lyft Business 在應用 Slack 之前所使用各種工具確實可以在團隊位於同一地點時發揮作用，卻無法在團隊擴展到丹佛、紐約和舊金山三個據點時同步擴大規模。針對牽涉到主管職責的重要客戶，有時候會很難找到適合的時間，讓所有相關的數十名人員都能參加每週會議。為了讓團隊保持即時同步，公司改採用客戶專屬和地區專屬的 Slack 頻道。

「我很常用 Slack 提供高層級的更新報告，我稱為『不必多問更新報告」。」資深業務客戶經理 Samantha Lutz 表示。「這些報告可以讓主管持續參與工作，並得知目前的進度狀態，因為他們沒有時間看冗長的電子郵件。不過如果我可以在 Slack 備註中快速總結客戶的狀態，效果就會很好。」

2135446146592 A sample sales and enterprise conversation in Slack 古翔暉 /zendesk Zendesk APP A ticket has been created by 古翔暉 Ticket #123456 Urgent customer issue Requester: 古翔暉 Assignee: 施娜娜 --- Status: New | Today at 1:00PM

對於業務領導團隊來說，Slack 為他們爭取到寶貴的時間，同時也讓高層能對重要合作關係提供更多洞見，並且讓他們把專注力集中在最重要的地方。「Slack 確實是專為企業設計。」地區副總裁 Benjamin Sternsmith 表示。「某處有協作專案進行時，也不用電子郵件把副本寄給上司。只要進入 Slack 頻道，在專案內到處看看，有需要時再介入即可。」

透明度增加也讓 Lyft Business 的效率隨之提升。利用 Troops 這項整合功能來連結 Salesforce 和 Slack 之後，業務代表就可以直接在 Slack 更新交易階段和流程控制面板。這麼做有兩大好處：業務代表不需要在 Salesforce 分別更新每筆交易，而主要的相關人員也能更清楚看到流程和客戶資料。

2108506506181 A sample Troops app integration usage Lyft Business 頻道 ent-all ent-region-south ent-strat-team lyft-sales-ny lyft-sales-sf 私訊 江曉依 古翔暉 陳峰洺 ent-all All hands 3 袁祐君 Hi here. Please find an update on Account 1 below. Any questions, LMK! Conducted second meeting last Friday with positive response from th CHRO

Potential roadbloack from CEO, who isn’t convinced of ROI

Pushing close date to next quarter. 許姍姍 Thanks for the update, 袁祐君. How can I help push this over the finish line? Let’s set up time to discuss. 袁祐君 許姍姍 that would be a huge help. I’ll send over an invite shortly. 1

「我們可以花更多時間規劃未來，並減少在 Salesforce 上更新交易這種行政工作的時間。」資深策略客戶主管 Tyler Lefeber 表示。「毫無疑問，現在業務代表可以發展更多業務，而且更快成交。」

透過 Slack 推動跨部門協作

在採用 Slack 之前，雖然業務團隊需要與地方市場經理密切協調，卻沒有適當的空間方便他們集結在一起，合作為重要客戶設計專屬方案。「我有想過，在使用 Slack 之前我們可能錯過了多少機會，因為當時我們沒有辦法進行跨部門溝通。」Lutz 表示。

協作是 Lyft Business 業務團隊的核心能力之一，他們的目標是與新客戶簽約，因此經常需要與其他行銷和 IT 部門密切合作。此外，不同市場有不同的優先目標，例如應該尋求什麼樣的理想乘客或駕駛。

「你必須能夠跨部門合作，並且瞭解可以借助哪些團隊來為客戶建立全面的合作關係方案。」Lefeber 表示。「使用在 Slack 建立頻道和群組的功能之後，我們就能夠真正瞭解其他人的工作狀態，並且加速眼前的工作進度。」

細心且迅速排除緊急狀況

Lyft Business 面臨緊急狀況時，就必須快速進行危機管理並與所有相關的商業合作夥伴溝通。Slack 讓團隊有可以立即採取升級行動的管道，同時也讓所有相關人員得知為解決問題所採取的行動。

「我們的應對系統非常穩固。」Lefeber 表示。「我們用 Slack 快速溝通問題，而且是頻繁溝通，這樣我們才能盡可能為合作夥伴提供有用的經驗，並且確保我們乘客和他們的客戶安全。」

透過 Zendesk 整合功能，幾乎可以對緊急狀況或緊急問題立即採取升級行動，這都要歸功於 Lyft Business Slack 群組中的跨部門團隊成員。「舉例來說，為病患提供救護車接送服務的風險很高。」Lefeber 指出。「我們必須確保服務近乎完美，而 Slack 可以幫我們做到。」

2111627368290 A sample Zendesk app integration usage 江曉依 /troops open opportunity in Salesforce Troops APP This deal has been in engaged for 12 days Opportunity Name: Acme Corp Stage: Engaged Close Date: 05/27/2021 Amount: $12,500 Next Step: Sent a contract. Ready to roll! Update Stage Create Task Call

從提升整個組織的協作和透明度，到確保對重大問題能迅速採取升級行動，Slack 已是 Lyft Business 擴大規模的一大助力。他們的另一項要務是堅守承諾：可靠且有效率地將客戶的乘客接送到目的地。

「我發現，其中一個最重要的頻道就是客戶管理和工程。」Lutz 表示。「這是採取升級動作最快的方式，因為公司指派了兩位待命工程師。不論你需要幫客戶疑難排解什麼問題，都可以直接在頻道傳送訊息。你可以立即獲得工程方面的支援，以前這可是需要花 12 到 24 小時。」

對 Lyft Business 和他們的客戶來說，Slack 節省時間的效果不僅提升了終端使用者體驗，更推動了所有人的工作進度。