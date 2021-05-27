Lyft Business 的關鍵任務銷售工作

Lyft 以消費者共乘服務為人所知，同時也成功成為數千個組織首選的陸上交通合作夥伴。從運送商務旅客到為員工提供下班接送服務，以及為病患提供保險支付的醫院接送服務，只要是和公司客戶業務有關的人，都是 Lyft Business 的服務對象。
隨著 Lyft Business 部門的成長，傳統的文件共用、電子郵件和訊息傳送應用程式已經無法滿足公司需求。採用 Slack 一年後，分散的團隊之間保持溝通以及即時應對客戶和合作夥伴，都少不了這項工具。
「經營企業用 Slack 就對了。當某處有協作專案進行中時，不用把電子郵件副本寄給上司。你只要進入 Slack 頻道，在專案內到處看看，有需要時再介入即可。」
改善透明度，成功推升銷售效率
儘管 Lyft Business 在應用 Slack 之前所使用各種工具確實可以在團隊位於同一地點時發揮作用，卻無法在團隊擴展到丹佛、紐約和舊金山三個據點時同步擴大規模。針對牽涉到主管職責的重要客戶，有時候會很難找到適合的時間，讓所有相關的數十名人員都能參加每週會議。為了讓團隊保持即時同步，公司改採用客戶專屬和地區專屬的 Slack 頻道。
「我很常用 Slack 提供高層級的更新報告，我稱為『不必多問更新報告」。」資深業務客戶經理 Samantha Lutz 表示。「這些報告可以讓主管持續參與工作，並得知目前的進度狀態，因為他們沒有時間看冗長的電子郵件。不過如果我可以在 Slack 備註中快速總結客戶的狀態，效果就會很好。」
對於業務領導團隊來說，Slack 為他們爭取到寶貴的時間，同時也讓高層能對重要合作關係提供更多洞見，並且讓他們把專注力集中在最重要的地方。「Slack 確實是專為企業設計。」地區副總裁 Benjamin Sternsmith 表示。「某處有協作專案進行時，也不用電子郵件把副本寄給上司。只要進入 Slack 頻道，在專案內到處看看，有需要時再介入即可。」
透明度增加也讓 Lyft Business 的效率隨之提升。利用 Troops 這項整合功能來連結 Salesforce 和 Slack 之後，業務代表就可以直接在 Slack 更新交易階段和流程控制面板。這麼做有兩大好處：業務代表不需要在 Salesforce 分別更新每筆交易，而主要的相關人員也能更清楚看到流程和客戶資料。
「我們可以花更多時間規劃未來，並減少在 Salesforce 上更新交易這種行政工作的時間。」資深策略客戶主管 Tyler Lefeber 表示。「毫無疑問，現在業務代表可以發展更多業務，而且更快成交。」
「我不想寄電子郵件給整個業務團隊，但我很樂意在業務團隊的 Slack 頻道張貼訊息。這兩種做法非常不同。」
透過 Slack 推動跨部門協作
在採用 Slack 之前，雖然業務團隊需要與地方市場經理密切協調，卻沒有適當的空間方便他們集結在一起，合作為重要客戶設計專屬方案。「我有想過，在使用 Slack 之前我們可能錯過了多少機會，因為當時我們沒有辦法進行跨部門溝通。」Lutz 表示。
協作是 Lyft Business 業務團隊的核心能力之一，他們的目標是與新客戶簽約，因此經常需要與其他行銷和 IT 部門密切合作。此外，不同市場有不同的優先目標，例如應該尋求什麼樣的理想乘客或駕駛。
「你必須能夠跨部門合作，並且瞭解可以借助哪些團隊來為客戶建立全面的合作關係方案。」Lefeber 表示。「使用在 Slack 建立頻道和群組的功能之後，我們就能夠真正瞭解其他人的工作狀態，並且加速眼前的工作進度。」
「我曾想過，開始使用 Slack 之前，因為無法進行跨部門溝通，我們可能錯過了許多機會。」
細心且迅速排除緊急狀況
Lyft Business 面臨緊急狀況時，就必須快速進行危機管理並與所有相關的商業合作夥伴溝通。Slack 讓團隊有可以立即採取升級行動的管道，同時也讓所有相關人員得知為解決問題所採取的行動。
「我們的應對系統非常穩固。」Lefeber 表示。「我們用 Slack 快速溝通問題，而且是頻繁溝通，這樣我們才能盡可能為合作夥伴提供有用的經驗，並且確保我們乘客和他們的客戶安全。」
透過 Zendesk 整合功能，幾乎可以對緊急狀況或緊急問題立即採取升級行動，這都要歸功於 Lyft Business Slack 群組中的跨部門團隊成員。「舉例來說，為病患提供救護車接送服務的風險很高。」Lefeber 指出。「我們必須確保服務近乎完美，而 Slack 可以幫我們做到。」
從提升整個組織的協作和透明度，到確保對重大問題能迅速採取升級行動，Slack 已是 Lyft Business 擴大規模的一大助力。他們的另一項要務是堅守承諾：可靠且有效率地將客戶的乘客接送到目的地。
「我發現，其中一個最重要的頻道就是客戶管理和工程。」Lutz 表示。「這是採取升級動作最快的方式，因為公司指派了兩位待命工程師。不論你需要幫客戶疑難排解什麼問題，都可以直接在頻道傳送訊息。你可以立即獲得工程方面的支援，以前這可是需要花 12 到 24 小時。」
對 Lyft Business 和他們的客戶來說，Slack 節省時間的效果不僅提升了終端使用者體驗，更推動了所有人的工作進度。