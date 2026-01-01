透過強大的 Sales Cloud 與 Slack 解決方案加速成交

隨著企業普遍暫停人員招募、資金成本高昂、GDP 成長停滯不前，全球領導者都在想方設法突破困局，試圖尋找既能促進高效成長又可大幅縮減成本的方法。我們聽到了這些訴求。今天在 Salesforce World Tour NYC 上，我們宣布推出 Salesforce 和 Slack 全新生產力解決方案，以幫助組織更快、更大規模地增加收益和節省成本。

業務生產力套組將即刻推出，協助客戶自動化工作以推動高效成長，並為業務團隊提供一致的團隊合作方式，還可與業務團隊的所有系統、資料和客戶進行連結。更厲害的地方是，我們將預見到此強大的新解決方案大幅提升業務人員加速成交的能力。Sales Cloud 與 Slack 解決方案由 Salesforce Customer 360 提供支援，將於明年初推出，並會把重要的洞察和可擴充自動化會集中一處，方便相關人員使用。

「營收策略現在全力聚焦在業務生產力和流程效率上。」 Slack 產品管理資深副總 Rob Seaman

業務團隊傳統的營運方式效率低下。由於利益關係者們在各自獨立的團隊中工作，決策依據源於陳舊的管道資料，新員工要花數週時間才能正常就職等，導致出現不同調。團隊沒有集中的工作場所來處理事務，加劇了效率不彰的問題。事實上，Salesforce 的新業務狀態報表 (State of Sales Report) 發現，業務代表一週僅花費 28% 的時間在銷售上，而有 66% 的業務代表表示自己因使用過多的業務工具而感到不知所措。解決方案？Slack 可幫助統一團隊步調，讓業務代表能輕鬆使用所有工具、資料和聯絡客戶，而無需應對反覆冗贅的工作。

Slack 產品管理資深副總 Rob Seaman 表示：「業務團隊是組織成長的骨幹，營收策略現在全力聚焦在業務生產力和流程效率上。將合適的人員與恰當的資訊連結起來，全部整理到一個數位工作空間中，這是業務的未來優勢所在。業務代表最終能夠加速成交並解決問題，最重要的是，可與客戶培養出長期穩定的關係。」

協助業務代表為你的業務需求提供更快更好的支援 Sales Cloud 與 Slack 新解決方案將透過以下方式協助團隊，使公司提高營收： 藉由自動化工作流程、警示以及重要的最佳實務來提升業務生產力

突破資料孤島、流程孤島和溝通孤島，加速成交

讓團隊成員在整個組織內快速輕鬆地協作，推動事業發展

允許工作空間全員存取即時洞察，加快銷售週期

完成交易需要團隊的努力。業務代表經常要仰賴其他部門 (法務、產品、採購) 來獲得答案和核准合約。但是，若大家不在一個集中的空間內合作，交易可能會受制於雜亂無章的電子郵件串。利益關係者缺乏背景資訊且沒有共用資訊的存取權限，這可能會導致決策不同調和延遲。

新解決方案可讓業務人員和跨部門利益關係者在 Slack 中隨手取得所需的單一可靠資料來源，進而更快地協作和成交。運作原理為透過自動從 Sales Cloud 將即時 CRM 資料直接推送和提取至 Slack 頻道 (之後將推送和提取至頻道中內嵌的帳戶規劃畫板)。帳戶團隊可查看傳入特定客戶帳戶專用頻道的商機和客戶詳細資料，並且處理該帳戶的人員可檢視所有資訊。

此外，使用者還可從 Sales Cloud 將帳戶更新傳送至 Slack 頻道，方便業務代表在 Slack 頻道中一起合作進行後續步驟。接下來，業務代表可使用內建的斜線指令快速更新 CRM 中的帳戶詳細資料。捨棄過時的資料，選擇更透明、責任歸屬更明確的解決方案。

此外，我們的解決方案還支援分析參與度度量和洞察，以衡量 Slack 對協助團隊實現業務目標的影響。領導者可深入瞭解這些洞察並據此採取行動，以隨時不斷最佳化工作流程。

在所需之處採用策略性、即用型功能來簡化工作

新解決方案提供了即用型範本庫，團隊成員在第一天即可使用。這些範本可協助建立工作空間，其中包含簡潔的側欄區段、易於導覽的頻道和省時的自動化功能，可滿足團隊的特定需求。最棒的是，這些範本中可與最佳實務工作流程搭配使用。

例如，就職範本允許新增工作流程，在新員工加入 Slack 後會立即觸發。此範本可提供含就職訊息和歡迎影片連結的畫板，而工作流程可自動將新員工加入他們需要存取的頻道中。其他工作流程可提醒新員工完成特定工作，例如填寫人資表格和閱讀就職資料。透過使用標準化範本，可快速實施成功現代化業務團隊所採用的流程。

Slack 正在深化與 Salesforce 其他產品的整合，讓客戶獲得事半功倍的最佳成效。我們的生產力解決方案使業務營運部門得以組織業務團隊，有助減少業務團隊在管理工作上花費的時間，將更多的時間投入業務以提升獲利。

透過 Slack 和 Salesforce 打造靈活的高效工作環境，協助業務團隊蓬勃發展。敬請期待明年初推出的新解決方案，並使用業務生產力套組 (目前可透過 Slack 使用) 開始大幅降低成本並立即取得成功。

上述資訊的用途僅為提供資訊，並非具有法律約束力的承諾。請勿根據此資訊做出購買決策。任何產品、功能或功能性的開發、發行和時序均由 Slack 全權決定，且可能有所變動。