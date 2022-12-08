Con el frenazo en la contratación, el estancamiento del PIB y el aumento de la inflación, los líderes de todo el mundo están buscando maneras de conseguir un crecimiento eficiente mientras se recortan gastos. Lo sabemos. Hoy, en el Salesforce World Tour NYC, anunciaremos nuevas soluciones de productividad de Salesforce y Slack para ayudar a las organizaciones a mejorar sus beneficios, de manera más rápida y a escala, mientras consiguen recortar gastos.

Inmediatamente después, se pondrán a disposición de los clientes un conjunto de productividad de ventas que les ayudarán a automatizar el trabajo para conseguir un crecimiento eficiente y que proporcionarán a los equipos de ventas una manera uniforme de trabajar como equipo, conectada a todos sus sistemas, datos y clientes. Y lo que es mejor: mostraremos la versión preliminar de una nueva solución que aumentará significativamente las capacidades de un representante de ventas de cerrar acuerdos con rapidez. Esta solución de Sales Cloud y Slack, que estará disponible a principios del próximo año, cuenta con la tecnología de Salesforce Customer 360 y combinará la información esencial y los servicios de automatización escalables con las personas que pueden aprovecharla.

“Las estrategias para obtener beneficios se centran de manera equitativa en la productividad de las ventas y en la eficiencia de los procesos”. Rob Seaman Vicepresidente senior de Gestión de Productos, Slack

La manera de trabajar clásica de los equipos de ventas no es eficiente. Las partes interesadas no trabajan en una misma dirección, porque suelen pertenecer a equipos aislados, las decisiones se toman de acuerdo con datos obsoletos, las nuevas incorporaciones de los equipos tardan semanas en adaptarse al ritmo del trabajo, etc. Estas faltas de eficiencia todavía se acentúan más cuando los equipos no tienen un lugar de trabajo centralizado en el que llevar a cabo sus tareas. De hecho, el nuevo State of Sales Report de Salesforce destacó que los representantes de ventas dedican solo el 28 % de su semana a las ventas, y el 66 % de ellos se sienten abrumados por tener que usar tantas herramientas de ventas diferentes. ¿Cuál es la solución? Unificar los equipos en Slack, donde los representantes de ventas pueden acceder a todos sus datos y herramientas, incluso a sus clientes, sin mucho esfuerzo y sin tener que cambiar constantemente de ventana.

“Los equipos de ventas son esenciales para el crecimiento de una organización. Las estrategias de beneficios ahora se centran de manera equitativa en la productividad de las ventas y en la eficiencia de los procesos”, afirma Rob Seaman, vicepresidente senior de Gestión de Productos de Slack. “El futuro de las ventas es conectar a las personas adecuadas con la información correcta, todo en un espacio de trabajo digital. Esto termina permitiendo a los representantes de ventas cerrar los acuerdos y resolver los problemas más rápido y, lo que es más importante, fomentar el espíritu de superación y las relaciones duraderas con los clientes”.

Proporciona a tus representantes de ventas las herramientas que necesitan para satisfacer las necesidades de tu empresa de una manera más eficaz y rápida La nueva solución de Sales Cloud y Slack ofrecerá a los equipos una alternativa para mejorar los resultados de la empresa de la siguiente manera: Mejorando la productividad con flujos de trabajo y alertas automatizados, así como prácticas recomendadas de valor incalculable

Eliminando los silos de datos, procesos y comunicación para agilizar los acuerdos de ventas

Conectando a los miembros del equipo para trabajar codo con codo con más rapidez y facilidad en toda la organización con el objetivo de sacar adelante el trabajo

Agiliza el ciclo de ventas poniendo información en tiempo real a disposición de todo el equipo en tu espacio de trabajo

Conseguir el éxito en las negociaciones es un trabajo de equipo. Los representantes de ventas suelen necesitar la ayuda de otros departamentos (legal, productos, adquisición) para obtener las respuestas que necesitan y aprobar los contratos. Sin embargo, las negociaciones pueden frustrarse por culpa de cadenas interminables de correos electrónicos cuando las personas no colaboran en un mismo espacio centralizado. Las partes interesadas no tienen todo el contexto que necesitan y no pueden acceder a toda la información compartida. Esto puede generar malentendidos y retrasos en la toma de decisiones.

Para colaborar y cerrar acuerdos más rápido, nuestra nueva solución conecta a los vendedores con las partes interesadas de diferentes funciones en un mismo lugar: Slack. Esto se consigue automatizando la obtención y el envío de datos de CRM en tiempo real de Sales Cloud directamente en los canales de Slack (y, en el futuro, en un canvas de planificación de cuentas integrado en un canal). Los equipos de cuentas pueden ver las oportunidades y los detalles de los clientes integrados en canales dedicados a una cuenta de cliente específica. Además, toda esta información será visible para las personas que trabajan en la cuenta.

Los usuarios también pueden enviar novedades sobre las cuentas de Sales Cloud directamente en los canales de Slack, donde los representantes podrán colaborar en los pasos que deben seguir. En una simple conversación, los representantes de ventas podrán actualizar rápidamente la CRM con los detalles de la cuenta gracias a los comandos de barra diagonal integrados. Olvídate de los datos obsoletos y descubre un mundo con más transparencia y responsabilidad.

Además, nuestra solución te permite analizar las métricas e información de motivación, que ayudan a medir de qué manera Slack colabora con tus equipos a la hora de conseguir sus objetivos de ventas. Los líderes pueden sacar conclusiones de esta información y usarla para seguir optimizando los procesos de trabajo en el futuro.

Simplifica las operaciones usando funciones prediseñadas y estratégicas justo cuando las necesites

La nueva solución tiene una galería de plantillas prediseñadas que los equipos podrán usar desde el primer minuto. Estas plantillas te permiten crear un espacio de trabajo con secciones de la barra lateral claras, canales fáciles de navegar y automatizaciones para ahorrar tiempo que se ajustarán a las necesidades específicas de tu equipo. Pero eso no es lo mejor: además se pueden combinar con flujos de trabajo recomendados.

Por ejemplo, una plantilla de incorporación te permite añadir flujos de trabajo que se activan en cuanto se añada al nuevo miembro del equipo a Slack. Esta plantilla puede incluir un canvas con un mensaje de incorporación, así como enlaces a vídeos de bienvenida. Además, un flujo de trabajo podrá añadir al nuevo miembro automáticamente a los canales a los que necesite acceso. Otro flujo de trabajo puede avisarle para que complete determinadas tareas, como rellenar los formularios de Recursos Humanos o leer los materiales de incorporación. Mediante las plantillas estandarizadas, puedes implementar rápidamente los procesos que los equipos de ventas necesitan para llevar a cabo sus tareas con éxito.

Slack está mejorando y ampliando sus integraciones con el resto de productos de Salesforce, para que nuestros clientes puedan trabajar de manera más eficiente. Nuestras soluciones de productividad permiten a los equipos de operaciones de ventas organizar a sus equipos de ventas para que dediquen menos tiempo a tareas administrativas y más tiempo a mejorar los resultados de la empresa.

Con Slack y Salesforce, podrás crear el entorno robusto y de alto rendimiento que tu equipo de ventas necesita para alcanzar tus objetivos. No te pierdas el lanzamiento de nuestra nueva solución a comienzos del próximo año y comienza a aumentar tus ahorros con nuestro conjunto de productividad de ventas, ahora con Slack, que te ayudará a conseguir el éxito de tu empresa.

La siguiente información solo tiene una finalidad informativa y no representa un compromiso vinculante. No te bases en la siguiente información a la hora de tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack y están sujetos a cambios.