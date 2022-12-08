Schneller Abschlüsse erzielen mit einer leistungsstarken Lösung von Sales Cloud und Slack

Angesichts des umfassenden Einstellungsstopps, der hohen Kapitalkosten und des stagnierenden BIP-Wachstums suchen Führungskräfte überall nach Möglichkeiten, effizientes Wachstum zu fördern und gleichzeitig drastisch Kosten zu senken. Das verstehen wir sehr gut. Heute kündigen wir daher auf der Salesforce World Tour NYC neue Produktivitätslösungen von Salesforce und Slack an, mit denen Unternehmen ihren Umsatz schneller und weitreichender steigern und gleichzeitig Kosten sparen können.

Ab sofort ist ein Sales Productivity Paket verfügbar, das Kund:innen dabei hilft, die Arbeit zu automatisieren, um effizientes Wachstum zu fördern und Vertriebsteams eine einheitliche Arbeitsweise zu ermöglichen, die mit all ihren Systemen, Daten und Kund:innen vernetzt ist. Und es kommt noch besser: Wir werden eine leistungsstarke neue Lösung vorstellen, mit der Vertriebsmitarbeitende schneller Abschlüsse erzielen können. Die Lösung von Sales Cloud und Slack, die auf Salesforce Customer 360 basiert und Anfang nächsten Jahres verfügbar sein wird, verknüpft wichtige Erkenntnisse und skalierbare Automatisierung mit den Personen, die sie nutzen können.

„Umsatzstrategien sind jetzt voll und ganz auf die Produktivität des Vertriebs und die Effizienz der Prozesse ausgerichtet.“ Rob Seaman SVP of Product Management, Slack

Die bisherige Arbeitsweise von Vertriebsteams ist ineffizient. Die beteiligten Personen sind nicht aufeinander abgestimmt, weil sie oft in getrennten Projekt-Teams arbeiten; Entscheidungen werden auf Grundlage veralteter Pipeline-Daten getroffen; neue Mitarbeitende brauchen Wochen, um sich richtig einzuarbeiten usw. Solche Ineffizienzen werden noch durch die Tatsache verstärkt, dass die Projekt-Teams keinen zentralen Arbeitsort für ihre Arbeit haben. Die neue State of Sales-Studie von Salesforce hat ergeben, dass Vertriebsmitarbeitende nur 28 % ihrer Woche mit Verkaufen verbringen und 66 % sagen, dass sie von der Verwendung zu vieler Vertriebstools überfordert sind. Die Lösung? Projekt-Teams in Slack zusammenführen, wo Vertriebsmitarbeitende mühelos und ohne endloses Hin und Her auf all ihre Tools, Daten und sogar ihre Kund:innen zugreifen können.

„Vertriebsteams sind für das Unternehmenswachstum das Fundament und die Umsatzstrategien konzentrieren sich jetzt voll und ganz auf die Produktivität des Vertriebs und die Effizienz der Prozesse“, sagt Rob Seaman, Slack’s SVP of Product Management. „Die Zukunft des Verkaufens besteht darin, die richtigen Personen mit den richtigen Informationen zu vernetzen, und zwar in einem digitalen Workspace. So können die Vertriebsmitarbeitenden schneller Abschlüsse erzielen und Probleme lösen und – was noch wichtiger ist – florierende, langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.“

Unterstütze deine Vertriebsmitarbeitende dabei, deine Geschäftsanforderungen besser und schneller zu erfüllen Mit der neuen Lösung von Sales Cloud und Slack können Vertriebsteams den Gewinn ihres Unternehmens steigern, indem sie: Die Produktivität des Vertriebs mit automatisierten Workflows und Warnungen sowie wertvollen bewährten Praktiken steigern

Daten-, Prozess- und Kommunikationsbarrieren beseitigen, um Vertriebsabschlüsse zu beschleunigen

Teammitglieder motivieren, schnell und einfach in der gesamten Organisation zusammenzuarbeiten, um das Geschäft voranzubringen

Beschleunige den Vertriebszyklus, indem du allen in deinem Workspace Erkenntnisse in Echtzeit zur Verfügung stellst

Erfolgreiche Abschlüsse sind eine Teamleistung. Vertriebsmitarbeitende sind oft auf andere Abteilungen angewiesen – Rechtsabteilung, Produktabteilung, Einkauf – um Antworten zu erhalten und Verträge zu genehmigen. Abschlüsse können allerdings leicht in zusammenhanglosen E-Mail-Ketten untergehen, wenn die Beteiligten nicht an einem zentralen Ort zusammenarbeiten. Den beteiligten Personen fehlt gegebenenfalls der Kontext und der Zugang zu den geteilten Informationen. Das kann zu Fehlabstimmungen und Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung führen.

Unserer neue Lösung vernetzt Vertriebsmitarbeitende und funktionsübergreifende Beteiligte mit der zentralen Informationsquelle, die sie in Slack benötigen, um schneller zusammenzuarbeiten und erfolgreich Abschlüsse zu erzielen. Dazu wird der Push- und Pull-Vorgang von Echtzeit-CRM-Daten aus Sales Cloud direkt in Slack-Channels (und in Zukunft in ein im Channel eingebettetes Canvas zur Account-Planung) automatisiert. Account-Teams können Opportunitys und Details zu den Kund:innen in Channels sehen, die für einen bestimmten Kunden-Account bestimmt sind – und alle Informationen sind für die Mitarbeitenden, die an dem Account arbeiten, sichtbar.

Benutzer:innen können außerdem Account-Aktualisierungen aus Sales Cloud an Slack-Channels senden, sodass die Mitarbeitenden gemeinsam die nächsten Schritte planen können. Umgekehrt können Vertriebsmitarbeitende das CRM mit integrierten Slash-Befehlen schnell mit Account-Details aktualisieren. Veraltete Daten gehören der Vergangenheit an; jetzt sind stattdessen mehr Transparenz und Verantwortlichkeit in allen Bereichen angesagt.

Darüber hinaus kann unsere Lösung Engagement-Metriken und Einblicke analysieren, die den Einfluss von Slack auf die Umsetzung der Vertriebsziele von Vertriebsteams messen. Führungskräfte können aus diesen Erkenntnissen lernen und Maßnahmen ergreifen, um Arbeitsprozesse im Laufe der Zeit kontinuierlich zu optimieren.

Vereinfache Prozesse durch die Verwendung strategischer, sofort einsatzbereiter Funktionen

Die neue Lösung umfasst eine Galerie sofort einsatzbereiter Vorlagen, die Vertriebsteams direkt vom ersten Tag an verwenden können. Mit diesen Vorlagen kannst du eine Arbeitsumgebung mit übersichtlichen Ordnern in der Seitenleiste, einfach zu navigierenden Channels und zeitsparenden Automatisierungen entsprechend den Anforderungen deines Vertriebsteams einrichten. Das Beste daran ist, dass sie mit bewährten Workflows zusammenarbeiten.

Mit einer Onboarding-Vorlage kannst du zum Beispiel Workflows hinzufügen, die ausgelöst werden, sobald neue Mitarbeitende zu Slack hinzugefügt werden. Diese Vorlage kann ein Canvas mit einer Onboarding-Nachricht und Links zu Willkommensvideos enthalten, und ein Workflow kann sie automatisch zu den Channels hinzufügen, auf die sie zugreifen müssen. Mit einem anderen Workflow können neue Mitarbeitende darauf aufmerksam gemacht werden, bestimmte Aufgaben zu erledigen, z. B. Personalformulare auszufüllen und Onboarding-Unterlagen zu lesen. Durch die Verwendung standardisierter Vorlagen kannst du schnell Prozesse implementieren, die moderne Vertriebsteams für eine erfolgreiche Arbeit verwenden.

Slack vertieft seine Integrationen der übrigen Salesforce-Produkte, damit unsere Kund:innen mehr Arbeit mit weniger Aufwand erledigen können. Mit unseren Produktivitätslösungen können Vertriebsteams so organisiert werden, dass sie weniger Zeit für administrative Aufgaben aufwenden müssen und mehr Zeit haben, den Unternehmensumsatz zu steigern.

Baue mit Slack und Salesforce die robuste und leistungsstarke Umgebung auf, die dein Vertriebsteam braucht, um erfolgreich zu sein. Du kannst dich jetzt schon auf die Veröffentlichung unserer neuen Lösung zu Beginn des nächsten Jahres freuen und mit unserem Sales Productivity Paket, das mit Slack verfügbar ist, anfangen, Kosten zu sparen und den Grundstein für deinen Erfolg zu legen.

Die vorstehenden Informationen sind ausschließlich zu INFORMATIONSZWECKEN bestimmt und stellen keine verbindliche Verpflichtung dar. Daher solltest du dich bei deinen Kaufentscheidungen nicht allein auf diese Informationen verlassen. Die Entwicklung, die Freigabe und das Timing von Produkten, Merkmalen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.