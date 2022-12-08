Chiudi le trattative più velocemente con una potente soluzione Sales Cloud e Slack

Con la diffusione del blocco delle assunzioni, il costo del capitale e la crescita piatta del PIL, i leader di tutto il mondo sono alla ricerca di modi per promuovere una crescita efficiente riducendo drasticamente i costi. Lo capiamo. Oggi, al Salesforce World Tour NYC, presentiamo nuove soluzioni di produttività Salesforce e Slack per aiutare le organizzazioni a incrementare i ricavi più velocemente e su scala, risparmiando sui costi.

Sarà subito disponibile un Sales Productivity Bundle per aiutare i clienti ad automatizzare il lavoro, favorire una crescita efficiente e dare ai team di vendita un modo coerente di collaborare, collegandosi a tutti i sistemi, ai dati e ai clienti. E non è tutto. Presenteremo in anteprima una nuova potente soluzione che incrementerà la capacità dei venditori di chiudere rapidamente le trattative. Dall’inizio del prossimo anno e offerta da Salesforce Customer 360, la soluzione Sales Cloud e Slack unirà intuizioni critiche e automazione scalabile con le persone che possono agire su di esse.

“Le strategie di guadagno sono ora incentrate sulla produttività delle vendite e sull’efficienza dei processi.” Rob Seaman SVP Product Management, Slack

Il modo in cui i team di vendita hanno operato storicamente è inefficiente. Le parti interessate non sono allineate, perché spesso lavorano in team isolati; le decisioni vengono prese sulla base di dati di processi non aggiornati; i nuovi assunti passano settimane aspettando un corretto onboarding, ecc. Queste inefficienze sono aggravate dal fatto che i team non hanno un ambiente di lavoro centralizzato in cui lavorare. Anzi, il nuovo report State of Sales di Salesforce ha rilevato che i rappresentanti dedicano solo il 28% della loro settimana alla vendita e il 66% dichiara di essere sopraffatto dall’uso di troppi strumenti di vendita. La soluzione? Unire i team in Slack, dove i rappresentanti di vendita possono accedere a tutti i loro strumenti, ai dati e persino ai loro clienti senza sforzo e dispersioni di energia in termini di comunicazione.

“I team di vendita sono la spina dorsale della crescita di un’organizzazione e le strategie di guadagno sono ora focalizzate sulla produttività delle vendite e sull’efficienza dei processi”, afferma Rob Seaman, SVP Product Management di Slack. “Il futuro della vendita sta nel collegare le persone giuste con le informazioni giuste, il tutto in un’unica area di lavoro digitale. Questo, in ultima analisi, consente ai rappresentanti di chiudere le trattative e di risolvere i problemi più rapidamente e, soprattutto, di coltivare relazioni fiorenti e durature con i clienti”.

Consenti ai rappresentanti di vendita di supportare meglio e più rapidamente le tue esigenze aziendali La nuova soluzione Sales Cloud e Slack consentirà ai team di aumentare i profitti dell’azienda tramite: aumento della produttività delle vendite con workflow automatizzati e avvisi, nonché preziose procedure consigliate;

eliminazione dei silos di dati, di processi e di comunicazioni per accelerare le operazioni di vendita;

coinvolgimento dei membri del team affinché collaborino in modo rapido e semplice all’interno dell’organizzazione per far progredire l’attività.

Accelera il ciclo di vendita rendendo le informazioni nella tua area di lavoro accessibili a tutti in tempo reale

Chiudere trattative è un lavoro di squadra. I rappresentanti di vendita spesso si affidano ad altri reparti (legale, prodotti, acquisti) per ottenere risposte e ricevere l’approvazione dei contratti. Ma quando le persone non lavorano insieme in uno spazio centralizzato, le trattative possono rimanere bloccate in catene di e-mail disarticolate. Le parti interessate non hanno un contesto e un accesso alle informazioni condivise, il che può portare a un disallineamento e a ritardi nel processo decisionale.

Per collaborare e chiudere le trattative più velocemente, la nostra nuova soluzione collega venditori e parti interessate interfunzionali all’unica fonte di verità di cui hanno bisogno in Slack. Ciò avviene automatizzando il trasferimento dei dati CRM in tempo reale da Sales Cloud direttamente ai canali Slack (e in futuro a un canvas per la pianificazione degli account incorporato in un canale). I team degli account possono vedere le opportunità e i dettagli dei clienti nei canali dedicati a uno specifico account, e tutte le informazioni sono visibili dalle persone che lavorano sull’account stesso.

Gli utenti possono anche inviare gli aggiornamenti dell’account da Sales Cloud direttamente ai canali Slack, dove i rappresentanti possono lavorare insieme sulle fasi successive. Dal canto loro, gli addetti alle vendite possono aggiornare rapidamente il CRM con i dettagli dell’account grazie ai comandi slash integrati. Puoi dire addio ai dati obsoleti e dare il benvenuto a un maggiore controllo e trasparenza in tutti i settori.

Inoltre, la nostra soluzione consente di analizzare le metriche di coinvolgimento e i dati che misurano l’impatto di Slack sul raggiungimento degli obiettivi di vendita da parte dei team. I leader possono imparare e agire su queste intuizioni per ottimizzare continuamente i processi di lavoro nel tempo.

Semplifica le operazioni impiegando funzioni strategiche e pronte all’uso laddove necessario

La nuova soluzione dispone di una galleria di modelli pronti all’uso di cui i team possono servirsi da subito. Questi modelli consentono di creare un ambiente di lavoro con sezioni pulite della barra laterale, canali facili da navigare e automazioni per risparmiare tempo che si adattano alle esigenze specifiche dei tuoi team. Ma soprattutto, funzionano in collaborazione con i workflow delle procedure consigliate.

Ad esempio, un modello di onboarding consente di aggiungere workflow che si attivano non appena il nuovo assunto viene aggiunto a Slack. Questo modello può includere un canvas con un messaggio di onboarding e link ai video di benvenuto, mentre un workflow può aggiungere automaticamente i partecipanti ai canali a cui devono accedere. Un altro workflow può avvisarli della necessità di completare compiti specifici quali la compilazione di moduli per le risorse umane e la lettura di materiali di onboarding. Utilizzando modelli standardizzati puoi implementare rapidamente i processi che i moderni team di vendita utilizzano per avere successo.

Slack sta rafforzando le integrazioni con il resto dei prodotti Salesforce, in modo che i nostri clienti possano lavorare di più con meno sforzo. Le nostre soluzioni di produttività consentono di organizzare i team di vendita in modo che possano dedicare meno tempo alle attività amministrative e più tempo a contribuire ai profitti dell’azienda.

Con Slack e Salesforce puoi costruire l’ambiente resiliente e performante di cui il tuo team di vendita ha bisogno per prosperare. Con il rilascio della nostra nuova soluzione all’inizio del prossimo anno, potrai iniziare a massimizzare i risparmi utilizzando il nostro Sales Productivity Bundle, ora disponibile con Slack, per avere successo fin da subito.

Le informazioni precedenti sono intese UNICAMENTE A SCOPO INFORMATIVO e non costituiscono un obbligo vincolante. Non basare le tue decisioni di acquisto su queste informazioni. Lo sviluppo, il lancio e le tempistiche di ogni prodotto, funzione o funzionalità restano ad esclusiva discrezione di Slack e sono soggetti a modifiche.