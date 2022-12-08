Com novas contratações interrompidas, alto custo de capital e PIBs estagnados, líderes do mundo todo estão buscando formas de promover o crescimento eficiente enquanto reduzem os gastos de forma drástica. Nós escutamos vocês. Hoje, na World Tour NYC do Salesforce, estamos anunciando novas soluções de produtividade do Slack e do Salesforce para ajudar as organizações a aumentar suas receitas de forma rápida e em escala enquanto economizam dinheiro.

Um Pacote de Produtividade de Vendas estará disponível imediatamente para ajudar clientes a automatizar trabalhos para promover crescimento eficiente e fornecer uma maneira consistente para as equipes de vendas trabalharem como um time, conectadas a todos os sistemas, dados e clientes. E as coisas ficam ainda melhores: vamos lançar uma prévia de uma nova e poderosa solução que vai turbinar a capacidade de um vendedor de fechar negócios ainda mais rápido. Com tecnologia do Salesforce Customer 360 e disponível no próximo ano, a solução do Sales Cloud e do Slack reunirá análises importantes e automações escaláveis para as pessoas que podem tomar ações.

“As estratégias de receita agora estão focadas na produtividade das vendas e na eficiência dos processos.” Rob Seaman Vice-presidente sênior de Gerenciamento do Produto, Slack

A forma histórica como as equipes de vendas trabalham é ineficiente. As partes interessadas não estão alinhadas, porque elas geralmente trabalham em equipes que não se comunicam; as decisões são tomadas com base em dados defasados; os recém-contratados passam semanas tentando se integrar de forma adequada etc. Essas ineficiências são exacerbadas pelo fato de as equipes não terem um local de trabalho centralizado para desempenhar suas tarefas. Na realidade, o novo State of Sales Report do Salesforce descobriu que os representantes de vendas passam apenas 28% da semana vendendo, e 66% afirmam que se sentem sobrecarregados com o uso de muitas ferramentas de vendas. A solução? Unificar as equipes no Slack, onde os representantes de vendas podem acessar todas as ferramentas, dados e até mesmo clientes sem esforço e sem numerosos vaivéns.

“As equipes de vendas são o pilar do crescimento de uma organização, e as estratégias de receita agora estão focadas na produtividade das vendas e na eficiência dos processos. Rob Seaman, Vice-presidente sênior de Gerenciamento do Produto do Slack. “O futuro das vendas é conectar as pessoas certas com as informações corretas, em um só workspace. Acima de tudo, isso vai possibilitar que os representantes de vendas fechem negócios e resolvam problemas mais rápido, além do mais importante: cultivar relações duradouras com clientes.”

Capacite representantes de vendas para atenderem suas necessidades comerciais rápida e satisfatoriamente A nova solução do Sales Cloud e do Slack possibilitará que equipes melhorem diretamente os resultados fazendo o seguinte: Turbinando a produtividade de vendas com alertas e fluxos de trabalho automatizados, assim como valiosas práticas recomendadas

Eliminando dados, processos e barreiras de comunicação para acelerar as vendas

Possibilitando que membros de equipe trabalhem juntos de forma rápida e fácil em toda a organização para fazer a empresa crescer

Acelere o ciclo de vendas recebendo informações em tempo real acessíveis a qualquer pessoa em seu workspace

Fechar negócios é um trabalho de equipe. Os representantes de vendas geralmente dependem de outros departamentos (jurídico, de produto, compras) para terem respostas e contratos aprovados. Mas as vendas podem ficar estagnadas em e-mails desconexos quando as pessoas não trabalham juntas em um espaço centralizado. As partes interessadas não têm contexto ou acesso às informações que estão sendo compartilhadas, o que pode criar desalinhamento e gerar atrasos na tomada de decisões.

Para colaborar e fechar negócios mais rápido, nossa solução conecta vendedores e partes interessadas multifuncionais à única fonte que eles precisarão no Slack. Ela faz isso recebendo e enviando dados de CRM em tempo real do Sales Cloud diretamente em canais do Slack (e, no futuro, em um canvas de planejamento da conta dentro de um canal). As equipes de vendas podem receber oportunidades e informações de clientes diretamente em canais de contas de clientes específicos. Além disso, todas as informações estarão visíveis para as pessoas que estão trabalhando com a conta.

Os usuários também podem enviar atualizações da conta do Salesforce para canais do Slack, onde os representantes de vendas podem trabalhar juntos nas próximas etapas. Em contra partida, os representantes de vendas podem atualizar rapidamente o CRM com informações da conta usando os comandos de barra integrados. Diga adeus aos dados antigos e diga olá para maior transparência e responsabilidade para todos.

Além disso, nossa solução permite que você analise métricas de engajamento e informações que medem quanto o Slack ajuda as equipes a alcançar as metas de vendas. Os líderes podem tomar conhecimento e agir com base nessas informações para otimizar os processos de trabalho de forma contínua ao longo do tempo.

Simplifique operações usando recursos estratégicos e prontos para uso quando precisar

A nova solução tem uma galeria de modelos prontos para uso que as equipes podem usar a partir do primeiro dia. Esses modelos permitem que você crie um local de trabalho com seções de barras laterais organizadas, canais fáceis de navegar e automações que economizam tempo e se adéquam às necessidades das suas equipes. O melhor de tudo? Eles funcionam em parceria com os fluxos de trabalho que seguem as melhores práticas.

Por exemplo, um modelo de integração permite que você adicione fluxos de trabalho que são acionados assim que uma pessoa recém-contratada for incluída no Slack. Esse modelo pode incluir um canvas com uma mensagem de integração, bem como vídeos e links de boas-vindas, e outro fluxo de trabalho pode adicioná-la a outros canais que ela precisa acessar. Outro fluxo de trabalho pode alertar o novo funcionário para realizar tarefas específicas, como preencher formulários de RH e ler materiais de integração. Com os modelos padronizados, você pode implementar rapidamente processos que equipes modernas de vendas usam para ter sucesso.

O Slack está aprofundando suas integrações com os demais produtos do Salesforce para que nossos clientes possam realizar mais fazendo menos. Nossas soluções de produtividade permitem que as operações de vendas organizem equipes de vendas de forma que elas gastem menos tempo em tarefas administrativas e mais tempo contribuindo com os resultados da empresa.

Use o Slack e o Salesforce e construa o ambiente resiliente e de alto desempenho que sua equipe de vendas precisa para ter sucesso. Fique de olho no lançamento da nova solução no início do próximo ano e comece a maximizar a economia usando o nosso Pacote de Produtividade de Vendas, agora com o Slack para ter sucesso agora.

As informações abaixo têm FINS MERAMENTE INFORMATIVOS e não representam nenhum compromisso obrigatório. Não utilize essas informações para tomar decisões a respeito de suas aquisições. O desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, recursos ou funcionalidades continuam a critério exclusivo do Slack e estão sujeitos a alterações.