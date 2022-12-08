Sales Cloud와 Slack의 강력한 솔루션으로 더 빠르게 거래를 성사시키세요

대대적인 고용 동결과 높아지는 자본 비용, 그리고 GDP 성장의 제자리걸음으로 모든 리더들은 효율적으로 성장을 촉진하면서 비용을 대폭 절감할 방법을 모색하고 있습니다. Slack은 여러분의 상황을 아주 잘 알고 있습니다. 오늘 Salesforce World Tour NYC에서 Slack은 조직이 비용을 절감하면서도 대규모로 더 빠르게 수익을 증대할 수 있도록 지원하는 새로운 Salesforce와 Slack의 생산성 솔루션을 발표합니다.

고객이 업무를 자동화하여 효율적인 성장을 추진하고 영업 팀이 모든 시스템, 데이터, 고객과 연결되어 한 팀으로 일할 수 있는 일관된 방식을 지원하는 영업 생산성 번들이 즉시 제공될 예정입니다. 더 좋은 점을 말씀드리자면 빠른 거래 성사를 위한 영업 담당자의 역량을 강화할 새롭고 강력한 솔루션이 공개된다는 것입니다. Salesforce Customer 360에서 제공되고 내년 초에 사용 가능한 Sales Cloud와 Slack 솔루션은 중요한 인사이트와 확장 가능한 자동화, 그리고 이에 대해 조치할 수 있는 사람들을 한데 모을 것입니다.

“수익 전략은 이제 영업 생산성과 프로세스 효율성에 정확히 초점이 맞춰져 있습니다.” Slack 제품 관리 부문 SVP Rob Seaman

영업 팀이 지금까지 운영해 온 방식은 비효율적입니다. 이해 관계자가 대부분 단절된 팀 단위로 업무를 수행하기 때문에 같은 정보를 제공받지 못합니다. 의사 결정은 오래된 파이프라인 데이터를 기반으로 이루어지며, 신규 직원은 업무에 적합하게 온보딩되기 위해 몇 주의 시간을 할애합니다. 이런 비효율성은 팀에서 업무를 끝내기 위한 중앙화된 업무 환경을 갖고 있지 않다는 점 때문에 악화됩니다. 실제로 Salesforce의 새로운 영업 현황 보고서에 따르면 담당자들은 주간 업무 시간의 단 28%만 영업 관련 업무에 할애하며, 담당자의 66%가 너무 많은 영업 도구 사용에 과도한 부담을 느낀다고 밝혔습니다. 이 문제의 해결 방법은 무엇일까요? 바로 Slack에서 팀을 통합하는 것입니다. 그러면 영업 담당자가 도구를 계속 오가지 않아도 간편하게 모든 도구, 데이터, 그리고 고객에 액세스할 수 있습니다.

“영업 팀은 조직 성장에 중추적인 역할을 하며, 수익 전략은 이제 영업 생산성과 프로세스 효율성에 정확히 초점이 맞춰져 있습니다.”라고 Slack의 제품 관리 부문 SVP Rob Seaman은 말합니다. “영업의 미래는 적합한 사람과 올바른 정보를 모두 하나의 디지털 워크스페이스에서 연결하는 것입니다. 이로써 결국 영업 담당자는 더 빠르게 거래를 성사시키고 문제를 해결할 수 있으며, 가장 중요한 점은 발전적이고도 장기적인 고객 관계를 구축할 수 있다는 것입니다.”

비즈니스 요구 사항을 보다 빠르고 효율적으로 지원할 수 있도록 영업 담당자의 역량을 강화하세요 새로운 Sales Cloud와 Slack 솔루션은 팀이 다음과 같은 방법으로 회사의 수익을 높일 수 있도록 지원합니다. 자동화된 워크플로 및 알림과 유용한 모범 사례를 통해 영업 생산성 향상

데이터, 프로세스 및 커뮤니케이션 고립을 없애 영업 거래 가속화

팀 구성원이 조직 전반에서 빠르고 쉽게 협업하여 비즈니스를 추진하도록 참여 유도

워크스페이스의 모든 사람이 실시간 인사이트에 액세스할 수 있도록 하여 영업 주기를 단축하세요

거래 성사는 팀의 노력으로 이루어집니다. 영업 담당자는 답변을 얻고 계약을 승인하기 위해 법무, 제품, 조달 등 다른 부서에 의존하는 경우가 많습니다. 하지만 사람들이 중앙화된 공간에서 함께 업무를 진행하지 않으면 거래는 고립된 이메일 문장들 속에 파묻힐 수 있습니다. 이해 관계자는 공유된 정보에 대한 맥락과 액세스 권한이 부족하여 같은 정보를 제공받지 못하고 의사 결정이 지연될 수 있습니다.

협업으로 거래를 빠르게 성사시킬 수 있도록 새로운 솔루션은 Slack에서 판매자와 부서 간 이해 관계자를 그들에게 필요한 단일 정보 출처로 연결합니다. Sales Cloud에서 실시간 CRM 데이터를 Slack 채널(그리고, 향후에는 채널에 포함된 계정 계획 캔버스)로 직접 내보내거나 가져오는 작업을 자동화하여 이를 수행합니다. 계정 팀은 특정한 고객 계정의 전용 채널로 전달되는 영업 기회와 고객 세부 정보를 확인할 수 있으며, 모든 정보는 해당 계정에 대해 작업하는 모두에게 보여집니다.

또 사용자는 Sales Cloud에서 Slack 채널로 계정 업데이트를 전송할 수 있으며 Slack 채널에서 담당자는 다음 단계를 함께 진행할 수 있습니다. 반대로, 영업 담당자는 내장된 슬래시 명령어를 사용하여 계정 세부 정보와 함께 CRM을 빠르게 업데이트할 수 있습니다. 낡은 데이터를 걷어내고 조직 전반에 더 향상된 투명성과 책임감을 확보하세요.

또 이 솔루션을 사용하면 팀이 영업 목표를 달성하도록 지원하는 데 Slack이 미치는 영향을 측정하는 참여 지표 및 인사이트를 분석할 수 있습니다. 리더는 인사이트를 얻어 그에 따라 조치를 취하여 시간이 지남에 따라 업무 프로세스를 지속적으로 최적화할 수 있습니다.

기본으로 제공되는 전략적 기능을 필요한 곳에서 사용하여 운영을 단순화하세요

새로운 솔루션에는 팀이 첫날부터 사용할 수 있는 기본 제공 템플릿 갤러리가 있습니다. 이 템플릿들을 사용하면 팀의 특정 요구 사항에 맞는 깔끔한 사이드바 섹션, 탐색이 간편한 채널 및 시간 절감형 자동화 기능을 갖춘 업무 환경을 만들 수 있습니다. 무엇보다도 템플릿은 모범 사례인 워크플로과 함께 시너지를 이루며 작동됩니다.

예를 들어, 온보딩 템플릿을 사용하면 신규 직원이 Slack에 추가되자마자 트리거되는 워크플로를 추가할 수 있습니다. 이 템플릿에는 온보딩 메시지와 환영 비디오 링크가 있는 캔버스가 포함되며, 워크플로에서 신규 직원을 액세스가 필요한 채널에 자동으로 추가할 수 있습니다. 또 다른 워크플로에서는 신규 직원에게 HR 양식 작성과 온보딩 자료 읽기와 같은 구체적인 작업을 완료하도록 알림을 보낼 수 있습니다. 표준화된 템플릿을 사용하면 현대화된 영업 팀이 성공하기 위해 사용하는 프로세스를 신속히 구현할 수 있습니다.

Slack은 고객이 적은 노력으로 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 나머지 Salesforce 제품과의 통합을 강화하고 있습니다. Slack의 생산성 도구를 통해 영업 운영 부문에서는 관리 작업에 소요되는 시간을 줄이고 비즈니스 수익에 더 많은 시간을 할애하도록 영업 팀을 구성할 수 있습니다.

Slack과 Salesforce를 사용하여 영업 팀이 성공하는 데 필요한 탄력적이고 성과가 뛰어난 환경을 구축하세요. 내년 초에 새롭게 출시되는 솔루션들을 기대해 주시고, Slack과 함께하는 영업 생산성 번들을 사용하여 비용 절감을 극대화하고 지금 바로 성공을 거두세요.

앞서 언급된 정보는 참고용으로만 제공되며 법적 구속력이 있지는 않습니다. 이 정보로 구매 결정을 내리지 마십시오. 제품, 기능 또는 기능성의 개발, 릴리스 및 시기는 Slack의 단독 재량으로 결정되며 변경될 수 있습니다.