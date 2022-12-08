Avec le gel généralisé des embauches, le coût élevé des investissements et la croissance nulle du PIB, les dirigeants du monde entier cherchent à générer une croissance efficace tout en réduisant considérablement leurs coûts. Nous comprenons la situation. Aujourd’hui, à l’occasion du World Tour NYC de Salesforce, nous vous présentons de nouvelles solutions de productivité Salesforce et Slack pour aider les entreprises à accroître leurs revenus plus rapidement et à grande échelle, tout en réduisant leurs coûts.

Une nouvelle offre groupée « Sales productivity Bundle » sera immédiatement disponible. Elle aidera les clients à automatiser leur travail pour favoriser une croissance efficace et offrir aux équipes commerciales des outils de collaboration, connectés à tous leurs systèmes, données et clients. Et ce n’est pas tout : nous allons également vous présenter une nouvelle solution performante qui permettra aux commerciaux de signer rapidement des contrats. Proposé par Salesforce Customer 360 et disponible en début d’année prochaine, l’outil commercial Sales Cloud et Slack permettra de mettre à la disposition des personnes concernées des informations essentielles et une automatisation évolutive.

« Aujourd’hui, les stratégies de developpement du chiffres d’affaires sont axées sur la productivité du service commercial et l’efficacité des processus. » Rob Seaman Vice-président principal de la gestion des produits, Slack

Le mode de fonctionnement habituel des équipes commerciales est devenu inefficace. Les commerciaux sont mal coordonnés car ils travaillent souvent au sein d’équipes cloisonnées ; les décisions s’appuient sur des données obsolètes des pipeline de vente ; l’intégration des nouveaux collaborateurs prend plusieurs semaines, etc. Ces inefficacités sont accentuées par le fait que les équipes ne disposent pas d’un espace centralisé pour effectuer leur travail. Le nouveau rapport State of Sales Report de Salesforce a révélé que les commerciaux ne consacrent que 28 % de leur semaine à la vente et que 66 % d’entre eux se disent dépassés par l’utilisation d’un trop grand nombre d’outils de vente. La solution ? La coordination des équipes dans Slack, où les commerciaux peuvent accéder à tous leurs outils, à toutes leurs données et même communiquer avec leurs clients, sans efforts ni allers-retours incessants.

« Les équipes commerciales sont à la source de la croissance de l’entreprise, et les stratégies commerciales sont désormais axées sur la productivité du service et l’efficacité des processus », explique Rob Seaman, Vice-président principal de la gestion des produits. « L’avenir du service commercial repose sur la connexion de la bonne personne à la bonne information, dans un espace de travail numérique unique. Cela permet aux commerciaux de gagner des contrats et de résoudre les problèmes plus rapidement et, surtout, de développer des relations fructueuses à long terme avec les clients. »

Donner aux représentants commerciaux les moyens de répondre plus rapidement et plus précisément aux besoins de votre entreprise Le nouvel outil commercial Sales Cloud et Slack permettra aux équipes d’améliorer les résultats de leur entreprise en : Augmentant la productivité commerciale grâce à des flux de travail et des alertes automatisés, ainsi qu’en mettant en œuvre de meilleures pratiques

Éliminant les silos de données, de processus et de communication pour accélérer les ventes

Incitant les membres de l’équipe à collaborer rapidement et facilement au sein de l’entreprise pour faire progresser les activités

Accélérer le cycle de vente en permettant à tous les membres de votre espace de travail d’accéder aux informations en temps réel

Décrocher un contrat est un travail d’équipe. Les commerciaux s’appuient souvent sur les autres services (juridique, produits, achats) pour obtenir des réponses et valider des contrats. Cependant, les transactions peuvent s’enliser dans les conversations e-mails lorsque les collaborateurs ne travaillent pas ensemble dans un espace centralisé. Ils ne disposent pas du contexte et de l’accès aux informations partagées, ce qui peut entraîner une désynchronisation et des retards dans la prise de décision.

Pour collaborer et conclure des affaires plus rapidement, notre nouvelle solution connecte les commerciaux et les intervenants transverses à une source d’information unique dont ils ont besoin dans Slack. Pour ce faire, elle automatise le transfert des données de GRC en temps réel de Salesforce vers les canaux Slack (et, à l’avenir, dans les canevas de planification des comptes intégrés aux canaux). Les équipes commerciales peuvent consulter les opportunités et les informations des clients directement dans les canaux consacrés à un compte client spécifique. L’ensemble des informations est visible par les personnes travaillant sur le compte.

Les utilisateurs peuvent également envoyer des mises à jour de compte de Sales Cloud vers les canaux Slack, où les commerciaux peuvent passer efficacement aux étapes suivantes. À l’inverse, les commerciaux peuvent rapidement mettre à jour la GRC avec les informations du compte grâce aux commandes barre oblique intégrées. Oubliez les données obsolètes : vous allez bénéficier de transparence et de responsabilité à tous les niveaux.

En outre, notre solution vous permet d’analyser les métriques d’engagement et les données mesurant la plus-value de Slack pour aider les équipes à atteindre leurs objectifs de vente. Les dirigeants peuvent analyser ces données et agir en fonction pour optimiser continuellement les processus de travail.

Simplifier vos opérations en utilisant des fonctionnalités stratégiques et prêtes à l’emploi adaptées à votre entreprise

Notre nouvelle solution dispose d’un ensemble de modèles prêts à l’emploi que les équipes peuvent utiliser dès son lancement. Ces modèles vous permettent de créer un lieu de travail avec des sections de barre latérale épurées, des canaux faciles à parcourir et des automatisations permettant de gagner du temps, qui répondent aux besoins spécifiques de vos équipes. De plus, ils fonctionnent en association avec les meilleurs flux de travail.

Par exemple, un modèle d’intégration vous permet d’ajouter des flux de travail qui se déclenchent lorsqu’une nouvelle recrue est ajoutée sur Slack. Il peut comporter un canevas avec un message d’intégration et des liens vers des vidéos d’accueil, et un flux de travail peut automatiquement l’ajouter aux canaux auxquels elle doit avoir accès. Un autre flux de travail peut l’inviter à accomplir des tâches spécifiques, comme remplir des formulaires pour les RH ou prendre connaissance des documents d’intégration. Grâce aux modèles standardisés, vous pouvez rapidement mettre en place des processus que les équipes commerciales innovantes utilisent pour être plus efficaces.

Slack consolide ses intégrations avec les autres produits de Salesforce afin que nos clients puissent travailler davantage, sans fournir plus d’efforts. Nos solutions de productivité permettent aux responsables des opérations commerciales d’organiser les équipes afin qu’elles puissent consacrer moins de temps aux tâches administratives et plus de temps à leur cœur d’activité.

Avec Slack et Salesforce, créez l’environnement adaptatif et performant dont votre équipe commerciale a besoin pour réussir. Ne manquez pas la sortie de notre nouvelle solution au début de l’année prochaine, et commencez à faire des économies en choisissant notre nouvelle offre groupée « Sales Productivity Bundle », désormais avec Slack, pour améliorer vos résultats.

Les informations précédentes ne sont présentées qu’à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.