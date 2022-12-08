Cierra negociaciones más rápido con una solución poderosa de Sales Cloud y Slack

Con el congelamiento generalizado de las contrataciones, el capital costoso y el cero crecimiento del PIB, los líderes de todo el mundo están buscando formas de promover un crecimiento eficiente mientras reducen drásticamente los costos. Te escuchamos. Hoy, en el World Tour NYC de Salesforce, anunciaremos nuevas soluciones de productividad de Salesforce y Slack para ayudar a las organizaciones a aumentar sus ingresos, más rápido y a escala, al mismo tiempo que ahorran costos.

Inmediatamente estará disponible un paquete de productividad de ventas que ayudará a los clientes a automatizar el trabajo para impulsar un crecimiento eficiente y brindar a los equipos de ventas una forma uniforme de trabajar en equipo, conectados a todos sus sistemas, datos y clientes. Y aún mejor: presentaremos una vista previa de una nueva solución poderosa que mejorará la capacidad de un vendedor para cerrar negociaciones rápidamente. Con tecnología de Salesforce Customer 360 y disponible a principios del próximo año, la solución de Sales Cloud y Slack reunirá información esencial y automatización escalable con las personas adecuadas.

«Las estrategias de ingresos ahora se centran directamente en la productividad de las ventas y la eficiencia de los procesos». Rob Seaman Vicepresidente sénior de Administración de productos, Slack

La forma en que históricamente han operado los equipos de ventas es ineficiente. Las partes interesadas no están alineadas porque, a menudo, trabajan en equipos aislados; las decisiones se toman en base a datos de oportunidades en curso obsoletos; los nuevos empleados pasan semanas tratando de incorporarse correctamente, etc. Estas ineficiencias se ven exacerbadas por el hecho de que los equipos no tienen un lugar de trabajo centralizado para realizar su trabajo. De hecho, el nuevo Informe de estado de ventas de Salesforce reveló que los representantes dedican solo el 28 % de la semana a vender, y el 66 % dice que se siente abrumado por tener que usar demasiadas herramientas de ventas. ¿La solución? Unificar los equipos en Slack, donde los representantes de ventas puedan acceder a todas sus herramientas, datos e incluso a sus clientes sin esfuerzo y sin interminables idas y venidas.

«Los equipos de ventas son la columna vertebral del crecimiento de una organización, y las estrategias de ingresos ahora se centran directamente en la productividad de ventas y la eficiencia de los procesos», afirma Rob Seaman, Vicepresidente sénior de Administración de productos. «El futuro de las ventas es conectar a las personas adecuadas con la información adecuada, todo en un espacio de trabajo digital. En última instancia, esto permite a los representantes de ventas cerrar negociaciones y resolver problemas más rápido y, lo que es más importante, cultivar el espíritu de superación y las relaciones duraderas con los clientes».

Empodera a los representantes de ventas para que respalden tus necesidades comerciales mejor y más rápido La nueva solución de Sales Cloud y Slack permitirá a los equipos aumentar los resultados de su empresa al: Impulsar la productividad de ventas con alertas y flujos de trabajo automatizados, así como prácticas recomendadas muy útiles

Eliminar las barreras de comunicación, procesos y datos para agilizar las negociaciones de ventas

Involucrar a los miembros del equipo para que trabajen juntos de forma rápida y fácil en toda la organización para hacer avanzar el negocio

Acelera el ciclo de ventas haciendo que la información en tiempo real sea accesible para todos en tu espacio de trabajo

Cerrar negociaciones es un esfuerzo de equipo. Los representantes de ventas a menudo dependen de otros departamentos (legal, productos, adquisiciones) para obtener respuestas y aprobar contratos. Pero las negociaciones pueden quedar atascadas en cadenas de correo electrónico inconexas cuando las personas no trabajan juntas en un espacio centralizado. Las partes interesadas carecen de contexto y acceso a la información que se comparte, lo que puede generar falta de alineación y demoras en la toma de decisiones.

Para colaborar y cerrar negociaciones más rápido, nuestra nueva solución conecta a los vendedores y a las partes interesadas multidisciplinarias con la única fuente de información que necesitan en Slack. Lo hace mediante la automatización de la inserción y extracción de datos de CRM en tiempo real de Sales Cloud directamente en los canales de Slack (y, en el futuro, en un canvas de planificación de cuentas incorporado en un canal). Los equipos de cuentas pueden ver oportunidades y detalles de clientes introducidos en canales exclusivos para una cuenta de cliente específica, y todas las personas que trabajan en la cuenta pueden ver la información.

Los usuarios también pueden enviar actualizaciones de cuentas desde Sales Cloud a los canales de Slack, donde los representantes pueden trabajar juntos en los próximos pasos. Por el contrario, los representantes de ventas pueden actualizar rápidamente CRM con los detalles de la cuenta con comandos de barra diagonal integrados. Despídete de los datos desactualizados y da la bienvenida a una mayor transparencia y control en todos los ámbitos.

Además, nuestra solución te permite analizar métricas de participación y percepción que miden el impacto de Slack en ayudar a los equipos a alcanzar sus objetivos de ventas. Los líderes pueden aprender y actuar en base a esta información para optimizar constantemente los procesos de trabajo a lo largo del tiempo.

Simplifica las operaciones empleando funciones estratégicas listas para usar donde y cuando las necesites

La nueva solución tiene una galería de plantillas listas para usar que los equipos pueden utilizar desde el primer día. Estas plantillas te permiten crear un lugar de trabajo con secciones de barra lateral limpias, canales de fácil navegación y automatizaciones que ahorran tiempo y se adaptan a las necesidades específicas de tus equipos. Lo mejor de todo es que trabajan en colaboración con los flujos de trabajo de prácticas recomendadas.

Por ejemplo, una plantilla de incorporación te permite agregar flujos de trabajo que se activan en cuanto el nuevo empleado se agrega a Slack. Esta plantilla puede incluir un canvas con un mensaje de incorporación y enlaces a videos de bienvenida, y un flujo de trabajo puede agregarlos automáticamente a los canales a los que necesitan acceder. Otro flujo de trabajo puede avisarles para que realicen tareas específicas, como completar formularios de recursos humanos y leer materiales de incorporación. Mediante el uso de plantillas estandarizadas, rápidamente puedes implementar procesos que los equipos de ventas modernos usan para tener éxito.

Slack está extendiendo sus integraciones con el resto de los productos de Salesforce para que nuestros clientes puedan hacer más trabajo con menos esfuerzo. Nuestras soluciones de productividad permiten que las operaciones de ventas organicen equipos de ventas para que puedan dedicar menos tiempo a las tareas administrativas y más tiempo a los resultados de su negocio.

Con Slack y Salesforce, construye el entorno resistente y de alto rendimiento que tu equipo de ventas necesita para prosperar. Espera el lanzamiento de nuestra nueva solución a principios del próximo año y comienza a maximizar los ahorros con nuestro paquete de productividad de ventas, ahora con Slack, para lograr el éxito ahora.

La información anterior se provee solo con una FINALIDAD INFORMATIVA y no constituye un compromiso vinculante. No te bases en esta información para tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y el tiempo de cualquier producto, las funciones o la funcionalidad quedan a criterio exclusivo de Slack y están sujetos a cambios.