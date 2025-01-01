利用 Sales Cloud 和 Slack 联合打造的强大解决方案，更快地达成交易

在招聘普遍冻结、资本成本高昂、GDP 增长停滞的情况下，世界各地的企业领导者都在寻求各种方法，以期在大幅削减成本的同时促进高效增长。我们听到了你的诉求。今天在 Salesforce 世界巡回纽约站活动上，我们宣布推出由 Salesforce 和 Slack 联合打造的全新生产力解决方案，助力组织在节省成本的同时，更快、更大规模地实现增收。

即将推出的是销售生产力捆绑包，旨在帮助客户自动化各项工作以推动收入的高效增长，通过将销售团队使用的所有系统、数据和支持的客户关联起来，为销售团队提供一致的团队协作方式。更令人高兴的是，我们还将发布一个全新的强大解决方案的预览版，使用这个解决方案，可让销售人员如虎添翼，快速达成交易。Sales Cloud 和 Slack 联合打造的这个解决方案将于明年年初推出，并由 Salesforce Customer 360 提供支持。在这个解决方案中，将关键见解和可扩展的自动化与能够据此采取行动的人员实现了一体化的管理。

“收入策略现在完全专注于提升销售生产力和流程效率。” 产品管理高级副总裁 Slack Rob Seaman

销售团队的运作方式历来效率都不高。利益相关者掌握的信息并不一致，因为他们经常在各自为政的团队中开展工作，决策都是根据过时的管道数据做出的，新员工需要花费数周时间才能进入工作状态，等等。由于团队没有一个集中的工作空间来完成工作，致使这些效率低下的现象更加严重。事实上，Salesforce 新发布的销售状况报告发现，销售代表每周只有 28% 的时间在进行销售，66% 的销售代表表示，太多的销售工具让他们有些招架不住。有何对策？通过在 Slack 中一体化管理团队，销售代表可以毫不费力地访问所有工具和数据，甚至接触自己的客户，从而终止无休止地来回切换环境。

Slack 产品管理高级副总裁 Rob Seaman 表示：“销售团队是组织发展的支柱，收入策略现在完全专注于提升销售生产力和流程效率。未来的销售模式就是将正确的人与正确的信息关联起来，而这一切都可以在一个数字工作区中实现。这最终会使销售代表更快地达成交易和解决问题，最重要的是，培养蓬勃发展的长期客户关系。”

通过为销售代表赋能，更好、更快地满足业务需求 借助 Sales Cloud 和 Slack 联合推出的全新解决方案，团队将能够通过以下方式增加公司的利润： 通过自动化工作流程和提醒以及宝贵的最佳实践，提高销售生产力

消除数据、流程和通信孤岛，加速交易达成

让团队成员在整个组织中快速轻松地协同工作，推动业务向前发展

让工作区中的每个人都能获得实时见解，以此缩短销售周期

达成交易离不开团队合作。销售代表通常需要依靠法务部、产品部、采购部等其他部门来解答问题和审批合同。但是由于相关人员不在同一个空间协同工作，电子邮件内容杂乱无章，这可能会导致交易进度停滞不前。利益相关者缺乏相关背景信息和访问共享信息的权限，因而可能出现信息不对称的现象，导致决策延迟。

为方便协作并加快交易的达成，我们新推出的解决方案将销售人员和各个部门的利益相关方与他们在 Slack 中所需的单一事实来源都关联在了一起。它通过将实时 CRM 数据从 Sales Cloud 直接推送和拉取到 Slack 频道（未来还会推送和拉取到嵌入频道中的客户规划画板）来实现这一点。客户团队可以查看销售机会和客户的详细信息，这些信息会通过管道传送到专门为特定客户创建的频道中，而且凡是跟进该客户的人员都能看到全部信息。

用户还可以从 Sales Cloud 中直接将客户更新信息发送到 Slack 频道，以便销售代表商讨下一步的工作。反过来，销售代表可以使用内置的 slash 命令将客户详细信息快速更新到 CRM 中。告别过时的数据，全面提高透明度和问责制。

此外，使用我们的解决方案，你还可以分析参与度指标和见解，衡量 Slack 在协助团队实现销售目标方面的作用。企业领导者可以学习这些见解并采取行动，以便随着时间的推移不断优化工作流程。

根据需要采用战略性的开箱即用型功能，简化各项操作

新推出的解决方案提供了一个现成的模板库，团队在第一天便可使用。借助这些模板，你可以创建侧栏分区整洁的工作空间、易于导览的各种频道，以及可节省时间的自动化流程，以满足团队的具体需求。最重要的是，团队是在由最佳实践组成的工作流程中完成工作的。

例如，你可以在入职模板中添加工作流程，以便在有新员工添加到 Slack 时立即触发。这个模板可以包含一个带有入职消息和欢迎视频链接的画板，以及一个自动将新员工添加到他们所需访问频道的工作流程。另一个工作流程可以提醒新员工完成特定任务，例如填写人力资源表格和阅读入职材料。通过使用这些标准化的模板，你可以快速实施助力现代销售团队取得成功的流程。

Slack 正在深化与 Salesforce 其他产品的集成，以便我们的客户用更少的精力做更多的工作。借助我们的生产力解决方案，销售运营部门能够有效组织销售团队，让他们从各种管理任务中解脱出来，从而有更多时间专注于提升企业利润。

在 Slack 和 Salesforce 的帮助下，构建具有弹性和高绩效的工作环境，让你的销售团队发展壮大。敬请期待我们将于明年年初发布的全新解决方案，届时便可开始使用我们的销售生产力捆绑包，搭配 Slack 来最大限度地实现成本节省并取得成功。

以上信息仅供参考，不得作为约束性承诺。当你在做出购买决定时，请勿依赖这些信息。任何产品、特性或功能的开发、发布和时间安排等，均由 Slack 自行决定，并且可能会出现变更。