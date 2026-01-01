Slack 功能更新：你的生產力正向前躍進

英文的三月 (March) 帶有大步前進之意；今年，你的生產力也將跟著向前躍進。
工作的意義從來就不是把事情完成這麼簡單；工作也涉及到在正確的時間掌握正確的背景資訊，擁有正確的知識和適當的工具來完成你需要完成的事，而且你不需要花時間切換各種應用程式、搜尋各個收件匣，更不必重新來過。
今年三月，我們執行的幾項更新幫助你把時間找回來。你的 CRM、你的 AI 智慧代理，還有你的收件匣，通通都匯集在 Slack 裡共同運作，你可以從從容容完成更多任務。
你的 CRM 變成對話：隆重介紹 Slack CRM
對於步調快速的小型企業來說，切換到另一個應用程式來管理客戶資料會打斷工作節奏。如果你的 CRM 就是對話，那會變成什麼樣子？
你的團隊早就在 Slack 平台上協調、做決策、討論客戶資訊了。現在，有了 Slack CRM (包含在 Slack Business+，無需額外費用)，Slackbot 可以將對話轉換成條理分明的客戶記錄。新增聯絡人、更新交易資訊、記錄通話要點，一切操作都不必離開頻道。
不必在應用程式和開啟的索引標籤中團團轉了；不必複製貼上，更不必打掉重練。只要告訴 Slackbot 事情的來龍去脈，它就能提供最新的資訊給你。
Slack CRM 可以為你做的事：
- 將任何對話轉換成客戶記錄：Slackbot 會從對話串提取相關的詳細資料，然後自動填入記錄中。
- 保持整個團隊步調一致：所有人都即時看到相同的更新內容、後續步驟和交易狀態。
- 在同一處查看所有重要事項：你的會議、重點和後續步驟，全都在單一的議程檢視畫面中顯示。
- 讓你自信滿滿地進行每一場通話：要求 Slackbot 找出過去的對話和關鍵的客戶背景資訊，然後再撥通電話。
- 立即掌握新商機：新商機直接進入團隊已在協作的 Slack 頻道。
- 轉眼間即可擬定更有效果的推廣文案草稿：Slackbot 利用現有客戶背景資訊，幫助你更快撰寫好適當的訊息。
那麼真正的優勢是什麼呢？在後台，所有聯絡人和更新都與 Salesforce 連線；所以，你只需透過對話就可輕鬆地開始使用。而當你準備好更進一步時，可以利用 Salesforce 擴充規模，因為你的所有聯絡人和歷程記錄早已同步。無需移轉、無需切換，更無需重頭做起。
Slack 已內建 Salesforce 的強大功能
除了 Slack CRM 之外，我們持續致力於改善團隊直接在 Slack 中與客戶記錄和資料互動和管理的方法，讓工作流程順暢進行：
- Slack 中的 Salesforce 活動歷程
不必再花時間切換索引標籤也能掌握工作全貌。現在在 Slack 就能使用 Salesforce 活動歷程 (包括電子郵件、工作、事件、通話和視訊會議) 功能，讓你的團隊可以就地更深入瞭解每一個接觸點。
- 自訂 Salesforce 頻道名稱
團隊怎麼想，Salesforce 頻道就應該怎麼運作。管理員現在可以選擇任何記錄欄位 (包括公式欄位) 來建立一致且有說明性的頻道命名慣例，如此不僅可提高搜尋頻道的機率，也有助於不在頻道名稱中使用敏感資料。管理員也可以允許使用者手動重新為頻道命名，讓每個頻道都具目的性。
- 更簡潔的記錄檢視畫面
少了雜亂就會更清新。Slack 中重新設計的 Salesforce 記錄檢視畫面已不見多餘的標頭，快捷動作也重新整理，並且新增了可展開的欄位區段，讓你不受干擾地瀏覽、操作，繼續進行下一步。
- 變更 CRM 記錄負責人
交接不應該拖累你的速度。現在你可以直接在 Slack 重新指派任何 Salesforce 商機、案例或機會的負責人，還可以選擇在桌面版及行動裝置上立即通知新負責人，不需要切換應用程式
你的所有代理全部集中於一處
AgentExchange：你的 AI 智慧代理樞紐
當人、事、物都串聯在一起時，就能創造最棒的工作成果。你的所有 Slack AI 智慧代理，現在全都收在專屬的 AgentExchange 裡。透過 Slack Marketplace 探索 AI 支援應用程式並建立連線，立刻查看所有已安裝的代理，並從前一次中斷的地方恢復最近的代理對話。不需要再為了找出 AI 工作夥伴而翻遍所有工具了，一切全都收納在這裡，就在你工作所在的樞紐裡。
要搜尋什麼都沒問題，任何內容都能找到
企業搜尋中的 Gmail 和 Outlook
現在，你的收件匣也是整體的一部分了。Gmail 和 Outlook 已與企業搜尋連線 (適用於 Enterprise 方案的客戶)；因此，電子郵件搜尋結果會和你的 Slack 內容 (例如搜尋結果、AI 產生答覆和 Slackbot 查詢) 一起顯示。不必再多想答覆到底是放在電子郵件裡還是在 Slack 裡了。
而且當你找到它時，你會發現電子郵件的外觀變得比以往更棒了；現在，Slack 能在你的工作流程中以美觀且容易閱讀的方式呈現電子郵件。Slack 中的電子郵件現在以更簡潔的格式顯示；如果寄件人和收件人與你的組織有關聯，則會顯示為已識別的使用者；附件會以可直接開啟的檔案顯示，並且只需按一下就會出現簡潔的檔案詳細資料檢視畫面。
搜尋中的工作物件
我們瞭解你的工作足跡遍及多種工具；但是現在你不必離開 Slack 也可以搜尋並查看你的工作。工作物件是指存在於諸如 OneDrive、Asana 和 Jira 等工具中的各種工作、支援單和問題。現在，Slack 搜尋會以豐富且獨立的搜尋結果顯示這些物件，並透過應用程式將其整理收納在專屬的索引標籤中。每項搜尋結果都包含標題、狀態、優先順序、指派對象和已連結的對話；因此，你可以找到所需內容、執行動作，不必切換各種工具。
AI 搜尋篩選器
現在，Slack 搜尋工作更賣力了，你也更省心。當你用日常語言搜尋時，Slack 會在後台重寫你的查詢並告訴你它確切擷取的 AI 篩選器和關鍵字，讓你隨時掌握最新狀況。如果重寫的查詢內容不符合需求，只需點按「X」即可恢復原始查詢，然後再試一次。
讓每個人都享有更順暢無礙的流程
有時候，最棒的更新就是那些讓你持續向前邁進的小小改變：
- 拖放頻道索引標籤：對於滿腦子想著大掃除的人來說，整理得井井有條的頻道能加快團隊前進的速度。現在你可以拖放索引標籤到頻道頂端，以你想要的方式排列內容；如此一來，重要內容就不會被埋沒了。
- 預定傳送轉傳的訊息：不是每則訊息都會在晚上 11 點出現在某人的收件匣裡。現在你可以轉傳訊息並精準預定訊息送達的時間；如此一來，那位收件人就能在其所在地的正確時間收到正確的資訊。
- 傳送後編輯附件：不必再重頭來過了。現在開始，即使傳送出去了也能修正。在編輯已傳送的訊息時，你可以新增、移除或重新排序檔案附件 (例如圖片、影片、文件、畫板等)。快速修正，然後繼續進行下一步。(本功能可於 Pro、Business+、Enterprise 方案使用)
準備好體驗所有功能了嗎？
請前往我們的創新網頁查看先前的版本。
請注意，你的工作空間中可能有部分功能無法立即使用，一切需視推出時程、你的 Slack 授權方案或其他授權要求而定。若要深入瞭解功能可用性，請聯絡你的管理員瞭解你工作空間的授權方案。
準備好深入瞭解了嗎？請與我們聯絡。
超讚！
非常感謝你提供意見回饋！
知道了！
感謝你提供意見回饋。
糟糕！我們遇到問題了。請稍後再試一次！