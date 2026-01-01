Slack 功能更新：你的生產力正向前躍進

英文的三月 (March) 帶有大步前進之意；今年，你的生產力也將跟著向前躍進。

工作的意義從來就不是把事情完成這麼簡單；工作也涉及到在正確的時間掌握正確的背景資訊，擁有正確的知識和適當的工具來完成你需要完成的事，而且你不需要花時間切換各種應用程式、搜尋各個收件匣，更不必重新來過。

今年三月，我們執行的幾項更新幫助你把時間找回來。你的 CRM、你的 AI 智慧代理，還有你的收件匣，通通都匯集在 Slack 裡共同運作，你可以從從容容完成更多任務。

你的 CRM 變成對話：隆重介紹 Slack CRM

對於步調快速的小型企業來說，切換到另一個應用程式來管理客戶資料會打斷工作節奏。如果你的 CRM 就是對話，那會變成什麼樣子？

你的團隊早就在 Slack 平台上協調、做決策、討論客戶資訊了。現在，有了 Slack CRM (包含在 Slack Business+，無需額外費用)，Slackbot 可以將對話轉換成條理分明的客戶記錄。新增聯絡人、更新交易資訊、記錄通話要點，一切操作都不必離開頻道。

不必在應用程式和開啟的索引標籤中團團轉了；不必複製貼上，更不必打掉重練。只要告訴 Slackbot 事情的來龍去脈，它就能提供最新的資訊給你。

Slack CRM 可以為你做的事：

將任何對話轉換成客戶記錄： Slackbot 會從對話串提取相關的詳細資料，然後自動填入記錄中。

Slackbot 會從對話串提取相關的詳細資料，然後自動填入記錄中。 保持整個團隊步調一致： 所有人都即時看到相同的更新內容、後續步驟和交易狀態。

所有人都即時看到相同的更新內容、後續步驟和交易狀態。 在同一處查看所有重要事項： 你的會議、重點和後續步驟，全都在單一的議程檢視畫面中顯示。

你的會議、重點和後續步驟，全都在單一的議程檢視畫面中顯示。 讓你自信滿滿地進行每一場通話： 要求 Slackbot 找出過去的對話和關鍵的客戶背景資訊，然後再撥通電話。

要求 Slackbot 找出過去的對話和關鍵的客戶背景資訊，然後再撥通電話。 立即掌握新商機： 新商機直接進入團隊已在協作的 Slack 頻道。

新商機直接進入團隊已在協作的 Slack 頻道。 轉眼間即可擬定更有效果的推廣文案草稿：Slackbot 利用現有客戶背景資訊，幫助你更快撰寫好適當的訊息。

那麼真正的優勢是什麼呢？在後台，所有聯絡人和更新都與 Salesforce 連線；所以，你只需透過對話就可輕鬆地開始使用。而當你準備好更進一步時，可以利用 Salesforce 擴充規模，因為你的所有聯絡人和歷程記錄早已同步。無需移轉、無需切換，更無需重頭做起。

Slack 已內建 Salesforce 的強大功能

除了 Slack CRM 之外，我們持續致力於改善團隊直接在 Slack 中與客戶記錄和資料互動和管理的方法，讓工作流程順暢進行：

Slack 中的 Salesforce 活動歷程

不必再花時間切換索引標籤也能掌握工作全貌。現在在 Slack 就能使用 Salesforce 活動歷程 (包括電子郵件、工作、事件、通話和視訊會議) 功能，讓你的團隊可以就地更深入瞭解每一個接觸點。

自訂 Salesforce 頻道名稱

團隊怎麼想，Salesforce 頻道就應該怎麼運作。管理員現在可以選擇任何記錄欄位 (包括公式欄位) 來建立一致且有說明性的頻道命名慣例，如此不僅可提高搜尋頻道的機率，也有助於不在頻道名稱中使用敏感資料。管理員也可以允許使用者手動重新為頻道命名，讓每個頻道都具目的性。

團隊怎麼想，Salesforce 頻道就應該怎麼運作。管理員現在可以選擇任何記錄欄位 (包括公式欄位) 來建立一致且有說明性的頻道命名慣例，如此不僅可提高搜尋頻道的機率，也有助於不在頻道名稱中使用敏感資料。管理員也可以允許使用者手動重新為頻道命名，讓每個頻道都具目的性。 更簡潔的記錄檢視畫面

少了雜亂就會更清新。Slack 中重新設計的 Salesforce 記錄檢視畫面已不見多餘的標頭，快捷動作也重新整理，並且新增了可展開的欄位區段，讓你不受干擾地瀏覽、操作，繼續進行下一步。

少了雜亂就會更清新。Slack 中重新設計的 Salesforce 記錄檢視畫面已不見多餘的標頭，快捷動作也重新整理，並且新增了可展開的欄位區段，讓你不受干擾地瀏覽、操作，繼續進行下一步。 變更 CRM 記錄負責人

交接不應該拖累你的速度。現在你可以直接在 Slack 重新指派任何 Salesforce 商機、案例或機會的負責人，還可以選擇在桌面版及行動裝置上立即通知新負責人，不需要切換應用程式

你的所有代理全部集中於一處

AgentExchange：你的 AI 智慧代理樞紐

當人、事、物都串聯在一起時，就能創造最棒的工作成果。你的所有 Slack AI 智慧代理，現在全都收在專屬的 AgentExchange 裡。透過 Slack Marketplace 探索 AI 支援應用程式並建立連線，立刻查看所有已安裝的代理，並從前一次中斷的地方恢復最近的代理對話。不需要再為了找出 AI 工作夥伴而翻遍所有工具了，一切全都收納在這裡，就在你工作所在的樞紐裡。

要搜尋什麼都沒問題，任何內容都能找到

企業搜尋中的 Gmail 和 Outlook

現在，你的收件匣也是整體的一部分了。Gmail 和 Outlook 已與企業搜尋連線 (適用於 Enterprise 方案的客戶)；因此，電子郵件搜尋結果會和你的 Slack 內容 (例如搜尋結果、AI 產生答覆和 Slackbot 查詢) 一起顯示。不必再多想答覆到底是放在電子郵件裡還是在 Slack 裡了。

而且當你找到它時，你會發現電子郵件的外觀變得比以往更棒了；現在，Slack 能在你的工作流程中以美觀且容易閱讀的方式呈現電子郵件。Slack 中的電子郵件現在以更簡潔的格式顯示；如果寄件人和收件人與你的組織有關聯，則會顯示為已識別的使用者；附件會以可直接開啟的檔案顯示，並且只需按一下就會出現簡潔的檔案詳細資料檢視畫面。

搜尋中的工作物件

我們瞭解你的工作足跡遍及多種工具；但是現在你不必離開 Slack 也可以搜尋並查看你的工作。工作物件是指存在於諸如 OneDrive、Asana 和 Jira 等工具中的各種工作、支援單和問題。現在，Slack 搜尋會以豐富且獨立的搜尋結果顯示這些物件，並透過應用程式將其整理收納在專屬的索引標籤中。每項搜尋結果都包含標題、狀態、優先順序、指派對象和已連結的對話；因此，你可以找到所需內容、執行動作，不必切換各種工具。

AI 搜尋篩選器

現在，Slack 搜尋工作更賣力了，你也更省心。當你用日常語言搜尋時，Slack 會在後台重寫你的查詢並告訴你它確切擷取的 AI 篩選器和關鍵字，讓你隨時掌握最新狀況。如果重寫的查詢內容不符合需求，只需點按「X」即可恢復原始查詢，然後再試一次。

讓每個人都享有更順暢無礙的流程

有時候，最棒的更新就是那些讓你持續向前邁進的小小改變：

拖放頻道索引標籤： 對於滿腦子想著大掃除的人來說，整理得井井有條的頻道能加快團隊前進的速度。現在你可以拖放索引標籤到頻道頂端，以你想要的方式排列內容；如此一來，重要內容就不會被埋沒了。

對於滿腦子想著大掃除的人來說，整理得井井有條的頻道能加快團隊前進的速度。現在你可以拖放索引標籤到頻道頂端，以你想要的方式排列內容；如此一來，重要內容就不會被埋沒了。 預定傳送轉傳的訊息： 不是每則訊息都會在晚上 11 點出現在某人的收件匣裡。現在你可以轉傳訊息並精準預定訊息送達的時間；如此一來，那位收件人就能在其所在地的正確時間收到正確的資訊。



不是每則訊息都會在晚上 11 點出現在某人的收件匣裡。現在你可以轉傳訊息並精準預定訊息送達的時間；如此一來，那位收件人就能在其所在地的正確時間收到正確的資訊。 傳送後編輯附件：不必再重頭來過了。現在開始，即使傳送出去了也能修正。在編輯已傳送的訊息時，你可以新增、移除或重新排序檔案附件 (例如圖片、影片、文件、畫板等)。快速修正，然後繼續進行下一步。(本功能可於 Pro、Business+、Enterprise 方案使用)





準備好體驗所有功能了嗎？

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請注意，你的工作空間中可能有部分功能無法立即使用，一切需視推出時程、你的 Slack 授權方案或其他授權要求而定。若要深入瞭解功能可用性，請聯絡你的管理員瞭解你工作空間的授權方案。

