Lançamento de recursos do Slack: sua produtividade está avançando

Março significa avançar e, neste ano, sua produtividade pode ir junto.

O trabalho nunca se resume apenas a concluir tarefas. Trata-se de ter o contexto certo no momento certo e de ter o conhecimento certo e as ferramentas certas para fazer o que é necessário: tudo isso sem perder tempo alternando entre apps, procurando caixas de entrada ou começando do zero.

Neste mês de março, apresentamos atualizações que devolvem esse tempo perdido. Seu CRM, seus agentes de IA e a sua caixa de entrada: tudo no Slack, tudo funcionando junto para que você possa fazer mais sem perder o ritmo.

Seu CRM vira uma conversa: apresentando o CRM do Slack

Para pequenas empresas que avançam rapidamente, alternar para um app separado para gerenciar dados de clientes acaba com o ritmo. E se o seu CRM fosse somente uma conversa?

O Slack já está onde a sua equipe se coordena, toma decisões e fala sobre clientes. Agora, com o CRM do Slack (incluso no Slack Business+ sem custo adicional), o Slackbot transforma essas conversas em registros organizados de clientes. Adicione um contato. Atualize um negócio. Registre observações de uma chamada. Tudo sem sair do canal.

Sem a necessidade de alternar entre apps e guias abertas. Sem copiar e colar. Sem começar do zero. Basta dizer ao Slackbot o que aconteceu e ele mantém tudo atualizado.

O que você pode fazer com o CRM do Slack:

Transforme qualquer conversa em um registro de clientes: o Slackbot extrai detalhes relevantes de conversas e preenche registros automaticamente.

o Slackbot extrai detalhes relevantes de conversas e preenche registros automaticamente. Mantenha toda a sua equipe em sintonia: todos veem as mesmas atualizações, acompanhamentos e status de negócios em tempo real.

todos veem as mesmas atualizações, acompanhamentos e status de negócios em tempo real. Veja tudo o que importa em um só lugar: suas reuniões, destaques e acompanhamentos, apresentados em uma única exibição de Programação.

suas reuniões, destaques e acompanhamentos, apresentados em uma única exibição de Programação. Entre em cada chamada totalmente preparado: peça ao Slackbot para destacar conversas passadas e contexto principal de clientes antes de entrar na chamada.

peça ao Slackbot para destacar conversas passadas e contexto principal de clientes antes de entrar na chamada. Capture novos leads no momento em que chegarem: novos leads são encaminhados diretamente aos canais do Slack onde a sua equipe já está colaborando.

novos leads são encaminhados diretamente aos canais do Slack onde a sua equipe já está colaborando. Elabore abordagens melhores em segundos: o Slackbot usa contextos existentes de clientes para ajudá-lo a redigir a mensagem ideal mais rapidamente.

E a verdadeira vitória? Cada contato e atualização está conectado ao Salesforce em segundo plano. É fácil para você começar hoje, de maneira conversacional. Quando estiver tudo pronto para fazer mais, você pode escalonar com o Salesforce, com todos os seus contatos e histórico presentes lá. Sem migração, sem custos de transição, sem começar do zero.

O poder do Salesforce integrado ao Slack

Além do CRM do Slack, continuamos melhorando a maneira como as equipes interagem e gerenciam registros de clientes e dados diretamente no Slack para promover fluxos de trabalho contínuos:

Cronograma de atividades do Salesforce no Slack

Não perca mais tempo alternando entre guias para entender o panorama geral. O Cronograma de atividades do Salesforce (incluindo e-mails, tarefas, eventos, chamadas e reuniões de vídeo) agora está disponível diretamente no Slack para que a sua equipe possa se aprofundar ainda mais em cada ponto de contato, diretamente no lugar onde já estão trabalhando.

Nomes personalizados de canais do Salesforce

Seus canais do Salesforce devem funcionar da mesma maneira que a sua equipe pensa. Os administradores agora podem escolher qualquer campo de registro (incluindo campos de fórmulas) para definir convenções de nomenclatura consistentes e descritivas de canais que melhoram a detectabilidade e evitar que dados sensíveis tenham qualquer relação com os nomes de canais. Os usuários também podem ter a flexibilidade de renomear canais manualmente para que cada canal pareça intencional.

Seus canais do Salesforce devem funcionar da mesma maneira que a sua equipe pensa. Os administradores agora podem escolher qualquer campo de registro (incluindo campos de fórmulas) para definir convenções de nomenclatura consistentes e descritivas de canais que melhoram a detectabilidade e evitar que dados sensíveis tenham qualquer relação com os nomes de canais. Os usuários também podem ter a flexibilidade de renomear canais manualmente para que cada canal pareça intencional. Uma exibição de registros mais limpa

Menos confusão, mais clareza. A exibição repaginada de registros do Salesforce no Slack organiza cabeçalhos, reorganiza ações rápidas e adiciona seções expansíveis de campos para que você possa escanear, agir e seguir em frente, sem o ruído.

Menos confusão, mais clareza. A exibição repaginada de registros do Salesforce no Slack organiza cabeçalhos, reorganiza ações rápidas e adiciona seções expansíveis de campos para que você possa escanear, agir e seguir em frente, sem o ruído. Altere o proprietário dos registros de CRM

As entregas não deveriam desacelerar você. Agora, você pode reatribuir o proprietário de qualquer lead, caso ou oportunidade do Salesforce diretamente no Slack (tanto no computador como em dispositivos móveis) com a opção de notificar instantaneamente o novo proprietário. Não é necessário alternar entre apps.

Todos os seus agentes em um só lugar

AgentExchange: seu espaço de agentes de IA

O melhor trabalho acontece quando tudo e todos estão conectados. Agora, o AgentExchange é o local dedicado para todos os seus agentes de IA dentro do Slack. Descubra mais e conecte-se com apps com tecnologia de IA no Slack Marketplace, veja facilmente todos os seus agentes instalados geral e retome as conversas recentes com agentes exatamente no ponto em que parou. Chega de procurar entre ferramentas para encontrar sua força de trabalho de IA: está tudo aqui, no espaço onde seu trabalho já acontece.

Pesquise e encontre tudo o que quiser

Gmail e Outlook na pesquisa empresarial

Agora, a sua caixa de entrada faz parte do quebra-cabeças. O Gmail e o Outlook estão conectados à Pesquisa Empresarial (disponíveis para clientes dos planos Enterprise) para que os resultados do e-mail apareçam diretamente ao lado do seu conteúdo do Slack, em locais como seus resultados de pesquisa, respostas geradas por IA e consultas do Slackbot. Chega de se perguntar se a resposta está em seu e-mail ou no Slack.

E quando encontrá-la, verá que os e-mails nunca tiveram uma aparência tão boa: o Slack agora renderiza os e-mails de maneira perfeita e legível diretamente no seu fluxo de trabalho. Agora, os e-mails no Slack são exibidos com uma formatação mais limpa, exibem o remetente e o destinatário como usuários reconhecidos, caso estejam associados à sua organização, os anexos são exibidos como arquivos que podem ser abertos diretamente e uma visualização clara dos detalhes do arquivo está a apenas um clique de distância.

Objetos de trabalho na pesquisa

Sabemos que seu trabalho está espalhado por diversas ferramentas, mas agora você pode pesquisar e vê-lo sem sair do Slack. Os Objetos de trabalho são as tarefas, os tíquetes e problemas que estão em ferramentas como OneDrive, Asana e Jira, e agora aparecem como resultados avançados e individuais diretamente na pesquisa do Slack, organizados em guias dedicadas por app. Cada resultado inclui o título, o status, a prioridade, o destinatário e as conversas vinculadas para que você possa encontrar o que precisa e agir, sem alternar entre ferramentas.

Filtros de pesquisa por IA

Agora, a pesquisa do Slack se esforça um pouquinho mais para que você não precise fazer isso. Quando você pesquisa usando palavras simples, o Slack reescreve sua consulta nos bastidores e mostra para você exatamente quais filtros e palavras-chave de IA foram extraídas para que você sempre saiba o que está acontecendo. E se a reescrita não for precisa, basta clicar em “X” para reverter à sua consulta original e tentar novamente.

Fluxos mais fáceis para todos

Às vezes, as melhores atualizações são as pequenas mudanças que fazem você avançar:

Guias de arrastar e soltar em canais: para quem já estiver pensando em fazer uma limpeza geral, um canal bem-organizado faz sua equipe agilizar. Agora, é possível arrastar e soltar guias ao longo da parte superior dos seus canais para organizar seu conteúdo exatamente da maneira desejada para que nada importante fique oculto.

para quem já estiver pensando em fazer uma limpeza geral, um canal bem-organizado faz sua equipe agilizar. Agora, é possível arrastar e soltar guias ao longo da parte superior dos seus canais para organizar seu conteúdo exatamente da maneira desejada para que nada importante fique oculto. Envio programado para mensagens encaminhadas: nem toda mensagem deve chegar à caixa de entrada de alguém às 23:00. Agora, é possível encaminhar uma mensagem e agendá-la exatamente para o horário que ela deve chegar. Assim, as informações certas chegam até a pessoa certa no momento certo, no tempo dela.



nem toda mensagem deve chegar à caixa de entrada de alguém às 23:00. Agora, é possível encaminhar uma mensagem e agendá-la exatamente para o horário que ela deve chegar. Assim, as informações certas chegam até a pessoa certa no momento certo, no tempo dela. Edite anexos após o envio: chega de começar do zero. Agora, você pode corrigir após o envio. Adicione, remova ou reorganize os anexos de arquivos (imagens, vídeos, documentos, canvas e mais) ao editar uma mensagem enviada. Corrija e siga em frente (Pro, Business+, Enterprise).





Tudo pronto para colocar tudo isso em prática?

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Observe que alguns recursos podem não estar disponíveis imediatamente no seu workspace, dependendo do cronograma de implementação, do seu plano de licenciamento do Slack ou de requisitos de licenças adicionais. Para saber mais sobre a disponibilidade dos recursos, consulte seu administrador sobre os planos de licenciamento do seu workspace.



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