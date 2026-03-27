Nouveautés Slack : votre productivité passe à la vitesse supérieure

Mars rime avec nouvel élan, et cette année, votre productivité suit le mouvement.

Le travail ne se limite pas à accomplir des tâches. Il s'agit de disposer des bonnes informations au bon moment, des bonnes connaissances et des bons outils pour faire ce que vous avez à faire, sans perdre de temps à jongler entre les applications, à fouiller dans vos e-mails ou repartir de zéro.

Au cours du mois de mars, nous avons livré des mises à jour qui vous restituent ce temps précieux. Votre CRM, vos agents IA et votre boîte e-mail travaillent tous ensemble dans Slack pour vous permettre d'en faire plus sans jamais perdre le fil.

Votre CRM devient une conversation : découvrez Slack CRM

Pour les petites entreprises qui vont vite, basculer vers une application séparée pour gérer les données clients casse le rythme de travail. Et si votre CRM n'était qu'une simple conversation ?

Slack est l'endroit où votre équipe se coordonne, prend des décisions et discute de ses clients. Désormais, avec Slack CRM – inclus dans Slack Business+ sans frais supplémentaires – Slackbot transforme ces conversations en fiches clients organisées. Ajoutez un contact, mettez à jour un contrat, consignez les notes d'un appel sans quitter le canal.

Plus besoin de jongler entre les applications et les onglets ouverts, de faire des copier-coller ou de recommencer à partir de zéro. Dites simplement à Slackbot ce qui s'est passé, et il maintient tout à jour.

Ce que vous pouvez faire avec Slack CRM :

Transformer n'importe quelle conversation en enregistrement client : Slackbot extrait les informations pertinentes des fils de discussion et renseigne les enregistrements automatiquement.

Slackbot extrait les informations pertinentes des fils de discussion et renseigne les enregistrements automatiquement. Maintenir toute votre équipe alignée : tout le monde voit les mêmes mises à jour, relances et étapes de vente en temps réel.

tout le monde voit les mêmes mises à jour, relances et étapes de vente en temps réel. Visualiser tous les éléments importants au même endroit : vos réunions, vos points essentiels et vos suivis, regroupés dans une vue Agenda unifiée.

vos réunions, vos points essentiels et vos suivis, regroupés dans une vue Agenda unifiée. Aborder chaque appel parfaitement préparé : demandez à Slackbot de faire remonter les conversations passées et le contexte client clé avant de décrocher.

demandez à Slackbot de faire remonter les conversations passées et le contexte client clé avant de décrocher. Capturer les nouveaux leads dès qu'ils arrivent : les nouveaux leads affluent directement dans les canaux Slack où votre équipe collabore déjà.

les nouveaux leads affluent directement dans les canaux Slack où votre équipe collabore déjà. Rédiger de meilleurs messages en quelques secondes : Slackbot s'appuie sur le contexte client existant pour vous aider à écrire le bon message, plus rapidement.

Et le vrai avantage ? Chaque contact et chaque mise à jour sont synchronisés avec Salesforce en arrière-plan. Vous pouvez ainsi démarrer facilement aujourd'hui, de façon conversationnelle – et lorsque vous serez prêt à aller plus loin, vous pourrez évoluer avec Salesforce, avec tous vos contacts et votre historique déjà en place. Pas de migration, pas de coût de transfert, pas besoin de repartir de zéro.

La puissance de Salesforce, intégrée dans Slack

Au-delà du CRM Slack, nous avons continué à améliorer la façon dont les équipes interagissent avec les enregistrements et les données clients, et les gèrent directement dans Slack pour des flux de travail fluides :

Chronologie des activités Salesforce dans Slack

Fini de perdre du temps à passer d'un onglet à l'autre pour avoir une vue d'ensemble. La chronologie des activités Salesforce – incluant les e-mails, les tâches, les événements, les appels et les réunions vidéo – est désormais disponible directement dans Slack, afin que votre équipe puisse approfondir chaque point de contact, là où elle travaille déjà.

Noms de canaux Salesforce personnalisés

Vos canaux Salesforce doivent fonctionner selon la logique de votre équipe. Les administrateurs peuvent désormais choisir n'importe quel champ d'enregistrement – y compris les champs de formule – pour définir des conventions de nommage cohérentes et descriptives qui facilitent la recherche et préservent la confidentialité des données sensibles. Les utilisateurs peuvent également avoir la possibilité de renommer les canaux manuellement, afin que chaque nom de canal ait vraiment du sens.

Vos canaux Salesforce doivent fonctionner selon la logique de votre équipe. Les administrateurs peuvent désormais choisir n'importe quel champ d'enregistrement – y compris les champs de formule – pour définir des conventions de nommage cohérentes et descriptives qui facilitent la recherche et préservent la confidentialité des données sensibles. Les utilisateurs peuvent également avoir la possibilité de renommer les canaux manuellement, afin que chaque nom de canal ait vraiment du sens. Une vue des enregistrements plus claire

Moins de confusion, plus de clarté. La vue des enregistrements Salesforce repensée dans Slack clarifie les en-têtes, réorganise les actions rapides et ajoute des sections de champs extensibles pour vous permettre de parcourir, d'agir et de passer à la suite sans vous déconcentrer.

Moins de confusion, plus de clarté. La vue des enregistrements Salesforce repensée dans Slack clarifie les en-têtes, réorganise les actions rapides et ajoute des sections de champs extensibles pour vous permettre de parcourir, d'agir et de passer à la suite sans vous déconcentrer. Modifier le propriétaire d'un enregistrement CRM

Les passations ne devraient pas vous ralentir. Vous pouvez désormais assigner n'importe quel lead, contrat ou opportunité Salesforce à un nouveau propriétaire directement dans Slack – sur ordinateur et mobile – avec la possibilité de lui notifier instantanément sa nouvelle attribution. Aucun changement d'application n’est requis.

Tous vos agents réunis au même endroit

AgentExchange : votre hub d'agents IA

Le travail est plus efficace quand tout le monde et tous les outils sont connectés. AgentExchange est désormais votre espace dédié à tous vos agents IA dans Slack. Découvrez et connectez des applications optimisées par l'IA depuis Slack Marketplace, visualisez d'un coup d'œil tous vos agents installés et reprenez vos conversations récentes avec vos agents là où vous les avez laissées. Fini de chercher dans vos outils pour retrouver votre équipe d'agents IA – tout est ici, dans le hub où votre travail se déroule.

Recherchez et trouvez tout

Gmail et Outlook dans la recherche d'entreprise

Votre boîte de réception fait désormais partie de l'équation. Gmail et Outlook sont connectés à la Recherche d'entreprise (disponible pour les clients aux forfaits Enterprise) afin que les résultats provenant d'e-mails apparaissent directement au côté de votre contenu Slack – dans vos résultats de recherche, dans les réponses générées par l'IA et dans les requêtes Slackbot notamment. Ainsi, vous ne vous demandez plus si la réponse se trouve dans vos e-mails ou dans Slack.

Et une fois que vous avez trouvé ce que vous cherchez, vos e-mails n'ont jamais été aussi agréables à lire : Slack affiche désormais vos e-mails de façon claire et lisible, directement dans votre flux de travail. Les e-mails dans Slack bénéficient d’une mise en forme plus épurée, l'expéditeur et le destinataire apparaissent comme des utilisateurs reconnus s'ils sont associés à votre entreprise, les pièces jointes s'affichent comme des fichiers que vous pouvez ouvrir en ligne, et une vue détaillée du fichier est accessible en un seul clic.

Objets de travail dans la recherche

Votre travail est dispersé dans de nombreux outils, mais vous pouvez désormais utiliser la recherche et consulter tous les éléments que vous souhaitez sans quitter Slack. Les objets de travail sont les tâches, tickets et problèmes qui se trouvent dans des outils comme OneDrive, Asana et Jira ; ils apparaissent maintenant comme des résultats enrichis et autonomes directement dans la recherche Slack, organisés par application dans des onglets dédiés. Chaque résultat inclut le titre, le statut, la priorité, le responsable et les conversations associées, pour que vous puissiez trouver tout ce dont vous avez besoin et passer à l'action sans jongler entre les outils.

Filtres de recherche IA

La recherche Slack travaille désormais un peu plus pour vous. Lorsque vous effectuez une recherche en langage naturel, Slack reformule votre requête en coulisses et vous indique précisément les filtres IA et les mots-clés qu'il a extraits, pour que vous sachiez toujours ce qui se passe. Et si la reformulation n'est pas tout à fait juste, cliquez simplement sur « X » pour revenir à votre requête d'origine et réessayer.

Des flux de travail plus fluides pour tous

Les meilleures mises à jour consistent parfois en de petits changements qui vous permettent d'avancer :

Onglets de canal par glisser-déposer : pour ceux qui ont envie de faire un peu de rangement, un canal bien organisé permet à votre équipe d'aller plus vite. Vous pouvez désormais glisser-déposer les onglets en haut de vos canaux pour organiser votre contenu exactement comme vous le souhaitez, afin que rien d'important ne se perde.

pour ceux qui ont envie de faire un peu de rangement, un canal bien organisé permet à votre équipe d'aller plus vite. Vous pouvez désormais glisser-déposer les onglets en haut de vos canaux pour organiser votre contenu exactement comme vous le souhaitez, afin que rien d'important ne se perde. Envoi programmé pour les messages transférés : tous les messages n'ont pas vocation à atterrir dans la boîte de réception de quelqu'un à 23 h. Vous pouvez désormais transférer un message et programmer précisément le moment où il sera reçu, pour que la bonne information parvienne à la bonne personne au bon moment, dans le respect de son emploi du temps.



tous les messages n'ont pas vocation à atterrir dans la boîte de réception de quelqu'un à 23 h. Vous pouvez désormais transférer un message et programmer précisément le moment où il sera reçu, pour que la bonne information parvienne à la bonne personne au bon moment, dans le respect de son emploi du temps. Modifier les pièces jointes après l'envoi : plus besoin de réécrire entièrement un message, vous pouvez désormais le corriger après l'avoir envoyé. Ajoutez, supprimez ou réorganisez les pièces jointes – images, vidéos, documents, canevas et bien plus – lors de sa modification. Corrigez-le rapidement et passez à la suite. (Pro, Business+, Enterprise)





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Veuillez noter qu’il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas immédiatement disponibles dans votre espace de travail, en fonction du calendrier de déploiement, de votre forfait Slack ou des conditions de licence supplémentaires. Pour en savoir plus sur la disponibilité des fonctionnalités, consultez votre administrateur concernant les forfaits de votre espace de travail.



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