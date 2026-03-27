Rilascio di funzioni Slack: la tua produttività fa un salto in avanti

Marzo porta una ventata di novità e quest'anno anche la tua produttività si rinnova con la primavera.

Il lavoro non è mai solo portare a termine i compiti. Significa avere il contesto giusto al momento giusto, le conoscenze corrette e gli strumenti adeguati per fare ciò che serve, senza perdere tempo passando da un'app all'altra, cercando tra le caselle di posta o ricominciando da zero.

A marzo abbiamo introdotto degli aggiornamenti che ti restituiscono quel tempo prezioso. Il tuo CRM, i tuoi agenti di IA e la tua casella di posta: tutto in Slack, tutto integrato, per permetterti di fare di più senza perdere il ritmo.

Il tuo CRM diventa una conversazione: arriva Slack CRM

Per le piccole imprese che si muovono velocemente, passare a un'app separata per gestire i dati dei clienti può rallentare lo slancio. E se il tuo CRM fosse semplicemente una conversazione?

Slack è già il luogo dove il tuo team si coordina, prende decisioni e discute dei clienti. Ora, con Slack CRM, incluso in Slack Business+ senza costi aggiuntivi, Slackbot trasforma queste conversazioni in record cliente organizzati. Aggiungi un contatto. Aggiorna una trattativa. Registra le note di una chiamata. Tutto senza uscire dal canale.

Niente più passaggi tra app e schede aperte. Niente più copia e incolla. Niente più ripartenze da zero. Racconta a Slackbot cosa è successo e lui manterrà tutto aggiornato.

Cosa puoi fare con Slack CRM:

Trasformare qualsiasi conversazione in un record cliente: Slackbot estrae i dettagli rilevanti dalle conversazioni e popola automaticamente i record.

Slackbot estrae i dettagli rilevanti dalle conversazioni e popola automaticamente i record. Mantenere sempre il team allineato: tutti vedono gli stessi aggiornamenti, follow-up e stato delle trattative in tempo reale.

tutti vedono gli stessi aggiornamenti, follow-up e stato delle trattative in tempo reale. Vedere tutto ciò che conta, in un unico posto: riunioni, punti salienti e follow-up, tutto riunito in un'unica visualizzazione Agenda.

riunioni, punti salienti e follow-up, tutto riunito in un'unica visualizzazione Agenda. Prepararti al meglio per ogni chiamata: chiedi a Slackbot di mostrarti le conversazioni precedenti e il contesto chiave del cliente prima di iniziare.

chiedi a Slackbot di mostrarti le conversazioni precedenti e il contesto chiave del cliente prima di iniziare. Acquisire i nuovi lead appena arrivano: i nuovi lead confluiscono direttamente nei canali Slack in cui il tuo team sta già collaborando.

i nuovi lead confluiscono direttamente nei canali Slack in cui il tuo team sta già collaborando. Creare comunicazioni più efficaci in pochi secondi: Slackbot usa il contesto esistente del cliente per aiutarti a scrivere il messaggio giusto, più velocemente.

E il vero vantaggio? Ogni contatto e ogni aggiornamento è connesso a Salesforce in background. Puoi iniziare subito, in modo conversazionale, e quando vorrai fare di più, potrai scalare con Salesforce, avendo già a disposizione tutti i tuoi contatti e la cronologia. Nessuna migrazione, nessun costo di transizione, nessuna ripartenza forzata.

La potenza di Salesforce, integrata in Slack

Oltre a Slack CRM, continuiamo a migliorare il modo in cui i team interagiscono e gestiscono i dati e i record dei clienti direttamente all'interno di Slack, per flussi di lavoro senza interruzioni:

Cronologia delle attività di Salesforce in Slack

Smetti di perdere tempo a passare da una scheda all'altra per avere il quadro completo. La cronologia delle attività di Salesforce, che include e-mail, attività, eventi, chiamate e riunioni video, è ora disponibile direttamente in Slack, così il tuo team può approfondire ogni interazione proprio dove sta già lavorando.

Nomi personalizzati per i canali Salesforce

I canali Salesforce dovrebbero adattarsi al modo in cui il tuo team pensa e lavora. Gli amministratori ora possono scegliere qualsiasi campo di record, inclusi i campi formula, per definire convenzioni di denominazione coerenti e descrittive, che migliorano la reperibilità e contribuiscono a evitare che dati sensibili vengano inseriti nei nomi dei canali. È anche possibile dare agli utenti la flessibilità di rinominare manualmente i canali, così ogni canale risulta davvero intenzionale.

I canali Salesforce dovrebbero adattarsi al modo in cui il tuo team pensa e lavora. Gli amministratori ora possono scegliere qualsiasi campo di record, inclusi i campi formula, per definire convenzioni di denominazione coerenti e descrittive, che migliorano la reperibilità e contribuiscono a evitare che dati sensibili vengano inseriti nei nomi dei canali. È anche possibile dare agli utenti la flessibilità di rinominare manualmente i canali, così ogni canale risulta davvero intenzionale. Una visualizzazione dei record più pulita

Meno confusione, più chiarezza. La nuova visualizzazione dei record di Salesforce in Slack semplifica le intestazioni, riorganizza le azioni rapide e aggiunge sezioni di campi espandibili, così puoi esaminare, agire e andare avanti senza distrazioni.

Meno confusione, più chiarezza. La nuova visualizzazione dei record di Salesforce in Slack semplifica le intestazioni, riorganizza le azioni rapide e aggiunge sezioni di campi espandibili, così puoi esaminare, agire e andare avanti senza distrazioni. Modifica del proprietario dei record CRM

I passaggi di consegne non devono rallentarti. Ora puoi riassegnare il proprietario di qualsiasi lead, caso o opportunità di Salesforce direttamente in Slack, sia su desktop che su dispositivi mobili, con la possibilità di avvisare immediatamente il nuovo proprietario. Non è più necessario passare da un'app all'altra.

Tutti i tuoi agenti, tutti in un unico posto

AgentExchange: l’hub per gli agenti di IA

Il lavoro migliore si ottiene quando tutto e tutti sono connessi. AgentExchange diventa ora il tuo spazio dedicato per tutti gli agenti di IA all'interno di Slack. Scopri e connettiti con app basate sull'IA da Slack Marketplace, visualizza a colpo d'occhio tutti gli agenti installati e riprendi le conversazioni recenti con gli agenti esattamente dove le avevi interrotte. Non dovrai più cercare tra diversi strumenti per trovare la tua forza lavoro IA: è tutto qui, nel centro nevralgico dove già si svolge tutto il tuo lavoro.

Cerca qualsiasi cosa, trova qualsiasi cosa

Gmail e Outlook nella ricerca aziendale

La tua casella di posta entra finalmente a far parte del quadro generale. Gmail e Outlook sono connessi alla ricerca aziendale (disponibile per i clienti con piani Enterprise), quindi i risultati delle e-mail vengono visualizzati direttamente insieme ai contenuti di Slack nei risultati di ricerca, nelle risposte generate dall'IA e nelle query di Slackbot. Non dovrai più chiederti se la risposta si trova in un’e-mail o in Slack.

E una volta trovata, le e-mail si presentano in modo impeccabile: Slack ora visualizza le e-mail in modo chiaro e leggibile, direttamente nel tuo flusso di lavoro. Le e-mail in Slack ora appaiono con una formattazione più pulita, mostrano mittente e destinatario come utenti riconosciuti se associati alla tua organizzazione, includono gli allegati come file apribili inline e offrono una vista chiara dei dettagli dei file a portata di clic.

Oggetti di lavoro nella ricerca

Sappiamo che il tuo lavoro è distribuito in molti strumenti diversi, ma ora puoi cercarlo e visualizzarlo senza uscire da Slack. Gli oggetti di lavoro sono attività, ticket e segnalazioni presenti in strumenti come OneDrive, Asana e Jira, e ora vengono visualizzati come risultati completi e autonomi direttamente nella ricerca di Slack, organizzati in schede dedicate per app. Ogni risultato include titolo, stato, priorità, assegnatario e conversazioni collegate, così puoi trovare ciò di cui hai bisogno e agire subito, senza dover passare da uno strumento all'altro.

Filtri della ricerca IA

La ricerca di Slack ora lavora un po' di più, così tu puoi lavorare un po’ meno. Quando effettui una ricerca in linguaggio naturale, Slack riscrive la tua query in background e ti mostra esattamente quali filtri e parole chiave IA ha estratto, così sai sempre cosa sta succedendo. E se la riscrittura non è efficace, basta premere la “X” per ripristinare la query originale e riprovare.

Flussi più fluidi per tutti

A volte gli aggiornamenti migliori sono proprio quei piccoli cambiamenti che ti permettono di andare avanti:

Schede dei canali trascinabili: per chi ha voglia di pulizie di primavera, un canale ben organizzato permette al team di lavorare più velocemente. Ora puoi trascinare e rilasciare le schede nella parte superiore dei canali per organizzare i contenuti esattamente come desideri, in modo che nulla di importante venga nascosto.

per chi ha voglia di pulizie di primavera, un canale ben organizzato permette al team di lavorare più velocemente. Ora puoi trascinare e rilasciare le schede nella parte superiore dei canali per organizzare i contenuti esattamente come desideri, in modo che nulla di importante venga nascosto. Invio programmato per i messaggi inoltrati: non tutti i messaggi devono arrivare nella casella di posta di qualcuno alle 23. Ora puoi inoltrare un messaggio e programmare esattamente quando verrà recapitato, in modo che le informazioni giuste arrivino alla persona giusta al momento giusto, secondo i suoi tempi.



non tutti i messaggi devono arrivare nella casella di posta di qualcuno alle 23. Ora puoi inoltrare un messaggio e programmare esattamente quando verrà recapitato, in modo che le informazioni giuste arrivino alla persona giusta al momento giusto, secondo i suoi tempi. Modifica degli allegati dopo l'invio: non dovrai più ricominciare da capo. Ora puoi correggere tutto dopo aver inviato il messaggio. Aggiungi, rimuovi o riordina gli allegati (immagini, video, documenti, canvas e altro) mentre modifichi un messaggio già inviato. Correggi al volo e vai avanti. (Pro, Business+, Enterprise)





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Tieni presente che alcune funzioni potrebbero non essere subito disponibili nella tua area di lavoro a seconda delle tempistiche di implementazione, del piano di licenza Slack o di requisiti di licenza aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle funzioni, contatta l’amministratore per i piani di licenza per la tua area di lavoro.



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