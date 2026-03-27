Slack 기능 업데이트: 생산성을 한층 올려봄

3월은 봄을 맞아 도약할 때입니다. 올해에는 생산성도 한층 더 높여보세요.

일은 단순히 끝마치는 데 의의가 있는 건 않습니다. 제때에 필요한 콘텍스트를 확보하고, 올바른 지식과 도구를 활용해 일을 해내는 것이 중요합니다. 또한, 그 과정에서 앱을 오가거나, 받은 편지함을 뒤지거나, 맨 처음부터 일을 시작하느라 시간을 낭비하지 않는 것도 중요하죠.

3월에는 그러한 시간들을 되돌려 주는 업데이트를 선보였습니다. CRM, AI 에이전트, 그리고 받은 편지함까지, 모두 Slack 안에서 함께 작동해 업무 흐름이 끊기지 않고도 더 많은 일을 해낼 수 있습니다.

대화형으로 바뀐 CRM: Slack CRM 소개

빠르게 움직이는 소기업이 고객 데이터를 관리하기 위해 별도의 앱을 오가게 되면 업무의 탄력이 끊기게 됩니다. 만약 CRM이 하나의 대화라면 어땠을까요?

Slack은 이미 팀이 협업하고, 의사 결정을 내리고, 고객에 대해 이야기하는 공간입니다. 이제 Slack Business+ 플랜에 추가 비용 없이 포함된 Slack CRM을 통해 Slackbot이 이러한 대화를 체계적인 고객 레코드로 전환해 줍니다. 연락처 추가, 거래 업데이트, 통화 노트 기록까지 모두 채널을 벗어나지 않고 처리할 수 있죠.

여러 앱과 열린 탭들을 오가며 작업할 필요도 없습니다. 복사하고 붙여넣기 할 필요도 없습니다. 그리고, 처음부터 다시 시작할 필요도 없죠. Slackbot에 상황만 말해주면 모든 정보가 최신 상태로 유지됩니다.

Slack CRM으로 수행할 수 있는 작업:

모든 대화를 고객 레코드로 전환: Slackbot이 스레드에서 관련 세부 정보를 가져와 레코드를 자동으로 채웁니다.

Slackbot이 스레드에서 관련 세부 정보를 가져와 레코드를 자동으로 채웁니다. 팀 전체가 동일한 정보를 공유: 업데이트, 후속 작업, 거래 상태를 모두가 실시간으로 동일하게 확인할 수 있습니다.

업데이트, 후속 작업, 거래 상태를 모두가 실시간으로 동일하게 확인할 수 있습니다. 중요한 정보를 한곳에서 확인: 회의, 핵심 사항, 후속 작업을 하나의 안건 보기에서 파악할 수 있습니다.

회의, 핵심 사항, 후속 작업을 하나의 안건 보기에서 파악할 수 있습니다. 완벽히 준비된 상태로 모든 통화 참여: 통화 전 Slackbot에게 이전 대화와 핵심 고객에 대한 콘텍스트를 정리해 달라고 요청하세요.

통화 전 Slackbot에게 이전 대화와 핵심 고객에 대한 콘텍스트를 정리해 달라고 요청하세요. 새로운 리드가 들어오면 즉시 표시: 새로운 리드가 팀이 이미 협업 중인 Slack 채널에 바로 연결됩니다.

새로운 리드가 팀이 이미 협업 중인 Slack 채널에 바로 연결됩니다. 더 나은 메시지를 빠르게 작성: Slackbot이 기존 고객 콘텍스트를 사용하여 적합한 메시지를 빠르게 작성할 수 있도록 돕습니다.

진짜 강점은 무엇일까요? 바로 모든 연락처와 업데이트가 뒤에서 Salesforce와 연결된다는 점입니다. 그래서 지금은 대화하듯 쉽게 시작하고, 더 많은 기능이 필요해질 때는 이미 보유한 모든 연락처와 내역을 그대로 활용해 Salesforce로 확장할 수 있습니다. 마이그레이션도, 전환 비용도, 처음부터 다시 시작할 필요도 없습니다.

Slack에 통합된 Salesforce의 역량

Slack CRM을 넘어, 이제 팀이 Slack 안에서 직접 고객 기록과 데이터를 더 쉽게 확인하고 관리할 수 있도록 기능을 지속적으로 개선하고 있습니다. 이를 통해 업무 흐름을 보다 매끄럽게 이어갈 수 있습니다.

Slack 내 Salesforce 활동 타임라인

전체 상황을 파악하기 위해 여러 탭을 오가며 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 이메일, 작업, 이벤트, 통화, 화상 회의를 포함한 Salesforce 활동 타임라인을 이제 Slack 안에서 바로 확인할 수 있습니다. 팀은 이미 작업 중인 공간에서 모든 접점을 더 깊이 있게 파악할 수 있습니다.

Salesforce 채널 이름 맞춤화

Salesforce 채널 이름도 팀의 방식에 맞게 설정할 수 있어야 합니다. 이제 관리자는 수식 필드를 포함한 모든 레코드 필드를 활용해 일관성 있고 이해하기 쉽게 이름을 지정하는 채널 명명 규칙을 정의할 수 있습니다. 이를 통해 채널을 더 쉽게 찾을 수 있고, 민감한 정보가 채널 이름에 포함되는 것도 방지할 수 있습니다. 또한 사용자가 채널 이름을 직접 변경할 수 있도록 설정할 수 있어, 모든 채널을 더 의도에 맞게 관리할 수 있습니다.

Salesforce 채널 이름도 팀의 방식에 맞게 설정할 수 있어야 합니다. 이제 관리자는 수식 필드를 포함한 모든 레코드 필드를 활용해 일관성 있고 이해하기 쉽게 이름을 지정하는 채널 명명 규칙을 정의할 수 있습니다. 이를 통해 채널을 더 쉽게 찾을 수 있고, 민감한 정보가 채널 이름에 포함되는 것도 방지할 수 있습니다. 또한 사용자가 채널 이름을 직접 변경할 수 있도록 설정할 수 있어, 모든 채널을 더 의도에 맞게 관리할 수 있습니다. 더 깔끔해진 레코드 보기

덜 복잡하고, 더 명확하게! Slack의 Salesforce 레코드 보기가 새롭게 디자인되었습니다. 헤더를 간소화하고, 간단한 작업을 재구성하며, 확장 가능한 필드 섹션을 추가해 불필요한 방해 요소 없이 필요한 정보를 빠르게 확인하고 작업한 후 다음으로 넘어갈 수 있습니다.

덜 복잡하고, 더 명확하게! Slack의 Salesforce 레코드 보기가 새롭게 디자인되었습니다. 헤더를 간소화하고, 간단한 작업을 재구성하며, 확장 가능한 필드 섹션을 추가해 불필요한 방해 요소 없이 필요한 정보를 빠르게 확인하고 작업한 후 다음으로 넘어갈 수 있습니다. CRM 레코드 소유자 변경

인계 과정으로 흐름이 끊겨서는 안 됩니다. 이제 데스크톱과 모바일 Slack 모두에서 바로 Salesforce 리드, 사례, 기회의 담당자를 재할당할 수 있습니다. 필요하면 새 담당자에게 즉시 알림을 보낼 수도 있습니다. 여러 앱을 오갈 필요도 없습니다.

모든 에이전트를 한곳에서

AgentExchange: AI 에이전트를 위한 허브

최고의 성과는 사람과 도구가 모두 연결될 때 만들어집니다. AgentExchange는 이제 모든 Slack 내에 있는 AI 에이전트를 한곳에서 관리할 수 있는 전용 공간입니다. Slack Marketplace에서 AI 기반 앱을 찾아 연결하고, 설치된 모든 에이전트를 한눈에 확인하며, 에이전트와 대화를 멈춘 최근 지점부터 바로 이어갈 수 있습니다. 이제 AI 노동 자원을 찾기 위해 여기저기 헤맬 필요가 없습니다. 이미 업무가 이루어지는 바로 그 공간, 하나의 허브에 모두 모여 있기 때문입니다.

모든 정보를 검색하고, 무엇이든 찾아보세요

엔터프라이즈 검색에서의 Gmail과 Outlook

이제 받은 편지함도 함께 활용할 수 있습니다. Gmail과 Outlook이 엔터프라이즈 검색(Enterprise 플랜 고객 대상)과 연결되어, 검색 결과, AI 생성 답변, Slackbot 쿼리 등과 같이 Slack 콘텐츠와 함께 이메일 결과도 확인할 수 있습니다. 이제 답이 이메일에 있는지 Slack에 있는지 고민할 필요가 없습니다.

그리고 정보를 찾은 이후, 이메일의 경험도 한층 개선되었습니다. 이제 Slack에서 사용자가 업무 흐름 내에서 쉽게 확인할 수 있도록 이메일을 더 깔끔하고 읽기 쉽게 정리해 줍니다. Slack의 이메일이 잘 정돈되어 표시되며, 발신자와 수신자가 조직과 관련된 사용자라면 Slack 사용자로 인식되어 표시됩니다. 첨부 파일은 바로 열 수 있는 형태로 제공되며, 파일 상세 정보도 클릭 한 번으로 확인할 수 있습니다.

검색을 통해 확인하는 워크 오브젝트

업무는 여러 도구에 걸쳐 이루어지지만, 이제 Slack을 벗어나지 않고도 업무를 검색하고 확인할 수 있습니다. 워크 오브젝트는 OneDrive, Asana, Jira와 같은 도구에 있는 작업, 티켓, 문제를 가리키며, 이제 Slack 검색 결과 내에서 서식 있고 독립적인 항목으로 표시됩니다. 또한 앱별 전용 탭으로 정리되어 보다 쉽게 탐색할 수 있습니다. 각 결과에는 제목, 상태, 우선순위, 담당자, 관련 대화가 함께 제공되어, 여러 도구를 오가며 찾을 필요 없이 필요한 정보를 바로 찾고 작업까지 이어갈 수 있습니다.

AI 검색 필터

이제 Slack 검색이 한층 더 열심히 작동해, 사용자가 직접 할 일을 줄여줍니다. 말하듯이 검색하면 Slack이 백그라운드에서 쿼리를 다시 구성하고, 어떤 AI 필터와 키워드를 추출했는지 함께 보여줍니다. 덕분에 검색이 어떻게 처리되는지 항상 확인할 수 있습니다. 만약 다시 구성된 쿼리가 원하는 결과를 제공하지 않는다면, ‘X’를 눌러 원래 쿼리로 되돌린 후 다시 시도할 수 있습니다.

모두에게 더 원활한 흐름

작은 변화로 큰 진전을 이끌어 내는 업데이트가 최고의 업데이트일 때가 있습니다.

채널 탭 끌어다 놓기: 봄맞이 대청소를 떠올리게 되는 요즘, 잘 정돈된 채널은 팀의 효율성을 높여줍니다. 이제 채널 상단의 탭을 끌어와 콘텐츠를 원하는 대로 배치하여 중요한 내용이 묻히지 않도록 만들 수 있습니다.

봄맞이 대청소를 떠올리게 되는 요즘, 잘 정돈된 채널은 팀의 효율성을 높여줍니다. 이제 채널 상단의 탭을 끌어와 콘텐츠를 원하는 대로 배치하여 중요한 내용이 묻히지 않도록 만들 수 있습니다. 전달 메시지 예약 전송: 모든 메시지가 밤 11시에 전송될 필요는 없습니다. 이제 메시지를 전달할 때 정확한 전송 시간을 예약할 수 있어, 필요한 정보가 적절한 시각에 원하는 사람에게 전달됩니다.



모든 메시지가 밤 11시에 전송될 필요는 없습니다. 이제 메시지를 전달할 때 정확한 전송 시간을 예약할 수 있어, 필요한 정보가 적절한 시각에 원하는 사람에게 전달됩니다. 전송 후 첨부 파일 편집: 처음부터 다시 전송할 필요가 없습니다. 전송한 후에도 수정할 수 있으니까요. 메시지 수정 시 이미지, 동영상, 문서, 캔버스 등 다양한 첨부 파일을 추가, 제거하거나 순서를 변경할 수 있습니다. 빠르게 수정하고 다음 작업으로 넘어가세요(Pro, Business+, Enterprise 플랜).





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일부 기능은 출시 일정, 사용자의 Slack 라이선스 플랜 또는 추가 라이선스 요구 사항에 따라 워크스페이스에서 즉시 사용하지 못 할 수도 있습니다. 기능의 사용 여부에 대해 자세히 알아보려면 귀사가 사용 중인 워크스페이스의 라이선스 플랜 관리자에게 연락하세요.



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