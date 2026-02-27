Lanzamiento de funciones de Slack: tu productividad se adelanta esta primavera

Marzo trae consigo el cambio de hora, y este año, tu productividad avanza con él.

El trabajo no consiste solo en sacar tareas adelante. También implica tener el contexto adecuado en el momento preciso, y contar con el conocimiento y las herramientas necesarias para hacer lo que necesitas, todo ello sin perder tiempo cambiando de aplicación, buscando en el correo o empezando desde cero.

Este mes de marzo hemos lanzado mejoras pensadas para devolverte ese tiempo. Tu CRM, tus agentes de IA y tu bandeja de entrada están ahora en Slack y trabajan de forma conjunta, para que puedas hacer más sin perder el ritmo.

Tu CRM se convierte en una conversación: presentamos CRM de Slack

Para las pequeñas empresas que se mueven rápido, tener que entrar en otra aplicación para gestionar los datos de clientes frena el ritmo. ¿Y si tu CRM fuera simplemente una conversación?

Slack ya es el lugar donde tu equipo se coordina, toma decisiones y habla sobre clientes. Ahora, con el CRM de Slack, incluido en Slack Business+ sin coste adicional, Slackbot convierte esas conversaciones en registros organizados de clientes. Añade un contacto, actualiza una negociación, registra notas de una llamada... Todo ello sin salir del canal.

Olvídate de saltar entre aplicaciones o pestañas, de copiar y pegar o de empezar desde cero. Solo tienes que contarle a Slackbot lo que ha pasado y él se encargará de actualizarlo.

Lo que puedes hacer con el CRM de Slack:

Convierte cualquier conversación en un registro de cliente: Slackbot extrae los detalles relevantes de los hilos y completa los registros automáticamente.

Slackbot extrae los detalles relevantes de los hilos y completa los registros automáticamente. Mantén a todo tu equipo coordinado: Todo el mundo verá las mismas actualizaciones, seguimientos y estado de las oportunidades en tiempo real.

Todo el mundo verá las mismas actualizaciones, seguimientos y estado de las oportunidades en tiempo real. Ten todo lo importante en un solo lugar: Tus reuniones, destacados y seguimientos aparecen en una única vista de Agenda.

Tus reuniones, destacados y seguimientos aparecen en una única vista de Agenda. Llega a cada llamada con toda la información: Pide a Slackbot que muestre conversaciones anteriores y el contexto clave del cliente antes de iniciar la llamada.

Pide a Slackbot que muestre conversaciones anteriores y el contexto clave del cliente antes de iniciar la llamada. Captura nuevos candidatos al instante: Los nuevos candidatos llegan directamente a los canales de Slack donde tu equipo ya está trabajando.

Los nuevos candidatos llegan directamente a los canales de Slack donde tu equipo ya está trabajando. Escribe mensajes mejores en cuestión de segundos: Slackbot aprovecha el contexto que ya existe de cada cliente para ayudarte a redactar el mensaje adecuado más rápido.

Y la gran ventaja: todos los contactos y actualizaciones se sincronizan con Salesforce en segundo plano. Así, puedes empezar hoy mismo desde la conversación y, cuando lo necesites, pasar a Salesforce, y encontrar allí todo tu historial y contactos. Sin migraciones, sin complicaciones, sin empezar de cero.

El poder de Salesforce, integrado en Slack

Además del CRM de Slack, seguimos mejorando la forma en que los equipos interactúan con los registros y datos de los clientes directamente en Slack, para que los flujos de trabajo sean más ágiles.

Cronología de la actividad de Salesforce en Slack

Deja de perder tiempo cambiando entre pestañas para entender todo el contexto. La cronología de la actividad de Salesforce (incluidos correos, tareas, eventos, llamadas y reuniones por vídeo) ya está disponible directamente en Slack, para que tu equipo pueda profundizar en cada interacción sin salir del lugar donde ya trabaja.

Personalizar los nombres de los canales de Salesforce

Los canales de Salesforce deberían adaptarse a la forma de pensar de tu equipo. Ahora los administradores pueden elegir cualquier campo del registro (incluidos los campos de fórmula) para definir nombres coherentes y descriptivos que faciliten encontrarlos y eviten mostrar datos sensibles en los nombres de los canales. Además, los usuarios podrán tener la posibilidad de renombrar los canales manualmente, para que cada uno tenga sentido desde el principio.

Los canales de Salesforce deberían adaptarse a la forma de pensar de tu equipo. Ahora los administradores pueden elegir cualquier campo del registro (incluidos los campos de fórmula) para definir nombres coherentes y descriptivos que faciliten encontrarlos y eviten mostrar datos sensibles en los nombres de los canales. Además, los usuarios podrán tener la posibilidad de renombrar los canales manualmente, para que cada uno tenga sentido desde el principio. Una vista de registros más limpia

Menos elementos, más claridad. La vista de registros de Salesforce rediseñada en Slack simplifica los encabezados, reorganiza las acciones rápidas y añade secciones de campos desplegables revisar, intervenir cuando haga falta y seguir adelante sin distracciones.

Menos elementos, más claridad. La vista de registros de Salesforce rediseñada en Slack simplifica los encabezados, reorganiza las acciones rápidas y añade secciones de campos desplegables revisar, intervenir cuando haga falta y seguir adelante sin distracciones. Cambiar el propietario de un registro de CRM

Pasar un registro a otra persona no debería hacerte perder el ritmo. Ahora puedes reasignar el responsable de cualquier candidato, caso u oportunidad de Salesforce directamente en Slack (en el ordenador o en el móvil) y avisar al nuevo responsable al instante. Todo sin salir de Slack.

Todos tus agentes, en un solo lugar

AgentExchange: tu centro de agentes de IA

Cuando todo y todos están conectados se trabaja mucho mejor. AgentExchange es el espacio donde reúnes todos tus agentes de IA en Slack. Descubre y conéctate con aplicaciones del Slack Marketplace basadas en IA, consulta todos tus agentes instalados de un vistazo y retoma conversaciones recientes con agentes justo donde las dejaste. Se acabó tener que buscar entre herramientas para encontrar tu equipo de IA ; todo está aquí, en el espacio donde ya trabajas.

Busca de todo y encontrarás de todo

Gmail y Microsoft Outlook en la búsqueda empresarial

Tu bandeja de entrada ahora también forma parte del contexto. Gmail y Outlook se integran con la búsqueda empresarial (disponible para clientes con planes Enterprise), de modo que los correos aparecen junto a tu contenido de Slack en los resultados de búsqueda, en las respuestas generadas por IA y en las consultas a Slackbot. Ya no tendrás que preguntarte si la información está en el correo o en Slack.

Una vez la encuentres, notarás la diferencia: Slack muestra los correos de forma clara, ordenada y fácil de leer dentro de tu espacio de trabajo. Ahora tienen un formato más limpio, identifican al remitente y al destinatario como usuarios reconocidos si pertenecen a tu organización y verás los archivos adjuntos de manera que puedas abrirlos directamente, en una vista detallada con un solo clic.

Objetos de trabajo en la búsqueda

Sabemos que tu trabajo se distribuye entre varias herramientas, pero ahora puedes buscarlo y consultarlo sin salir de Slack. Los objetos de trabajo (tareas, tickets e incidencias de herramientas como OneDrive, Asana o Jira) aparecen ahora como resultados completos dentro de la búsqueda de Slack, organizados en pestañas específicas por aplicación. Cada resultado muestra el título, el estado, la prioridad, el responsable y las conversaciones relacionadas, para que encuentres lo que necesitas y puedas hacer tu trabajo sin tener que ir de una herramienta a otra.

Filtros de búsqueda con IA

La búsqueda en Slack ahora hace más por ti. Cuando buscas en lenguaje natural, Slack reformula tu consulta en segundo plano y te muestra exactamente qué filtros de IA y palabras clave ha extraído, para que sepas en todo momento qué está ocurriendo. Y si la reformulación no acierta, solo tienes que pulsar la “X” para volver a tu consulta original y probar de nuevo.

Flujos más ágiles para todos

A veces, los cambios más pequeños son los que marcan la diferencia y te ayudan a seguir avanzando:

Arrastrar y soltar pestañas de canal: Si estás en modo limpieza de primavera, esto te interesa: un canal bien organizado hace que tu equipo avance más rápido. Ahora puedes mover las pestañas de la parte superior de los canales con solo arrastrar y soltar, para dejar el contenido exactamente como quieres y evitar que lo importante se pierda.

Si estás en modo limpieza de primavera, esto te interesa: un canal bien organizado hace que tu equipo avance más rápido. Ahora puedes mover las pestañas de la parte superior de los canales con solo arrastrar y soltar, para dejar el contenido exactamente como quieres y evitar que lo importante se pierda. Envío programado de mensajes reenviados: No todos los mensajes tienen que llegar a las 23:00. Ahora puedes reenviar un mensaje y decidir exactamente cuándo se envía, para que la información correcta llegue a la persona adecuada en el momento oportuno, respetando su horario.



No todos los mensajes tienen que llegar a las 23:00. Ahora puedes reenviar un mensaje y decidir exactamente cuándo se envía, para que la información correcta llegue a la persona adecuada en el momento oportuno, respetando su horario. Editar archivos adjuntos después de enviar: Ya no hace falta empezar de cero. Ahora puedes corregir un mensaje después de enviarlo: añade, elimina o reorganiza archivos adjuntos (imágenes, vídeos, documentos, canvas, etc.) al editarlo. Ajusta lo necesario en segundos y sigue. (Pro, Business+, Enterprise)





¿Todo listo para aprovechar estas nuevas funciones?

Echa un vistazo a nuestra página web de Innovaciones para consultar las versiones anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles de inmediato en tu espacio de trabajo, y dependerán del calendario de implementación, el plan de Slack contratado o cualquier otro requisito relacionado con tu licencia. Para obtener más información sobre la disponibilidad de funciones, habla con tu administrador sobre los planes de licencia de tu espacio de trabajo.

