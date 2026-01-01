Slack 功能更新速递：助力你的工作效率在春日焕新

三月，是万物复苏、向前迈进的时节——今年，你的工作效率也将同步提升。

工作从来不止是“把事做完”。真正高效的工作，是在对的时机掌握完整上下文，用对的知识、对的工具完成任务——全程无需在不同应用间反复切换、在收件箱里翻找信息，或是从零开始重复劳动。

今年三月，我们推出的全新更新，正是为了帮你赢回这些时间。你的客户关系管理系统 (CRM)、AI 代理、收件箱——全部整合在 Slack 中，让你无缝衔接、高效产出。

让 CRM 融入对话：Slack CRM 全新上线

对于节奏快的小型企业而言，切换到单独的应用来管理客户数据，只会打断工作节奏。如果你的 CRM 本身就是一场对话，会怎么样？

Slack 已经是你的团队协作、决策、讨论客户的核心场所。如今，Slack CRM（已免费包含在 Slack 企业增强套餐中）可通过 Slackbot，将这些对话自动整理为井井有条的客户记录。添加联系人、更新交易以及记录通话笔记，全程无需离开频道。

无需在多个应用和打开的标签页间来回折腾，无需复制粘贴，无需重复劳动。只需告诉 Slackbot 发生了什么，它就会自动同步所有信息，保持实时更新。

Slack CRM 核心功能一览：

将任意对话转化为客户记录： Slackbot 自动从消息列中提取相关信息，并填充到客户档案中。

Slackbot 自动从消息列中提取相关信息，并填充到客户档案中。 确保团队信息完全同步： 全员实时查看相同的更新、跟进事项和交易状态。

全员实时查看相同的更新、跟进事项和交易状态。 一站式掌握所有核心信息： 会议、重要信息、后续跟进，全部整合在一个“议程”视图中呈现。

会议、重要信息、后续跟进，全部整合在一个“议程”视图中呈现。 通话前做好万全准备： 通话前，可让 Slackbot 调取过去的对话和关键客户背景信息，做到心中有数。

通话前，可让 Slackbot 调取过去的对话和关键客户背景信息，做到心中有数。 实时捕捉全新销售线索： 新线索将直接同步至团队日常协作的 Slack 频道。

新线索将直接同步至团队日常协作的 Slack 频道。 数秒内起草优质的外联消息：Slackbot 可依托现有客户背景信息，帮你更快撰写出恰当得体的消息。

真正的核心优势是什么？所有联系人和更新动态，都会在后台同步至 Salesforce。无需复杂操作，即可通过对话方式轻松上手。当业务需要扩张时，更可无缝依托 Salesforce 实现规模化增长，所有客户联系人和历史数据已完整就位，无需数据迁移、无需切换成本、无需从零重建。

Salesforce 的强大能力，原生集成于 Slack

除 Slack CRM 外，我们持续优化了团队在 Slack 内直接交互、管理客户记录和数据的体验，打造更流畅的工作流：

Slack 中的 Salesforce 活动时间表

无需在多个标签间来回切换，即可掌握业务全貌。Salesforce 活动时间表（涵盖邮件、任务、活动、通话、视频会议等）现已直接嵌入 Slack，让团队能在日常工作界面中，深入追溯每一个客户触点的完整信息。

自定义 Salesforce 频道名称

你的 Salesforce 频道应该完全贴合团队的工作思维模式。管理员现在可以选择任意记录字段（包括公式字段），来定义一致、清晰的频道命名规范，以提升频道的可发现性，同时避免敏感信息出现在频道名称中。用户也可以获得手动重命名频道的权限，让每个频道都更具针对性。

你的 Salesforce 频道应该完全贴合团队的工作思维模式。管理员现在可以选择任意记录字段（包括公式字段），来定义一致、清晰的频道命名规范，以提升频道的可发现性，同时避免敏感信息出现在频道名称中。用户也可以获得手动重命名频道的权限，让每个频道都更具针对性。 更清晰的记录视图

减少冗余，更多清晰。Slack 中全新设计的 Salesforce 记录视图，优化了标头布局、重组了快捷操作，并新增可展开的字段分区，让你可以快速浏览、操作并高效推进工作，告别信息干扰。

减少冗余，更多清晰。Slack 中全新设计的 Salesforce 记录视图，优化了标头布局、重组了快捷操作，并新增可展开的字段分区，让你可以快速浏览、操作并高效推进工作，告别信息干扰。 变更 CRM 记录拥有者

工作交接不应拖慢进度。现在，你可以直接在 Slack（桌面端和移动端）中重新分配任意 Salesforce 潜在客户、案例或业务机会的拥有者，并可选择立即通知新拥有者，无需切换应用。

你的所有代理，一站式管理

AgentExchange：你的 AI 代理枢纽

高效工作的核心在于人与工具的全面互联。AgentExchange 现在已成为你在 Slack 中管理所有 AI 代理的专属中枢。你可以在 Slack Marketplace 中发现并连接各类 AI 驱动的应用，一目了然查看所有已安装的代理，并无缝接续最近的代理对话。无需在多个工具间反复查找，你的 AI 工作团队就集成在你日常的工作环境中。

搜你想搜，找你想找

企业搜索中的 Gmail 和 Microsoft Outlook

你的收件箱现已全面接入。Gmail 和 Outlook 已连接至企业搜索功能（仅对 Enterprise 套餐客户开放），因此邮件结果将与 Slack 内容同步呈现，覆盖搜索结果、AI 生成的回答、Slackbot 查询等场景。无需再纠结答案是在邮件还是 Slack 中。

找到目标内容后，其呈现效果将迎来全面升级：Slack 可直接在你的工作流中以美观、易读的方式渲染邮件内容。如今，Slack 内的邮件将以更清爽的格式展示；如果发件人和收件人隶属于你的企业组织，系统会自动将其标注为已认证用户；附件将以可在线直接打开的文件形式呈现，同时只需一键即可查看清晰的文件详情视图。

搜索中的工作对象

我们知道你的工作分散在很多工具中——但现在，无需离开 Slack，即可一站式搜索并查看所有工作内容。工作对象指的是存储在 OneDrive、Asana 和 Jira 等工具中的任务、工单和问题，如今它们会以丰富的独立结果形式，直接呈现在 Slack 搜索中，并按应用分类到专属标签。每条结果都包含标题、状态、优先级、负责人以及关联的对话，让你快速找到所需内容并采取行动，无需在多个工具间来回切换。

AI 搜索筛选器

Slack 搜索现在将为你分担更多工作，让你省心高效。当你使用自然语言搜索时，Slack 会在后台自动优化你的查询词，并清晰展示提取的 AI 过滤器和关键字，让你全程知晓搜索逻辑。如果自动优化不符合预期，只需点击 X 即可恢复原始查询，重新尝试。

更流畅的全员工作流

有时，最棒的更新就是那些帮助你稳步前行的小改进：

拖拽式频道标签： 对于想要整理界面的用户来说：井然有序的频道能让团队协作更高效。现在，你可以直接拖拽频道顶部的标签，按需求自定义内容分布，确保重要信息不被淹没。

对于想要整理界面的用户来说：井然有序的频道能让团队协作更高效。现在，你可以直接拖拽频道顶部的标签，按需求自定义内容分布，确保重要信息不被淹没。 转发消息定时发送： 并非所有消息都适合在深夜 11 点送达收件箱。如今，你可以在转发消息时，精准设定送达时间，让正确的信息在正确的时机，以对方舒适的节奏，传递给正确的人。



并非所有消息都适合在深夜 11 点送达收件箱。如今，你可以在转发消息时，精准设定送达时间，让正确的信息在正确的时机，以对方舒适的节奏，传递给正确的人。 发送之后编辑附件：无需从头重发。现在，你可以在发送消息后直接修正附件。编辑已发送的消息时，可添加、移除或重新排序文件附件（包括图片、视频、文档、画板等），快速修正后即可继续推进工作。（适用套餐：专业、企业增强、Enterprise）





准备好开启高效工作了吗？

请前往我们的新功能页面，查看此前发布的更新内容。

部分功能可能不会立即在你的工作区开放，具体取决于功能推出时间表、你的 Slack 许可套餐类型或额外的许可要求。如需了解功能提供信息，请联系你的工作区管理员，确认相关许可套餐。

