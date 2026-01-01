Slack 功能更新速递：助力你的工作效率在春日焕新

三月，是万物复苏、向前迈进的时节——今年，你的工作效率也将同步提升。
工作从来不止是“把事做完”。真正高效的工作，是在对的时机掌握完整上下文，用对的知识、对的工具完成任务——全程无需在不同应用间反复切换、在收件箱里翻找信息，或是从零开始重复劳动。
今年三月，我们推出的全新更新，正是为了帮你赢回这些时间。你的客户关系管理系统 (CRM)、AI 代理、收件箱——全部整合在 Slack 中，让你无缝衔接、高效产出。
让 CRM 融入对话：Slack CRM 全新上线
对于节奏快的小型企业而言，切换到单独的应用来管理客户数据，只会打断工作节奏。如果你的 CRM 本身就是一场对话，会怎么样？
Slack 已经是你的团队协作、决策、讨论客户的核心场所。如今，Slack CRM（已免费包含在 Slack 企业增强套餐中）可通过 Slackbot，将这些对话自动整理为井井有条的客户记录。添加联系人、更新交易以及记录通话笔记，全程无需离开频道。
无需在多个应用和打开的标签页间来回折腾，无需复制粘贴，无需重复劳动。只需告诉 Slackbot 发生了什么，它就会自动同步所有信息，保持实时更新。
Slack CRM 核心功能一览：
- 将任意对话转化为客户记录：Slackbot 自动从消息列中提取相关信息，并填充到客户档案中。
- 确保团队信息完全同步：全员实时查看相同的更新、跟进事项和交易状态。
- 一站式掌握所有核心信息：会议、重要信息、后续跟进，全部整合在一个“议程”视图中呈现。
- 通话前做好万全准备：通话前，可让 Slackbot 调取过去的对话和关键客户背景信息，做到心中有数。
- 实时捕捉全新销售线索：新线索将直接同步至团队日常协作的 Slack 频道。
- 数秒内起草优质的外联消息：Slackbot 可依托现有客户背景信息，帮你更快撰写出恰当得体的消息。
真正的核心优势是什么？所有联系人和更新动态，都会在后台同步至 Salesforce。无需复杂操作，即可通过对话方式轻松上手。当业务需要扩张时，更可无缝依托 Salesforce 实现规模化增长，所有客户联系人和历史数据已完整就位，无需数据迁移、无需切换成本、无需从零重建。
Salesforce 的强大能力，原生集成于 Slack
除 Slack CRM 外，我们持续优化了团队在 Slack 内直接交互、管理客户记录和数据的体验，打造更流畅的工作流：
- Slack 中的 Salesforce 活动时间表
无需在多个标签间来回切换，即可掌握业务全貌。Salesforce 活动时间表（涵盖邮件、任务、活动、通话、视频会议等）现已直接嵌入 Slack，让团队能在日常工作界面中，深入追溯每一个客户触点的完整信息。
- 自定义 Salesforce 频道名称
你的 Salesforce 频道应该完全贴合团队的工作思维模式。管理员现在可以选择任意记录字段（包括公式字段），来定义一致、清晰的频道命名规范，以提升频道的可发现性，同时避免敏感信息出现在频道名称中。用户也可以获得手动重命名频道的权限，让每个频道都更具针对性。
- 更清晰的记录视图
减少冗余，更多清晰。Slack 中全新设计的 Salesforce 记录视图，优化了标头布局、重组了快捷操作，并新增可展开的字段分区，让你可以快速浏览、操作并高效推进工作，告别信息干扰。
- 变更 CRM 记录拥有者
工作交接不应拖慢进度。现在，你可以直接在 Slack（桌面端和移动端）中重新分配任意 Salesforce 潜在客户、案例或业务机会的拥有者，并可选择立即通知新拥有者，无需切换应用。
你的所有代理，一站式管理
AgentExchange：你的 AI 代理枢纽
高效工作的核心在于人与工具的全面互联。AgentExchange 现在已成为你在 Slack 中管理所有 AI 代理的专属中枢。你可以在 Slack Marketplace 中发现并连接各类 AI 驱动的应用，一目了然查看所有已安装的代理，并无缝接续最近的代理对话。无需在多个工具间反复查找，你的 AI 工作团队就集成在你日常的工作环境中。
搜你想搜，找你想找
企业搜索中的 Gmail 和 Microsoft Outlook
你的收件箱现已全面接入。Gmail 和 Outlook 已连接至企业搜索功能（仅对 Enterprise 套餐客户开放），因此邮件结果将与 Slack 内容同步呈现，覆盖搜索结果、AI 生成的回答、Slackbot 查询等场景。无需再纠结答案是在邮件还是 Slack 中。
找到目标内容后，其呈现效果将迎来全面升级：Slack 可直接在你的工作流中以美观、易读的方式渲染邮件内容。如今，Slack 内的邮件将以更清爽的格式展示；如果发件人和收件人隶属于你的企业组织，系统会自动将其标注为已认证用户；附件将以可在线直接打开的文件形式呈现，同时只需一键即可查看清晰的文件详情视图。
搜索中的工作对象
我们知道你的工作分散在很多工具中——但现在，无需离开 Slack，即可一站式搜索并查看所有工作内容。工作对象指的是存储在 OneDrive、Asana 和 Jira 等工具中的任务、工单和问题，如今它们会以丰富的独立结果形式，直接呈现在 Slack 搜索中，并按应用分类到专属标签。每条结果都包含标题、状态、优先级、负责人以及关联的对话，让你快速找到所需内容并采取行动，无需在多个工具间来回切换。
AI 搜索筛选器
Slack 搜索现在将为你分担更多工作，让你省心高效。当你使用自然语言搜索时，Slack 会在后台自动优化你的查询词，并清晰展示提取的 AI 过滤器和关键字，让你全程知晓搜索逻辑。如果自动优化不符合预期，只需点击 X 即可恢复原始查询，重新尝试。
更流畅的全员工作流
有时，最棒的更新就是那些帮助你稳步前行的小改进：
- 拖拽式频道标签：对于想要整理界面的用户来说：井然有序的频道能让团队协作更高效。现在，你可以直接拖拽频道顶部的标签，按需求自定义内容分布，确保重要信息不被淹没。
- 转发消息定时发送：并非所有消息都适合在深夜 11 点送达收件箱。如今，你可以在转发消息时，精准设定送达时间，让正确的信息在正确的时机，以对方舒适的节奏，传递给正确的人。
- 发送之后编辑附件：无需从头重发。现在，你可以在发送消息后直接修正附件。编辑已发送的消息时，可添加、移除或重新排序文件附件（包括图片、视频、文档、画板等），快速修正后即可继续推进工作。（适用套餐：专业、企业增强、Enterprise）
准备好开启高效工作了吗？
请前往我们的新功能页面，查看此前发布的更新内容。
部分功能可能不会立即在你的工作区开放，具体取决于功能推出时间表、你的 Slack 许可套餐类型或额外的许可要求。如需了解功能提供信息，请联系你的工作区管理员，确认相关许可套餐。
想了解更多？欢迎联系我们。
太棒了！
非常感谢你提供反馈！
收到！
感谢你提供反馈。
糟糕！我们遇到问题了。请稍后重试！