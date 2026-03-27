Lanzamiento de funciones de Slack: tu producción da un salto hacia adelante

Marzo siempre trae cambios y, este año, tu productividad también avanza.

El trabajo nunca se centra solo en llevar a cabo tareas. Se trata de disponer del contexto adecuado en el momento adecuado y de tener los conocimientos y las herramientas correctos para hacer lo que debe hacerse, todo esto sin perder tiempo cambiando entre aplicaciones, rastreando información en bandejas de entrada o empezando desde cero.

Este marzo, lanzamos actualizaciones que devuelven el tiempo perdido. Tu CRM, tus agentes de IA y tu bandeja de entrada se reúnen en Slack y trabajan en conjunto para que puedas completar más tareas sin perder el ritmo.

Tu CRM se convierte en una conversación: presentamos CRM de Slack

Para los equipos pequeños que avanzan rápidamente, tener que abrir una aplicación independiente para gestionar los datos de los clientes interrumpe el ritmo de trabajo. ¿Qué pasaría si tu CRM fuera simplemente una conversación?

Slack ya se encuentra en el lugar donde tu equipo coordina, toma decisiones y conversa sobre los clientes. Ahora, con CRM de Slack, que se incluye sin costo adicional en los planes Business+ de Slack, Slackbot transforma esas conversaciones en registros de clientes organizados. Agrega un contacto. Actualiza una negociación. Registra notas de una llamada. Todo sin salir del canal.

Ya no debes ir de una aplicación y pestaña abierta a otra. No necesitas copiar y pegar. No tienes que empezar desde cero. Tan solo explícale a Slackbot lo ocurrido y se ocupará de mantener todo actualizado.

Qué puedes hacer con CRM de Slack:

Convierte cualquier conversación en un registro de cliente: Slackbot extrae información pertinente de los hilos y completa registros automáticamente.

Slackbot extrae información pertinente de los hilos y completa registros automáticamente. Mantén alineado a todo el equipo: todos los miembros verán las mismas actualizaciones, seguimientos y estados de negociaciones en tiempo real.

todos los miembros verán las mismas actualizaciones, seguimientos y estados de negociaciones en tiempo real. Accede a todo lo que importa en un solo lugar: las reuniones, los elementos destacados y las comunicaciones de seguimiento se muestran en una única vista de agenda.

las reuniones, los elementos destacados y las comunicaciones de seguimiento se muestran en una única vista de agenda. Únete a cada llamada completamente preparado: pídele a Slackbot que encuentre conversaciones anteriores e información clave del contexto del cliente antes de unirte.

pídele a Slackbot que encuentre conversaciones anteriores e información clave del contexto del cliente antes de unirte. Capta nuevos prospectos en el momento en que ingresan: los nuevos prospectos se presentan directamente en los canales de Slack en los que el equipo ya está colaborando.

los nuevos prospectos se presentan directamente en los canales de Slack en los que el equipo ya está colaborando. Redacta mejores comunicaciones de contacto en segundos: Slackbot usa la información de contexto sobre los clientes existente para ayudarte a escribir el mensaje adecuado, con mayor rapidez.

¿Cuál es el verdadero logro? Todos los contactos y las actualizaciones se conectan con Salesforce en segundo plano. En consecuencia, es fácil para ti empezar hoy, de una manera conversacional y, cuando estés preparado para avanzar, puedes crecer con Salesforce, donde ya se encuentran todos tus contactos e historial. Sin migraciones, sin cambios en los costos y sin empezar desde cero.

La potencia de Salesforce, integrada en Slack

Más allá del CRM de Slack, seguimos mejorando el modo en que los equipos interactúan con los registros y datos de clientes y los administran directamente dentro de Slack para lograr flujos de trabajo sin problemas:

Línea de tiempo de la actividad de Salesforce en Slack

Deja de dedicar tiempo a alternar entre pestañas para comprender el panorama completo. La línea de tiempo de la actividad de Salesforce, que incluye correos electrónicos, tareas, eventos, llamadas y reuniones en video, ahora está disponible directamente en Slack, con lo que tu equipo puede profundizar en cada punto de contacto, justo en el lugar donde están trabajando.

Nombres personalizados para canales de Salesforce

Tus canales de Salesforce deben trabajar del mismo modo en que piensa el equipo. Ahora, los administradores pueden elegir cualquier campo de registro (incluidos campos de fórmulas) para crear convenciones de nomenclatura de canales coherentes y descriptivas que mejoren la visibilidad y ayuden a no incluir datos confidenciales en los nombres de los canales. También puede permitirse que los usuarios cambien manualmente el nombre de los canales de Salesforce, de modo que cada canal tenga un propósito.

Tus canales de Salesforce deben trabajar del mismo modo en que piensa el equipo. Ahora, los administradores pueden elegir cualquier campo de registro (incluidos campos de fórmulas) para crear convenciones de nomenclatura de canales coherentes y descriptivas que mejoren la visibilidad y ayuden a no incluir datos confidenciales en los nombres de los canales. También puede permitirse que los usuarios cambien manualmente el nombre de los canales de Salesforce, de modo que cada canal tenga un propósito. Una vista más ordenada de los registros

Menos desorden, más claridad. Con la vista rediseñada de registros de Salesforce en Slack, se ordenan los encabezados, se reorganizan las acciones rápidas y se agregan secciones de campos ampliables para que puedas explorar, emprender acciones y continuar sin la presencia de elementos superfluos.

Menos desorden, más claridad. Con la vista rediseñada de registros de Salesforce en Slack, se ordenan los encabezados, se reorganizan las acciones rápidas y se agregan secciones de campos ampliables para que puedas explorar, emprender acciones y continuar sin la presencia de elementos superfluos. Cambio del propietario del registro del CRM

Las entregas no deben entorpecer la velocidad de trabajo. Puedes reasignar la propiedad de cualquier prospecto, caso u oportunidad de Salesforce directamente en Slack (en las versiones para computadora y dispositivos móviles), con la opción de notificar instantáneamente al nuevo propietario. No se requiere cambiar de aplicación.

Todos tus agentes en un solo lugar

AgentExchange: tu centro de agentes de IA

El mejor trabajo ocurre cuando todas las personas y los elementos involucrados están conectados. AgentExchange ahora es el centro exclusivo donde se encuentran todos tus agentes de IA en Slack. Encuentra aplicaciones con tecnología de IA y conéctate con ellas desde Slack Marketplace, consulta de un vistazo todos los agentes que tienes instalados y retoma conversaciones recientes con los agentes justo donde las dejaste. Ya no tienes que rastrear las herramientas para encontrar a tus agentes de IA, sino que están todos allí, en el lugar donde ya trabajas.

Busca lo que quieras. Encuentra lo que necesites.

Gmail y Outlook en la búsqueda empresarial

Tu bandeja de entrada ahora es parte del panorama completo. Gmail y Outlook están conectadas con la búsqueda empresarial (disponible para los clientes con planes Enterprise), por lo que los resultados del correo electrónico se muestran junto al contenido de Slack, en los mismos lugares donde se muestran los resultados de búsqueda, las respuestas generadas con IA y las consultas a Slackbot. Ya no deberás preguntarte si la respuesta se encuentra en el correo electrónico o en Slack.

Y una vez que encuentres la respuesta, los correos electrónicos lucen mejor que nunca: ahora, Slack muestra los correos electrónicos en una vista agradable y fácil de leer, directamente en tu flujo de trabajo. Los correos electrónicos en Slack ahora tienen un formato más ordenado, muestran al remitente y al receptor como usuarios reconocidos si están asociados con tu organización, los elementos adjuntos se muestran como archivos que puedes abrir en línea, y puedes acceder a una vista de información ordenada de los archivos con un solo clic.

Objetos de trabajo en la búsqueda

Sabemos que tu trabajo se despliega en muchas herramientas, pero ahora puedes buscarlo y verlo sin salir de Slack. Los objetos de trabajo son las tareas, los tickets y los problemas que se encuentran en herramientas como OneDrive, Asana y Jira, y que ahora se muestran como resultados independientes y completos en la búsqueda de Slack, organizados en pestañas exclusivas por aplicación. Cada resultado incluye un título, un estado, una prioridad, una persona asignada y conversaciones vinculadas, de modo que puedas encontrar lo que necesitas y emprender acciones sin tener que alternar entre herramientas.

Filtros de búsqueda de IA

La búsqueda de Slack ahora trabaja un poco más, para que tú no tengas que hacerlo. Cuando haces una búsqueda en lenguaje natural, Slack reformula tu consulta en segundo plano y te muestra exactamente qué filtros de IA y palabras clave extrajo, de modo que siempre sepas qué está ocurriendo. Y si la reescritura no dio en el blanco, tan solo toca la X para regresar a la consulta original y volver a intentarlo.

Flujos más ágiles para todos

En ocasiones, las mejores actualizaciones son los pequeños cambios que te hacen avanzar:

Pestañas de canales que pueden arrastrarse y soltarse: para quienes gustan de las limpiezas profundas, contar con canales bien organizados ayuda a que el equipo avance con mayor rapidez. Ahora puedes arrastrar y soltar pestañas en la parte superior de los canales para organizar el contenido como lo desees, de forma que no se pase nada importante por alto.

para quienes gustan de las limpiezas profundas, contar con canales bien organizados ayuda a que el equipo avance con mayor rapidez. Ahora puedes arrastrar y soltar pestañas en la parte superior de los canales para organizar el contenido como lo desees, de forma que no se pase nada importante por alto. Envío programado para mensajes reenviados: no todos los mensajes deben ingresar a una bandeja de entrada a las 23 h. Ahora, puedes reenviar un mensaje y programar el horario de entrega, de modo que la información correcta llegue a manos de la persona correcta en el momento adecuado, a una hora acorde.



no todos los mensajes deben ingresar a una bandeja de entrada a las 23 h. Ahora, puedes reenviar un mensaje y programar el horario de entrega, de modo que la información correcta llegue a manos de la persona correcta en el momento adecuado, a una hora acorde. Edición de archivos adjuntos después del envío: ya no tienes que empezar los mensajes desde cero. Ahora puedes corregirlos después de enviarlos. Agrega, elimina o reorganiza los archivos adjuntos (imágenes, videos, documentos, canvas, entre otros) al editar un mensaje enviado. Corrige el mensaje rápidamente y continúa con tus tareas (planes Pro, Business+ y Enterprise).





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Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles inmediatamente en tu espacio de trabajo. Esto depende del cronograma de implementación gradual, del plan de asignación de licencias de Slack o de requisitos de licencias adicionales. Para obtener más información sobre la disponibilidad de las funciones, consulta a tu administrador acerca de los planes de asignación de licencias para tu espacio de trabajo.



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